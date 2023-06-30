46 комментариев

Гамарджоба
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Все чаще слышим, что наших спортсменов боятся, а мировой спорт не может без России. Так ли это?

Наши спортивные руководители и тренеры регулярно рассказывают, что без российских спортсменов победы на топ-соревнованиях не могут считаться полноценными, а не пускают наших во многом из-за желания облегчить путь к наградам.

И если в синхронном плавании, лыжах, фигурном катании, волейболе и, например, фехтовании тезисы о снижении конкуренции без России обоснованы, то наблюдать, как ту же риторику принимают все подряд – забавно.

Особенно показательна картина в летних циклических видах, где достаточно наложить результаты и увидеть положение в мировой иерархии.

Вот, например, свежее заявление Юрия Борзаковского:

«Российские спортсмены – самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для кого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся».

На родной для Борзаковского 800-метровке лидер российского сезона Степан Перегудов с 1.48,13 в топ-листе мирового сезона на… 329-м месте. Вы не ошиблись. Триста. Двадцать. Девятом.

На Олимпийских играх в Токио, напомним, у России две медали в легкой атлетике: золото Марии Ласицкене и серебро Анжелики Сидоровой. И если бы поехало больше десяти спортсменов, количество подиумов вряд ли бы изменилось.

А это уже легенда плавания Денис Панкратов рассказывает про свой вид спорта:

«Без России олимпийское движение не сможет существовать. Если взять и прямо сейчас организовать матчевую встречу по плаванию Россия – США, это будет гораздо интереснее чемпионата мира. И по многим видам спорта – то же самое». 

Теперь табличка с плавательного турнира последней Олимпиады. Самого успешного для нас в XXI веке. Все-таки до этого золота не было 25 лет – со времен Попова и как раз Панкратова. 

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху

Тарьей Бо боится наших биатлонистов? Да у него больше медалей, чем у всего нынешнего состава 

Про то, что российских спортсменов боятся, а потому и не пускают, вообще расхожее мнение.

«Он боится конкуренции. Для меня это единственное объяснение. И политика тут ни при чем», – это Светлана Журова рассуждает про Тарьея Бо, который зимой высказался против возвращения российских биатлонистов.

У Бо-старшего – 23 медали с чемпионатов мира. Это сильно больше, чем у всей нынешней сборной России. Из олимпийского Пекина норвежец уехал с двумя золотыми, серебряной и бронзовой медалями. У России, включая женский состав, напомним, 0-1-3.

Действительно ли им движет страх?

Дмитрий Свищев теми же мотивами объяснил нежелание шведов играть с Россией на хоккейном Кубке мира: «Они нам традиционно проигрывают, и поэтому боятся». 

Может, и боятся. Кто их знает? Но ЧМ-2017 и 2018 шведы как-то выиграли. Да и на Кубке мира-2016, последнем турнире, где сборные играли полными составами, включая звезд НХЛ, нас переиграли. 

Если России не было в Катаре, значит, Месси выиграл фейковый чемпионат мира?

Самый популярный лейтмотив – о неполноценности. Бывший глава «Самбо-70» Ренат Лайшев рассуждает про футбольный ЧМ:

«Он потерял многое без участия сборной России. Любители спорта во всем мире потеряли многое из своих вредных побуждений к нашей команде. Мы были, есть и будем молодцами как в футболе, так и в самбо, дзюдо – во всех видах спорта. Без нас спорт не спорт».

Ему вторит министр Олег Матыцин: «Без России мировой спорт существовать не может».

Но спорт все-таки признаки жизни подает. За последние 1,5 года прошли чемпионаты мира по футболу, хоккею, волейболу, биатлону, фигурке, гимнастике – да по всем заметным видам. Сейчас в разгаре Европейские игры. Впереди очередные ЧМ по водным видам и легкой атлетике. Через год – Олимпиада, которая состоится вне зависимости от того, приедут ли наши атлеты или нет.

Ну и высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которое многие боссы федераций на свой манер повторяют до сих пор:

«Никто не может назвать международные соревнования полноценными, если в них не участвует великая спортивная держава Россия. Никто не может считать себя чемпионом мира, если он получил победу в отсутствие конкуренции со стороны ведущей спортивной державы. Они сами себя наказали, но все вернется на круги своя. Главное, чтобы все оставались в форме».

Россия, безусловно, важная в спортивном плане страна. Но вряд ли Месси долго переживал, что выиграл ЧМ без участия российских футболистов в турнире.

И, судя по общекомандному зачету на последних Олимпиадах, нам еще предстоит поработать, чтобы называться ведущей спортивной державой. 

Вот медальная таблица с зимних Игр в Пекине. И здесь, кстати, учтена подвисшая пока еще медаль с командного турнира по фигурному катанию.

А это уже летняя Олимпиада в Токио.

У нас действительно много классных атлетов. И все мы хотим скорейшего возвращения российских спортсменов на международную арену. Но если называть желтое зеленым, а твердое мягким, вряд ли этот процесс хоть как-то ускорится. И бегуны не полетят стаями 100-метровку из 10 секунд, даже если чиновники издадут указ о том, что наши спринтеры – самые быстрые в мире.

Прекратим самообманываться – самим же будет проще увидеть слабые места, понять, где мы сейчас в системе координат и над чем нужно работать. 

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Raniero Corbelletti; РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Александр Вильф

46 комментариев

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DeGrig
Автор изначально задался целью обосрать Россию, поэтому выводы из таблиц медального зачета делает совершенно противоположные.
Он демонстрирует те соревнования, куда наших уже с большим скрипом допускали, да еще без официального сопровождения.
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MaxB
Не знаю, зачем приведены таблицы с Олимпиад (типа по золоту Россия низко): они как раз подтверждают обратный тезис, что по общему числу медалей, по уровню создаваемой конкуренции мы - вторая-третья сила в спорте
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УсыЧерчесова
Россия всего лишь была на 2-ом месте по медалям на Зимней Олимпиаде и на третьем на Летней, но вы только редакторам Спортса об этом не рассказывайте, они россиян умудряются считать статистами во всех видах спорта, ведь лучший показатель бегуна на 800 метров - это АЖ ТРИСТА.ДВАДЦАТЬ.ДЕВЯТОЕ. МЕСТО.
мировой спорт ведь состоит из бега на 1-ой дистанции.
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makar251
сказочные клоуны..
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УсыЧерчесова
Ответ three hundred bucks
Правда медальный зачет всю жизнь по золоту считали (окромя российского пропагандон тв, которые каждую олимпиаду сборную натягивали на место повыше, вот как раз это ваше количество медалей, львиная доля которых бронза).
Бред.
Золотые медали - показатель доминирования сборной в виде спорта, а количество медалей - показатель, что Россия в каждом виде спорта способна бороться за высокие места, создавая конкуренцию. Нам же тут в посте рассказали, что россияне статисты и все и без нас разберутся, а оказывается аж 71 медаль в Токио забрали.
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chicharitto
Ответ green4
Перспективность в обсёре наших спортсменов?
таблицы с объективным сравнением спортивных результатов не есть обсёр. относительный обсёр - это собственно сами результаты, а еще риторика упомянутых депутатов-спортсменов
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Vals
> Кратчайший фактчек.

Ожидал одно большое "НЕТ" заглавными буквами. А тут столько текста. 😂
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Андрей Рязанов
Интересно, это только в спорте такие, неподкреплённые ничем, заявления? Во всем остальном у нас же всё хорошо? Импортозамещение там, уровень жизни, армия, наука, медицина, образование. Они без нас скоро в Средневековье скатятся. В космос им не на чем летать без наших двигателей, боинг и аирбас без нашего титана ничего выпустить не могут, Европа замерзла, в Германии жуков и траву едят с голоду...
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Андрей Рязанов
В прошлую субботу хороший фактчек был. Как все сплотились вокруг президента! Любо-дорого посмотреть.
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YOKODZUMA
Ответ chicharitto
вот что "попытка мятежа" делает, даже такую статью больше не боятся написать. глядишь, народ начнет признавать что не всё идеально в изоляции?
Ты еще скажи что СВО не по плану идет!
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Ленар Ахмадуллин
Ответ three hundred bucks
Правда медальный зачет всю жизнь по золоту считали (окромя российского пропагандон тв, которые каждую олимпиаду сборную натягивали на место повыше, вот как раз это ваше количество медалей, львиная доля которых бронза).
Если много медалей, то это наверно означает, что много классных спортсменов.
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Andrey Bokov
писал гомо и для радио свобода. не учли в статейке, сколько забанено по поводу и без.
ну и комменты выше показывают для кого и зачем писалось все это
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Мик Нич
Ответ Сергей Б
А в чем цель статьи, автор?
Цель - высраться. Цель достигнута.
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Ленар Ахмадуллин
Ответ YOKODZUMA
Про биатлон конечно это просто блеск. По полгода без единой медальки на КМ - янас норвежцы боятся! Да нас в биатлоне швейцария уже не боится
потому что Россия не выступает?
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Андрей Рязанов
Ответ Koulmann
Тем временем индусы ОДНИМ контрактом покупают 500 эйрбасов.
На нашей нефти заработали. Могут позволить)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Ленар Ахмадуллин
Великая Россия
странно, ведь Lenαr – один из самых известных брендов компании Procter&Gamble, специализирующийся на производстве кондиционеров для белья. Впервые торговая марка появилась на рынке в Германии в 1963 году.🤔
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Hammer22
Может лучше сравнить не с последними ОИ вообще, а с последними, где наша сборная выступала в полном составе?
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Андрей Рязанов
Ответ Ербол Оспанов
Особенно обидно за российскую футбольную сборную!!! Монстры!!! Месси три дня пил, когда узнал, что они не едут на ЧМ-2022...
Разве не так?! Все видели, чего смог добиться Месси на ЧМ, где была Россия. Россию не пустили, сразу Месси стал чемпионом. Попробуй опровергнуть!)))
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Koulmann
Хороший пример, что будет с рос спортом и как живет мир без русского спорта, есть в "королеве спорта", где русских нет уже несколько лет.
Вид невероятно деградировал в России, высокие конкурентноспособные результаты в России есть только в 2-3 дисциплинах.
А сама л/а неплохо живёт и развивается. Рекорды бьются, супер результаты показываются, драмы случаются. Конкуренция если и упала, то в рамках погрешности.

Кто больше потерял - ответ очевидный. Сколько раз ты слово "халва" не говори, сколько "придурками" не называй, сколько щеки не раздувай - реальность это не изменит, ребята.
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Пастух улиток
И всё же с олимпийским движением неладно. Почти никто не хочет или не в состоянии принимать будущие ОИ, некоторые французские города отказались принимать эстафету олимпийского огня (за который надо платить), есть проблемы с финансированием в некоторых видах спорта...
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Ербол Оспанов
Особенно обидно за российскую футбольную сборную!!! Монстры!!! Месси три дня пил, когда узнал, что они не едут на ЧМ-2022...
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путин вовка
Хорошо лизнуть сейчас модно
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Koulmann
Ответ three hundred bucks
2009 год Поставки МС-21 начнутся в 2016 году, рассказал во время открытия салона президент ОАК Алексей Федоров, а строительство опытных образцов начнется уже с 2010 года. 2023 год Пассажирский самолет МС-21 начнут серийно производить к концу 2024 года.
Тем временем индусы ОДНИМ контрактом покупают 500 эйрбасов.
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three hundred bucks
Ответ Ленар Ахмадуллин
ну видишь, приблизились
ага, базаришь. теперь сроки сдвигать будут не раз в три года, а каждый год
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Koulmann
Ответ Пастух улиток
И всё же с олимпийским движением неладно. Почти никто не хочет или не в состоянии принимать будущие ОИ, некоторые французские города отказались принимать эстафету олимпийского огня (за который надо платить), есть проблемы с финансированием в некоторых видах спорта...
Ага, ближайшие игры пройдут в Париже, Милане (северной Италии), Лос-Анджелесе, а там 2030м Стокгольм интересуется наряду с Солт-Лейком и Японией.

Вообще печальные варианты, да?))

Кстати, вот только в Берлине пересекся со Special Olympics, где были огромные делегации. Игры открывали президент, канцлер Германии и Дирк Новицки.
А потом было пати у Бранденбургских ворот.
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