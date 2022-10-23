Варди выпил «Ред Булл» прямо на скамейке – окрылился и сделал 1+1. Выглядит как трибьют в честь основателя «РБ»

Вчера умер Дитрих Матешиц.

«Лестер» потихоньку исправляет ситуацию в Премьер-лиге – обыграли 4:0 прямых конкурентов из «Вулверхэмптона». Еще и в гостях.

А одним из героев стал Джейми Варди, который вышел на замену, ассистировал Джеймсу Мэддисону, а потом еще и забил сам.

Началось все с банки «Ред Булла» прямо на скамейке запасных. Джейми даже не прятался, выпил прямо на камеру!

Варди вышел на замену на 61-й минуте, а уже на 65-й отдал пас на Мэддисона. На 79-й Джейми забил уже сам – сделал 4:0.

Кажется, раньше мы не видели Джейми с банкой энергетика прямо во время матчей, но про его любовь к «Ред Буллу» известно давно. Напиток входит в знаменитую «диету Варди».

«Я просыпаюсь утром и сразу пью «Ред Булл». Буквально: я вылезаю из постели, бужу детей, спускаюсь вниз, готовлю завтрак и потом пью «Ред Булл». Выпиваю секунд за 30.

После этого я жду половины двенадцатого и ем печеную фасоль и омлет с сыром и ветчиной, запивая всё это еще одной банкой энергетика. Пока мы убиваем время перед матчем и переодеваемся, я пью двойной эспрессо.

За полтора часа до матча мы заходим в раздевалку, где я сразу же беру еще один «Ред Булл». Эту банку я потягиваю вплоть до начала матча и даже оставляю немного, чтобы допить ее после встречи.

Три банки «Ред Булла», двойной эспрессо и омлет с сыром и ветчиной – это заставляет меня бегать как подорванного в день матча».

На такой «диете» нападающий сидит с сезоне-2013/14. Казалось бы, не очень здоровое питание, но сам Варди говорит, что его организм уже привык – сейчас он пьет маленькую баночку, а раньше во времена игры за «Флитвуд» глушил по две больших банки энергетика Monster.

К тому же, самому Джейми это не мешает. Он пьет портвейн вечером перед игрой (помогает засыпать) и иногда позволяет себе пиццу и пиво. И все равно стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим 100 голов после 30 лет – мяч в ворота «Вулвз» как раз юбилейный.

***

Возможно, это просто совпадение, но может быть и действие, наполненное смыслом.

Что если Варди так открыто выпил «Ред Булл» перед выходом на замену не просто так?

За день до матча, вечером в субботу, стало известно, что умер Дитрих Матешица – основатель компании-производителя самого популярного энергетика в мире.

Даже если просто совпадение, выглядит как красивый трибьют.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge