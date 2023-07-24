22 комментария

Стивен Джеррард говорил, что поехал в Саудовскую Аравию за семейной атмосферой – но, кажется, дело не только в этом: по информации английских медиа, бывший тренер «Астон Виллы» теперь зарабатывает 15,2 млн фунтов в год (примерно 17,6 млн в евро).

Четвертая позиция в списке самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире.

•‎ Последние места в топ-10 могут измениться, если отталкиваться не от данных L’Equipe: Daily Mail считает, что Тен Хаг и Артета зарабатывают по 9 млн фунтов в год (10,4 в евро) – тогда Индзаги и Моуринью выпадут из десятки.

• Сразу два тренера АПЛ – в топ-3, но полного доминирования Англии нет (даже непривычно) – три представителя и у Серии А.

•‎ Интересно, что Грэм Поттер получал в «Челси» больше Почеттино – 13,5 млн евро в год.

Наверняка к концу лета топ еще изменится: саудовцы предлагают роскошные контракты многим европейским тренерам – Моуринью отказался от 60 млн в год. Кто-то согласится и на меньшие деньги.