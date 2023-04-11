Александра Янкулеску — канадская спортсменка конькобежка, участница в зимних Олимпийских играх 2018, переквалифицировалась в велосипедистку, чтобы поучаствовать в летних летней Олимпиаде.

Александра также известна тем, что ведет страничку в OnlyFans, о чем она рассказала в интервью Daily Star.

«Я участница Олимпиады, но я создала аккаунт OnlyFans в 2021 году. Он помогает мне выжить, платить за квартиру, платить за продукты, а также покрывает расходы на езду на велосипеде и кофе!», - призналась спортсменка.

Ситуация явно неоднозначная, но зато девушка, однозначно, хороша.