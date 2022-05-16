«Нужно сдерживать не только Бензема»: Конате из «Ливерпуля» назвал свою цель в финале Лиги чемпионов

«Карим Бензема проводит невероятный сезон… он исключительный, но в «Мадриде» дело не только в нем. Моя цель состоит в том, чтобы ни один игрок из «Мадрида» не забивал в финале Лиги чемпионов», — сказал Ибрахима Конате TFI.

Пока неизвестно, сыграет ли Конате за «Ливерпуль» против «Мадрида» —Юрген Клопп может выбрать пару центральных защитников Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа.

Тем не менее, Конате регулярно выходит в стартовом составе Лиги чемпионов в этом сезоне, он забил 2 мяча головой в последних 4 играх турнира.

«Реал Мадрид» встретится с «Ливерпулем» в Париже, родном городе Конате, 28 мая.