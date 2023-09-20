15 комментариев

Мне в телегу прилетел вот такой пост.

«Итак. Что нужно уметь, чтобы выступать за команду Республики Саха (Якутия) по биатлону?

Первое (мое любимое): ловить рыбу.

Нет, не шучу. Отсутствие финансов на оплату сборов приводит к открытию новых навыков выживания.

Ноги кормят волка.

Второе (мое нелюбимое): устроиться пешим курьером в «Яндекс. Еда».

Для тех, кто любит ходить. Совмещать с тренировками сложно, но возможно. Если постараться, можно и на патроны заработать, чтобы затем провести стрелковую тренировку, а на сдачу купить палку «Краковской» колбасы.

Если ты сильный духом и считаешь себя одиноким волком – ты нам подходишь.

###### (грустно)».

Автор – 19-летний биатлонист Прохор Майдола.

Мы с ним связались.

Прохор осознал, что постоянно просить деньги у родителей не вариант – и на сборах между тренировками работал в доставке

– Ты ничего не преувеличил в своем посте?

– С рыбалкой приукрасил. Как было: на сборах в Уфе пацаны жили у тренера на квартире. Потому что денег на проживание на базе нет. А у тренера удочки. Вот друг и предложил сходить на озеро. Я впервые побывал на рыбалке, вытащил какого-то малька – сантиметров на 5. В итоге что-то поймали, приготовили. Сэкономили на обеде. Но такого, чтобы мы выживали чисто за счет рыбалки, конечно, нет.

– У тренера в Уфе квартира?

– Да. И на сборы именно в Башкирию мы ездим из-за того, что у него там есть какие-то связи. Дальше Уфы никогда не выезжали.

– И сейчас все жили в его квартире?

– Не все. Двое пацанов – да. Но я не захотел. Во-первых, оттуда далековато до стадиона – минут 50 на автобусе. Во-вторых, там реально тесно. Кто-то на полу, кто-то валетом… Три года назад был у нас такой опыт.

– Что было?

– Да песня. В трешке нас жило 8 человек – и девочки, и мальчики. Повсюду волосы. Туалет один на всех. Как-то надо было делить кухню. В общем, кайф. Так что на этот раз понимал: надо искать квартиру поближе.

– Нашел?

– Да, сняли на троих. Причем тренер, Альберт Талгатович Сафаров, вроде бы взял ее на себя. Я пока до конца не понял. Но, по крайней мере, когда в день заселения спрашивал у него по поводу денег, он сказал, что ничего не надо. Я оставил их на еду.

Как у нас бывает – после тренировки скидываемся в магазине. Потом один варит макароны, второй обжаривает куриное филе, третий потом моет посуду.

– «Яндекс. Еда». Это было в Якутии?

– Тоже в Уфе. Позвонил маме сказать, что деньги на еду закончились. А она призналась, что сейчас с этим довольно туго, но с пенсией – обязательно пришлет. И тут я осознал, что это жесть. Мне весной 20 лет, а я все бабки клянчу… Так нельзя. Поговорил с местными ребятам-биатлонистами. Оказалось, многие из них работают в доставке, совмещают. Зарегистрировался, получил этот чемоданчик – и погнал. За два дня заработал первую тысячу. Суммарно за оставшуюся часть сбора получилось в районе 8500.

Хотя на тренировках после этого было посложнее.

Но какие варианты? Семья помогает, но и самому надо что-то делать.

– Ты написал, что, заработав, можешь купить патроны. Вам их не выдают?

– Обычно выдают. Но иногда приходилось и покупать. Насколько я понял, замдиректора в Алдане потерял лицензию и не сумел вовремя приобрести патроны. В итоге мы теперь как бичи, пытаемся где-то что-то найти. На первые два сбора я покупал себе сам.

Это вот сейчас, в Увате, тренер достал патроны. Просто праздник!

Как получилось, что в республике суперусловия для биатлона, а уровень – «говно»

– Как устроен биатлон в Якутии? Жить у тренера на сборах и параллельно работать, чтобы питаться, обычная история?

– В том-то и дело, что это считается нормой. И когда я рассказал тренеру, что опубликовал такой вот пост, он негодовал. «А зачем ты жалуешься? Нет у нас денег – ну и ладно. Сидите ровно, не дергайтесь».

Я с этих слов выпал.

– Чего бояться, если терять нечего?

– Вот и я его не понял. При этом сам он хороший мужик. Неоднократно помогал команде со своего кармана, сам покупал патроны, давал нам какие-то деньги, чтобы мы не умерли с голода. В один момент пилораму, на которой работал отец, закрыли – и ему не выплатили за 3-4 месяца, так Талгатыч, узнав про это, давал мне по тысяче на питание – потому что мне есть было бы вообще не на что. Тренер реально много для нас сделал.

Но эту его позицию я не разделяю. Он как будто не понимает, что его любимый вид спорта умирает в Якутии.

– Умирает?

– Я 8 лет занимался лыжами, а последние 5 – биатлоном. И такой базы как у нас, в Алдане, я не встречал. Там есть тренажерка, спортзал, беговой манеж, тир, процедурные кабинеты (пусть большая часть из них и не работает), много койко-мест. Все круто.

У нас рано ложится снег. Классные трассы – послушай Юрия Каминского, он в каждом интервью их хвалит. Так что все вроде бы есть. Но биатлон у нас – говно.

Команда на всю республику – 8 человек. Больше – никого. Потому что денег нет, тренеров тоже.

– Стипендии у тебя никакой?

– Несколько ребят у нас стоят на зарплате. Но тренер в Селигдаре – это золотодобывающий холдинг – выбил нам некое пособие. Там балльная система: чем лучше бегу, тем больше зарабатываю. На сегодня у меня 7000 рублей в месяц. Этих денег не совсем хватает.

Для пацанов из Якутии биатлон – это путевка в жизнь

– Что сейчас с проживанием в Увате?

– После поста мне уже позвонил замдиректора. Тот самый, который потерял лицензию на патроны: «Ну че, порыбачил?»

Поговорили, он обещал, что питание в Увате оплатят. Но тренер на собрании сказал, что платит за это из своего кармана. Так что не знаю. Он дал талоны на два дня. Сегодня они закончились. Что будет завтра – непонятно.

– Что у тебя с результатами?

– Прошлой зимой на ДФО, во время отбора на Спартакиаду, заехал вторым. На Спартакиаде стали третьими в микст-эстафете. А вот на первенстве России не получилось, только 28-й.

– Бывает и лучше.

– Согласен. Думаю, мне не совсем подходит методика. Я бы хотел работать серьезнее. Мне кажется, мы тренируемся меньше остальных. Этот сезон у меня будет по юниорам, и я не знаю, чего ждать.

К нам приходил Антон Перевозчиков, сын Олега Орестовича – одного из тренеров лыжной сборной. Мы думали, что в итоге он будет отвечать за функционалку, а Сафаров за стрельбу. Но в итоге ни о чем не договорились и Антон ушел от нас. А потом началась старая песня: Талгатыч говорит, что ему тяжело и хорошо бы найти второго тренера. При этом он убежден, что молодой специалист загонит нас.

Помню интервью Дмитрия Шукаловича. Он сказал, что у советских тренеров ничего нового не приживается. Это точное замечание.

Скорее всего, после этого сезона перейду в Новосибирск.

– С экипировкой у вас как?

– Да как? Идешь мимо вакс-кабины Свердловской области – там у людей носилки, в которых 50 пар лыж. А у меня всего 4. И все на холодную погоду, а старт в +3…

– Чего ты вообще ждешь от биатлона?

– Хороший вопрос. Ни тренер, ни директора не хотят понимать, что для большинства из нашей команды биатлон – это путевка в жизнь. Казалось бы, ну, не оплатили сбор-другой – ничего не страшного…

Но это не просто хобби. Это любимое дело. И это шанс в жизнь для нас.

– Правильно понимаю, что твоя история не уникальная? И большая часть юниоров, не показывающих топ-результатов, живет так же?

– Ты все абсолютно правильно понимаешь. Практически все живут так, и я в этом смысле вообще ничем не отличаюсь. Так уж устроен у нас биатлон. Да и в других видах, насколько я слышал, ситуация похожая.

Фото: instagram.com/prokhor.maydola