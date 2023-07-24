22 комментария

Самые высокооплачиваемые тренеры мира. Теперь тут Джеррард
Стивен Джеррард говорил, что поехал в Саудовскую Аравию за семейной атмосферой – но, кажется, дело не только в этом: по информации английских медиа, бывший тренер «Астон Виллы» теперь зарабатывает 15,2 млн фунтов в год (примерно 17,6 млн в евро).
Четвертая позиция в списке самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире.
• Последние места в топ-10 могут измениться, если отталкиваться не от данных L’Equipe: Daily Mail считает, что Тен Хаг и Артета зарабатывают по 9 млн фунтов в год (10,4 в евро) – тогда Индзаги и Моуринью выпадут из десятки.
• Сразу два тренера АПЛ – в топ-3, но полного доминирования Англии нет (даже непривычно) – три представителя и у Серии А.
• Интересно, что Грэм Поттер получал в «Челси» больше Почеттино – 13,5 млн евро в год.
Наверняка к концу лета топ еще изменится: саудовцы предлагают роскошные контракты многим европейским тренерам – Моуринью отказался от 60 млн в год. Кто-то согласится и на меньшие деньги.
Гвардиола
Клопп
Джеррард
Аллегри
Тухель
Почеттино
Анчелотти
Индзаги
Моуринью
2) Гвардиола (22.4)
3) Клопп (17.8)
4) Джеррард (17.6)
5) Аллегри (12.8)
а дальше всякие нищеброды неудачники с 12 лямов и меньше
Звездных имён у них и на поле будет достаточно, зачем манекен на тренерскую скамейку за 17 миллионов в год, звать? Нужно ещё, чтобы старина Френки тоже какой-нибудь Аль-Физрук возглавил, для полного комплекта.
Хотя нет, а карьере Джеррарда хотя бы были светлые пятна.
2. Пеп
3. Клопп
4. Стиви Эль Джи
5. Развел старуху на бабки
6. Тухель
7. Поч
8. Анчи
9. Индзаги
10. Автобус бабла