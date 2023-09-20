15 комментариев

Гамарджоба
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«Подрабатываю курьером, чтобы покупать патроны». Как в России выживают биатлонисты-юниоры

Прохор Майдола
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Мне в телегу прилетел вот такой пост.

«Итак. Что нужно уметь, чтобы выступать за команду Республики Саха (Якутия) по биатлону?

Первое (мое любимое): ловить рыбу. 

Нет, не шучу. Отсутствие финансов на оплату сборов приводит к открытию новых навыков выживания.

Ноги кормят волка.

Второе (мое нелюбимое): устроиться пешим курьером в «Яндекс. Еда». 

Для тех, кто любит ходить. Совмещать с тренировками сложно, но возможно. Если постараться, можно и на патроны заработать, чтобы затем провести стрелковую тренировку, а на сдачу купить палку «Краковской» колбасы.

Если ты сильный духом и считаешь себя одиноким волком – ты нам подходишь.

###### (грустно)».

Автор – 19-летний биатлонист Прохор Майдола

Мы с ним связались.

Прохор осознал, что постоянно просить деньги у родителей не вариант – и на сборах между тренировками работал в доставке 

– Ты ничего не преувеличил в своем посте?

– С рыбалкой приукрасил. Как было: на сборах в Уфе пацаны жили у тренера на квартире. Потому что денег на проживание на базе нет. А у тренера удочки. Вот друг и предложил сходить на озеро. Я впервые побывал на рыбалке, вытащил какого-то малька – сантиметров на 5. В итоге что-то поймали, приготовили. Сэкономили на обеде. Но такого, чтобы мы выживали чисто за счет рыбалки, конечно, нет.

– У тренера в Уфе квартира?

– Да. И на сборы именно в Башкирию мы ездим из-за того, что у него там есть какие-то связи. Дальше Уфы никогда не выезжали.

– И сейчас все жили в его квартире?

– Не все. Двое пацанов – да. Но я не захотел. Во-первых, оттуда далековато до стадиона – минут 50 на автобусе. Во-вторых, там реально тесно. Кто-то на полу, кто-то валетом… Три года назад был у нас такой опыт.

– Что было?

– Да песня. В трешке нас жило 8 человек – и девочки, и мальчики. Повсюду волосы. Туалет один на всех. Как-то надо было делить кухню. В общем, кайф. Так что на этот раз понимал: надо искать квартиру поближе. 

– Нашел?

– Да, сняли на троих. Причем тренер, Альберт Талгатович Сафаров, вроде бы взял ее на себя. Я пока до конца не понял. Но, по крайней мере, когда в день заселения спрашивал у него по поводу денег, он сказал, что ничего не надо. Я оставил их на еду. 

Как у нас бывает – после тренировки скидываемся в магазине. Потом один варит макароны, второй обжаривает куриное филе, третий потом моет посуду.

– «Яндекс. Еда». Это было в Якутии?

– Тоже в Уфе. Позвонил маме сказать, что деньги на еду закончились. А она призналась, что сейчас с этим довольно туго, но с пенсией – обязательно пришлет.  И тут я осознал, что это жесть. Мне весной 20 лет, а я все бабки клянчу… Так нельзя. Поговорил с местными ребятам-биатлонистами. Оказалось, многие из них работают в доставке, совмещают. Зарегистрировался, получил этот чемоданчик – и погнал. За два дня заработал первую тысячу. Суммарно за оставшуюся часть сбора получилось в районе 8500.

Хотя на тренировках после этого было посложнее.

Но какие варианты? Семья помогает, но и самому надо что-то делать.

– Ты написал, что, заработав, можешь купить патроны. Вам их не выдают?

– Обычно выдают. Но иногда приходилось и покупать. Насколько я понял, замдиректора в Алдане потерял лицензию и не сумел вовремя приобрести патроны. В итоге мы теперь как бичи, пытаемся где-то что-то найти. На первые два сбора я покупал себе сам.

Это вот сейчас, в Увате, тренер достал патроны. Просто праздник!

Как получилось, что в республике суперусловия для биатлона, а уровень – «говно»

– Как устроен биатлон в Якутии? Жить у тренера на сборах и параллельно работать, чтобы питаться, обычная история?

– В том-то и дело, что это считается нормой. И когда я рассказал тренеру, что опубликовал такой вот пост, он негодовал. «А зачем ты жалуешься? Нет у нас денег – ну и ладно. Сидите ровно, не дергайтесь».

Я с этих слов выпал. 

– Чего бояться, если терять нечего?

– Вот и я его не понял. При этом сам он хороший мужик. Неоднократно помогал команде со своего кармана, сам покупал патроны, давал нам какие-то деньги, чтобы мы не умерли с голода. В один момент пилораму, на которой работал отец, закрыли – и ему не выплатили за 3-4 месяца, так Талгатыч, узнав про это, давал мне по тысяче на питание – потому что мне есть было бы вообще не на что. Тренер реально много для нас сделал. 

Но эту его позицию я не разделяю. Он как будто не понимает, что его любимый вид спорта умирает в Якутии.

– Умирает?

– Я 8 лет занимался лыжами, а последние 5 – биатлоном. И такой базы как у нас, в Алдане, я не встречал. Там есть тренажерка, спортзал, беговой манеж, тир, процедурные кабинеты (пусть большая часть из них и не работает), много койко-мест. Все круто.

У нас рано ложится снег. Классные трассы – послушай Юрия Каминского, он в каждом интервью их хвалит. Так что все вроде бы есть. Но биатлон у нас – говно. 

Команда на всю республику – 8 человек. Больше – никого. Потому что денег нет, тренеров тоже.

– Стипендии у тебя никакой?

– Несколько ребят у нас стоят на зарплате. Но тренер в Селигдаре – это золотодобывающий холдинг – выбил нам некое пособие. Там балльная система: чем лучше бегу, тем больше зарабатываю. На сегодня у меня 7000 рублей в месяц. Этих денег не совсем хватает.

Для пацанов из Якутии биатлон – это путевка в жизнь

– Что сейчас с проживанием в Увате?

– После поста мне уже позвонил замдиректора. Тот самый, который потерял лицензию на патроны: «Ну че, порыбачил?»

Поговорили, он обещал, что питание в Увате оплатят. Но тренер на собрании сказал, что платит за это из своего кармана. Так что не знаю. Он дал талоны на два дня. Сегодня они закончились. Что будет завтра – непонятно.

– Что у тебя с результатами?

– Прошлой зимой на ДФО, во время отбора на Спартакиаду, заехал вторым. На Спартакиаде стали третьими в микст-эстафете. А вот на первенстве России не получилось, только 28-й.

– Бывает и лучше.

– Согласен. Думаю, мне не совсем подходит методика. Я бы хотел работать серьезнее. Мне кажется, мы тренируемся меньше остальных. Этот сезон у меня будет по юниорам, и я не знаю, чего ждать. 

К нам приходил Антон Перевозчиков, сын Олега Орестовича – одного из тренеров лыжной сборной. Мы думали, что в итоге он будет отвечать за функционалку, а Сафаров за стрельбу. Но в итоге ни о чем не договорились и Антон ушел от нас. А потом началась старая песня: Талгатыч говорит, что ему тяжело и хорошо бы найти второго тренера. При этом он убежден, что молодой специалист загонит нас. 

Помню интервью Дмитрия Шукаловича. Он сказал, что у советских тренеров ничего нового не приживается. Это точное замечание.

Скорее всего, после этого сезона перейду в Новосибирск.

– С экипировкой у вас как?

– Да как? Идешь мимо вакс-кабины Свердловской области – там у людей носилки, в которых 50 пар лыж. А у меня всего 4. И все на холодную погоду, а старт в +3…

– Чего ты вообще ждешь от биатлона?

– Хороший вопрос. Ни тренер, ни директора не хотят понимать, что для большинства из нашей команды биатлон – это путевка в жизнь. Казалось бы, ну, не оплатили сбор-другой – ничего не страшного…

Но это не просто хобби. Это любимое дело. И это шанс в жизнь для нас.

– Правильно понимаю, что твоя история не уникальная? И большая часть юниоров, не показывающих топ-результатов, живет так же?

– Ты все абсолютно правильно понимаешь. Практически все живут так, и я в этом смысле вообще ничем не отличаюсь. Так уж устроен у нас биатлон. Да и в других видах, насколько я слышал, ситуация похожая. 

Фото: instagram.com/prokhor.maydola

15 комментариев

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Юрий Костыгин
Так это во всём мире так. В некоторых вполне себе благополучных странах даже топы зачастую вынуждены подрабатывать, выискивать личных спонсоров, выпрашивать. До сих пор вспоминается история олимпийского чемпиона Токио по боксу британца Галала Яфая. Мужик просто работал на автозаводе и в свободное время боксом занимался. И начальство до последнего не хотело дать ему отпуск для подготовки и участия в ОИ, пока начальство страны не вмешалось. Мёдом нигде не намазано.
+15
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Atsuktuvas
Майгуров, где патроны ?!...
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Дмитрий Шумак
открою тайну, в глубинке , со всеми видами спорта так и не важно какая страна...К примеру в Италии, лично читал интервью одной девушки, уж очень похожие условия на эти...интервью также про Биатлон...
+9
-1
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Альберт Адиян
А потом когда спортсмены мент спортивное гражданство, им тут пишут: "Как так?Вам в России дали спортивное образование, тренировали и т.
д., а вы уходите "
+8
-4
+4
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Igal
Ответ Юрий Костыгин
Так это во всём мире так. В некоторых вполне себе благополучных странах даже топы зачастую вынуждены подрабатывать, выискивать личных спонсоров, выпрашивать. До сих пор вспоминается история олимпийского чемпиона Токио по боксу британца Галала Яфая. Мужик просто работал на автозаводе и в свободное время боксом занимался. И начальство до последнего не хотело дать ему отпуск для подготовки и участия в ОИ, пока начальство страны не вмешалось. Мёдом нигде не намазано.
Во всем мире не орут, что выделяют секстильоны/трилиарды на спорт и, что Россия самая лучшая страна, где заботятся о спортсменах. Может не надо платить такие призовые за старты на призы водокачки? Как за победу на олимпийских играх. Может не надо выделять многомилионные гранты всяким там Плющенкам и Навкам? Так что не надо про весь мир и все так живут
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Lina Starkova
Грустно, что такое происходит в моём любимом виде спорта.
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Нетрезвый Взгляд*
Иностранный спортсмен собирает донаты чтобы была возможность тренироваться — божечки, какой молодец что не сидит на шее у государства.
Русский спортсмен работает с этой же целью курьером — мрак, мрак, гроб, тлен, кладбище.
Спорц такой спорц…
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papadok
В ближайшем репортаже ждите истерики от Губерниева о том, как губят биатлон в Якутии.
Что до путевки в жизнь - она у каждого своя и требует вложений. Кто-то учится платно, кто-то в свой бизнес деньги вкладывает. Периодически пишут, что не последние спортсмены "у них" то в фастфуде работают, то краудфандингом промышляют. Может, так и должно быть? Только эти вещи надо учитывать Хамзаеву и Свищеву, когда они счет будут выкатывать меняющим спортивное гражданство.
Парню успехов и терпения с упорством.
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Pushkarchikova
Спорт должен быть бесплатен для детей.
В 19 лет уже пора и с рюкзачком побегать, ничего страшного
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Антон Киселёв
👀 «Я участница Олимпиады, но за квартиру плачу с помощью OnlyFans». Признание канадской спортсменки
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportsdaily/3129831.html
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shooher
путевка в жизнь это в первую очередь образование.
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Вадим Сидоров
А чего отвернулся на фото, не в гейпорно же снимается
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Татьяна Солотина
Может хоть теперь вырастет поколение, которое само будет всего добиваться, а не ждать, когда всё в руки подадут. В той же Канаде спортсмены работают, чтобы обеспечивать себя инвентарём, а их уровень жизни с нашим не сравнить. Но не ждут подачек, да им их и не дадут. В России же всегда спортсмены сидели на шее у налогоплательщиков,зависели полностью от государства, потому и поддерживают политику государства. А потом ещё первые и возмущаются, что спорт вне политики. Так что война-это очень плохо, но для спортсменов-хорошо. Балласт слезет с шеи!
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