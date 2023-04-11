Sportsdaily
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«Я участница Олимпиады, но за квартиру плачу с помощью OnlyFans». Канадская спортсменка поделилась своей ситуацией

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Александра Янкулеску — канадская спортсменка конькобежка, участница в зимних Олимпийских играх 2018, переквалифицировалась в велосипедистку, чтобы поучаствовать в летних летней Олимпиаде.

Александра также известна тем, что ведет страничку в OnlyFans, о чем она рассказала в интервью Daily Star.

«Я участница Олимпиады, но я создала аккаунт OnlyFans в 2021 году. Он помогает мне выжить, платить за квартиру, платить за продукты, а также покрывает расходы на езду на велосипеде и кофе!», - призналась спортсменка.

Ситуация явно неоднозначная, но зато девушка, однозначно, хороша.

 

5 комментариев

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dzenga 1
Расходы на езду !? В этом случае, мне кажется езда как раз является источником доходов!
+1
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Константин Ловков
https://speedskatingresults.com/index.php?p=3&e=19275&r=8&s=8510

последний результат с отрывом, если что
+2
0
+2
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Расходы на езду на велосипеде - это как? Напрокат что-ли?
+2
0
+2
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Михаил Пивненко
Стоило добавить ссылку на аккаунт в статье. Друг спрашивает как обычно.
+15
0
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nmnackjbxkasbk
В Саранске надо жить
+3
-1
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