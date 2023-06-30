46 комментариев

Наши спортивные руководители и тренеры регулярно рассказывают, что без российских спортсменов победы на топ-соревнованиях не могут считаться полноценными, а не пускают наших во многом из-за желания облегчить путь к наградам.

И если в синхронном плавании, лыжах, фигурном катании, волейболе и, например, фехтовании тезисы о снижении конкуренции без России обоснованы, то наблюдать, как ту же риторику принимают все подряд – забавно.

Особенно показательна картина в летних циклических видах, где достаточно наложить результаты и увидеть положение в мировой иерархии.

Вот, например, свежее заявление Юрия Борзаковского:

«Российские спортсмены – самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для кого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся».

На родной для Борзаковского 800-метровке лидер российского сезона Степан Перегудов с 1.48,13 в топ-листе мирового сезона на… 329-м месте. Вы не ошиблись. Триста. Двадцать. Девятом.

На Олимпийских играх в Токио, напомним, у России две медали в легкой атлетике: золото Марии Ласицкене и серебро Анжелики Сидоровой. И если бы поехало больше десяти спортсменов, количество подиумов вряд ли бы изменилось.

А это уже легенда плавания Денис Панкратов рассказывает про свой вид спорта:

«Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое».

Теперь табличка с плавательного турнира последней Олимпиады. Самого успешного для нас в XXI веке. Все-таки до этого золота не было 25 лет – со времен Попова и как раз Панкратова.

Тарьей Бо боится наших биатлонистов? Да у него больше медалей, чем у всего нынешнего состава

Про то, что российских спортсменов боятся, а потому и не пускают, вообще расхожее мнение.

«Он боится конкуренции. Для меня это единственное объяснение. И политика тут ни при чем», – это Светлана Журова рассуждает про Тарьея Бо, который зимой высказался против возвращения российских биатлонистов.

У Бо-старшего – 23 медали с чемпионатов мира. Это сильно больше, чем у всей нынешней сборной России. Из олимпийского Пекина норвежец уехал с двумя золотыми, серебряной и бронзовой медалями. У России, включая женский состав, напомним, 0-1-3.

Действительно ли им движет страх?

Дмитрий Свищев теми же мотивами объяснил нежелание шведов играть с Россией на хоккейном Кубке мира: «Они нам традиционно проигрывают, и поэтому боятся».

Может, и боятся. Кто их знает? Но ЧМ-2017 и 2018 шведы как-то выиграли. Да и на Кубке мира-2016, последнем турнире, где сборные играли полными составами, включая звезд НХЛ, нас переиграли.

Если России не было в Катаре, значит, Месси выиграл фейковый чемпионат мира?

Самый популярный лейтмотив – о неполноценности. Бывший глава «Самбо-70» Ренат Лайшев рассуждает про футбольный ЧМ:

«Он потерял многое без участия сборной России. Любители спорта во всем мире потеряли многое из своих вредных побуждений к нашей команде. Мы были, есть и будем молодцами как в футболе, так и в самбо, дзюдо – во всех видах спорта. Без нас спорт не спорт».

Ему вторит министр Олег Матыцин: «Без России мировой спорт существовать не может».

Но спорт все-таки признаки жизни подает. За последние 1,5 года прошли чемпионаты мира по футболу, хоккею, волейболу, биатлону, фигурке, гимнастике – да по всем заметным видам. Сейчас в разгаре Европейские игры. Впереди очередные ЧМ по водным видам и легкой атлетике. Через год – Олимпиада, которая состоится вне зависимости от того, приедут ли наши атлеты или нет.

Ну и высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которое многие боссы федераций на свой манер повторяют до сих пор:

«Никто не может назвать международные соревнования полноценными, если в них не участвует великая спортивная держава Россия. Никто не может считать себя чемпионом мира, если он получил победу в отсутствие конкуренции со стороны ведущей спортивной державы. Они сами себя наказали, но все вернется на круги своя. Главное, чтобы все оставались в форме».

Россия, безусловно, важная в спортивном плане страна. Но вряд ли Месси долго переживал, что выиграл ЧМ без участия российских футболистов в турнире.

И, судя по общекомандному зачету на последних Олимпиадах, нам еще предстоит поработать, чтобы называться ведущей спортивной державой.

Вот медальная таблица с зимних Игр в Пекине. И здесь, кстати, учтена подвисшая пока еще медаль с командного турнира по фигурному катанию.

А это уже летняя Олимпиада в Токио.

У нас действительно много классных атлетов. И все мы хотим скорейшего возвращения российских спортсменов на международную арену. Но если называть желтое зеленым, а твердое мягким, вряд ли этот процесс хоть как-то ускорится. И бегуны не полетят стаями 100-метровку из 10 секунд, даже если чиновники издадут указ о том, что наши спринтеры – самые быстрые в мире.

Прекратим самообманываться – самим же будет проще увидеть слабые места, понять, где мы сейчас в системе координат и над чем нужно работать.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Raniero Corbelletti; РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Александр Вильф