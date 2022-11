Роналду процитировал Пикассо. Вот еще 10 мыслей художника, которые пригодятся Криштиану

Криштиану Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану. Полная версия (90 минут) выйдет в четверг, но хайлайты уже есть. Португалец заявил, что не уважает тен Хага (потому что Эрик не уважает самого Роналду), сказал, что у «МЮ» нулевой прогресс после ухода Фергюсона и ответил на критику Руни, добавив, что превосходит Уэйна по внешности.

Говоря о проблемах «Ман Юнайтед» Криштиану обратился к искусству: «Как сказал Пикассо, для того, чтобы что-то создать, нужно сперва что-то разрушить».

Коротко про Пикассо

Пабло Пикассо – испанский и французский (сменил гражданство в 1939-м) художник, скульптор, график, керамист и дизайнер.

Один из основоположников кубизма, в котором трехмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. Согласно данным Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пабло создал за жизнь около 20 тысяч работ. По оценкам экспертов, Пикассо один из самых дорогих художников в мире. В 2008-м годовой объем аукционных продаж его работ составил 262 млн долларов. Весной 2015-го за 179 млн долларов в Нью-Йорке была продана его картина «Алжирские женщины». 14 мая 2021 года в Нью-Йорке на аукционе «Кристис» продали картину Пикассо «Женщина, сидящая у окна» («Мария-Тереза») примерно за 103 млн долларов.

Коротко напомним его главные работы.

«Наука и милосердие» (1897)

«Мальчик с трубкой» (1905)

«Старый гитарист» (1903)

«Девочка на шаре» (1905)

«Портрет Амбруаза Воллара» (1910)

«Сон» (1932)

«Плачущая женщина» (1937)

«Герника» (1937)

А вот 10 цитат Пикассо, которые могут пригодиться Роналду

В интервью Криштиану сказал Пирсу Моргану «As Picasso said, you’ve to destroy it to rebuild it» («Как сказал Пикассо, для того, чтобы что-то создать, нужно сперва что-то разрушить»). В оригинале это звучало так: «Every act of creation is first an act of destruction» ( «Каждый акт творения – изначально – акт разрушения» ).

Пабло был мастером глубоких выражений – мы собрали десятку лучших на все случаи жизни. Возможно, уже скоро они пригодятся Роналду для новых интервью. Криштиану, записывай.

