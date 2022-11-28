Месси догоняет Мальдини по матчам на ЧМ. До рекорда Маттеуса – две игры

Сегодня сборная Аргентины стартует в плей-офф чемпионата мира. В 22:00 (мск) футболисты Скалони сыграют против Австралии. С вероятностью в 99,9% на поле выйдет Лео Месси. Капитан аргентинцев здоров и готов наконец забить в плей-офф ЧМ – на предыдущих ЧМ был только один ассист. Выход Месси на поле в матче против Австралии станет для Лео 23 матчем на чемпионатах мира и позволит догнать по этому показателю легендарного Паоло Мальдини.

•‎ Мальдини дважды отыгрывал максимально возможные для ЧМ 7 игр – в 1990-м и 1994-м. У Месси стопроцентный показатель был только в 2014-м, когда Аргентина дошла до финала, но проиграла немцам.

Месси не только догоняет Мальдини, но и приближается к историческому рекорду ЧМ по матчам на турнире. Сейчас список возглавляет Лотар Маттеус.

•‎ Если Аргентина обыграет Австралию (а Месси не получит травм), то выход на поле в 1/4 позволит Лео сравняться с другой легендой – Мирославом Клозе.

•‎ Догнать Маттеуса можно, попав в полуфинал. Если Аргентина обыграл Австралию, то выходит на победителя пары Нидерланды – США, а в полуфинале ее теоретически может ждать Бразилия. Даже в случае проигрыша Месси сможет сыграть за бронзу – и тем самым побить рекорд (тогда матчей на ЧМ у Лео будет 26).

•‎ Против Австралии Месси играл всего один раз – 11 сентября 2007 года сделал ассист в товарищеском матче. В начале второго тайма с передачи Лео Мартин Демичелис забил единственный гол. Матч против Австралии станет для Месси не только 23-м на чемпионатах мира, но и тысячным в карьере. Хороший повод приблизиться к паре новых рекордов.