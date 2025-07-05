Роналду не приехал на похороны Жоты. Журналисты узнали причину

В португальском городе Гондомар близкие простились с Диогу Жотой, на похороны приехали и одноклубники игрока. Рубен Невеш, один из ближайших друзей Диогу, и Жоау Канселу прилетели в Португалию из США спустя 13 часов после поражения «Аль-Хилаля» от «Флуминенсе» на КЧМ.

Сообщается, что на прощании не было капитана сборной Португалии – Криштиану Роналду. В соцсетях некоторые пользователи обвинили легенду в неуважении, в это же время начали появляться кадры, на которых Криро с семьей отдыхает на яхте на Майорке.

Daily Mail передает слова португальского журналиста, произнесенные до начала прощания с футболистом: «Он [Роналду] капитан сборной Португалии. Многие ожидали, что он придет. Его отсутствие необъяснимо, любой предлог не оправдает промаха, который он допустил из-за своего отсутствия».

Разумеется, о неуважении не может быть и речи. Фотографии с Майорки были сделаны до гибели Диогу и Андре. По данным Foot Mercato, узнав о трагедии, Криштиану сразу прервал семейный отпуск.

Как пишет The Mirror, Криштиану не появился на похоронах по одной причине: он не хотел привлекать к себе лишнего внимания, своим присутствием перемещать фокус на себя, португалец боялся, что может помешать прощанию. Роналду приватно выразил свои соболезнования семье Диогу и Андре, добавляет Foot Mercato.

Болельщица под ником ayamavii1 написала в X: «Мы живем в настолько бессердечном мире, что отсутствие Роналду на похоронах вызывает большее беспокойство, чем трагическая смерть Жоты и его брата. Представьте, что было бы, если бы Роналду приехал, его присутствие могло бы лишить семью покоя».

Пожалуй, она права.

Последний матч Жоты – победа в Лиге наций с Португалией: Роналду мило подбадривал его перед выходом на замену 💔