Буря в стакане
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Самые высокооплачиваемые тренеры мира. Теперь тут Джеррард

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Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Стивен Джеррард говорил, что поехал в Саудовскую Аравию за семейной атмосферой – но, кажется, дело не только в этом: по информации английских медиа, бывший тренер «Астон Виллы» теперь зарабатывает 15,2 млн фунтов в год (примерно 17,6 млн в евро).

Четвертая позиция в списке самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире.

•‎ Последние места в топ-10 могут измениться, если отталкиваться не от данных L’Equipe: Daily Mail считает, что Тен Хаг и Артета зарабатывают по 9 млн фунтов в год (10,4 в евро) – тогда Индзаги и Моуринью выпадут из десятки.

• Сразу два тренера АПЛ – в топ-3, но полного доминирования Англии нет (даже непривычно) – три представителя и у Серии А.

•‎ Интересно, что Грэм Поттер получал в «Челси» больше Почеттино – 13,5 млн евро в год.

Наверняка к концу лета топ еще изменится: саудовцы предлагают роскошные контракты многим европейским тренерам – Моуринью отказался от 60 млн в год. Кто-то согласится и на меньшие деньги.

Как различать клубы Саудовской Аравии – быстрая прагматичная шпаргалка для вас и Малкома

22 комментария

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VictorVallecano
Удивительно, но в этом списке самый главный шарлатан не Пеп.
+18
-2
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evgshk
Ответ futbol Liverpool
Большая просьба напишите список а то у меня картинка не открывает.
Симеоне
Гвардиола
Клопп
Джеррард
Аллегри
Тухель
Почеттино
Анчелотти
Индзаги
Моуринью
+9
0
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Gnev_Zenit
Я даже готов за 1/4 Инзаги возглавить клуб Аль-Базарь из 4 лиги Саудитов, спортс подскажи им
+10
-2
+8
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Valeriy Shestakov
Ответ Дмитрий Шаповал
Я удивлён, что Аллегри столько платят, он очень средний тренер, при этом Анчелотти получает меньше. Что-то очень странное
6-ти кратный чемпион Италии (при этом 4 золотых дубля подряд) не может быть априори средним тренером.
+6
0
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Kabardinka
Симеоне гарантирует плей-офф ЛЧ и уже только этим с запасом отбивает свою зарплату.
+5
0
+5
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Дмитрий Шаповал
Я удивлён, что Аллегри столько платят, он очень средний тренер, при этом Анчелотти получает меньше. Что-то очень странное
+8
-3
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Qqq
Ответ futbol Liverpool
Большая просьба напишите список а то у меня картинка не открывает.
1) Симеоне (34млн в год)
2) Гвардиола (22.4)
3) Клопп (17.8)
4) Джеррард (17.6)
5) Аллегри (12.8)

а дальше всякие нищеброды неудачники с 12 лямов и меньше
+5
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Вечно в бане
Ну вот как можно в здравом уме отвалить такие бабки Джеррарду?

Звездных имён у них и на поле будет достаточно, зачем манекен на тренерскую скамейку за 17 миллионов в год, звать? Нужно ещё, чтобы старина Френки тоже какой-нибудь Аль-Физрук возглавил, для полного комплекта.
Хотя нет, а карьере Джеррарда хотя бы были светлые пятна.
+3
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+3
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Trombon
Ответ ML26
Удивительно как Симеоне выбил себе такую зарплату. Причем на евроарене вечный лузер (за исключением пары ЛЕ), а чемпионат взял всего дважды за 13 лет. Для меня это поразительно
Поразительно считать тренера дважды выводившего Атлетико в финал ЛЧ лузером...
+3
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David Aprasidze
Ответ Вечно в бане
Ну вот как можно в здравом уме отвалить такие бабки Джеррарду? Звездных имён у них и на поле будет достаточно, зачем манекен на тренерскую скамейку за 17 миллионов в год, звать? Нужно ещё, чтобы старина Френки тоже какой-нибудь Аль-Физрук возглавил, для полного комплекта. Хотя нет, а карьере Джеррарда хотя бы были светлые пятна.
Эффектно прервал гегемонию Селтика, причем без единого поражения. Мало, что ли? Мартинеса взяли в сборную Бельгии после вылета Уигана в чемпионшип.
+2
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FilthyFrank
Никак не привыкну к новому логотипу Ла лиги, он просто ужасен!
+2
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Иван Алейников
Ответ Поцелуй Оздоева
Как там с гарантиями в прошедшем сезоне?
Все нормально
+1
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Stanislav Vlasov
Ответ futbol Liverpool
Большая просьба напишите список а то у меня картинка не открывает.
1. Эль Чоло
2. Пеп
3. Клопп
4. Стиви Эль Джи
5. Развел старуху на бабки
6. Тухель
7. Поч
8. Анчи
9. Индзаги
10. Автобус бабла
+1
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futbol Liverpool
Большая просьба напишите список а то у меня картинка не открывает.
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R
Ответ Kabardinka
Симеоне гарантирует плей-офф ЛЧ и уже только этим с запасом отбивает свою зарплату.
верно, место гарантирует, а зрелищности- нисколько (
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futbol Liverpool
Ответ Stanislav Vlasov
1. Эль Чоло 2. Пеп 3. Клопп 4. Стиви Эль Джи 5. Развел старуху на бабки 6. Тухель 7. Поч 8. Анчи 9. Индзаги 10. Автобус бабла
Спасибо Станислав Че... Власов.
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futbol Liverpool
Ответ evgshk
Симеоне Гвардиола Клопп Джеррард Аллегри Тухель Почеттино Анчелотти Индзаги Моуринью
Спасибо . Не знал что Клопп так много зарабатывает
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futbol Liverpool
Ответ Qqq
1) Симеоне (34млн в год) 2) Гвардиола (22.4) 3) Клопп (17.8) 4) Джеррард (17.6) 5) Аллегри (12.8) а дальше всякие нищеброды неудачники с 12 лямов и меньше
Да уж я то со своими туркменскими манатами знаю что такое нище броды.
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kiryxa_sport
Удивительно, что шарлатан Аллегри почти 13 млн получает
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Madcomposer
Ответ kiryxa_sport
Удивительно, что шарлатан Аллегри почти 13 млн получает
Просто тот случай, когда зачётка на тебя работает
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