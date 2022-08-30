Три года назад Антони играл в «Сан-Паулу» и стоил 5 млн евро. Откуда теперь ценник для «МЮ» – 100 млн?

И почему клуб готов переплатить.

Вингер «Аякса» Антони – люксовый новичок «Манчестер Юнайтед». Английский клуб платит за бразильца 100 млн евро – больше было только за Поля Погба (105 млн).

Главный довод от противников трансфера: «МЮ» капитально переплачивает – на том же Transfermarkt бразильца оценивают в 35! Вот так менялась трансферная стоимость вингера: стартом были 5 млн в 2019-м в «Сан-Паулу».

Опираться на Transfermarkt при анализе стоимости футболиста легкомысленно. Это признают даже работники портала. Вот что говорит главный редактор русской версии Transfermarkt Артем Заводник:

«Важно понимать разницу между трансферной и рыночной стоимостью, многие путают эти понятия. Наше стремление – отразить примерный уровень футболиста и отразить его в трансферной стоимости. Мы даже не следим, как часто угадываем рыночную стоимость (реальную сумму, которую заплатили за игрока). Смешно читать, когда пишут: «Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч, а он перешел за 100. Значит, продавец недоработал». Но если игрок перешел за 100 тысяч, значит, 500 никто за него не дал».

Цену футболиста определяют так: штатные сотрудники (у некоторых есть вторая работа, не связанная с футболом), волонтеры и обычные пользователи дважды в год оценивают прогресс или регресс всех профессиональных футболистов мира и вместе решают, кто на сколько подешевел или подорожал. В формировании цен участвуют 20-30 человек.

У сайта нет цели предсказать будущую стоимость трансфера, потому что она состоит из многих нюансов. На финальные цифры влияют десятки условий: комиссии агентам, бонусы за матчи, голы и трофеи. А еще, например, желание тренера взять конкретного игрока и критическая необходимость усилить именно эту позицию – что-то похожее происходит с «МЮ» и трансфером Антони .

По количеству игроков, которые могут сыграть на правом фланге, у «Юнайтед» порядок. Но давайте посмотрим чуть глубже.

Есть еще Амад Диалло (7 матчей справа в «МЮ», 1+1) и Факундо Пельистри (0 матчей за «МЮ») – но обоих планируют отдать в аренду (Пельистри сразу после восстановления от травмы).

100 миллионов евро – все еще огромный ценник для трансфера Антони. Но «Юнайтед» переплачивает за игрока на нужную позицию .

Фото: globallookpress.com/Marco Galvazo/ZUMAPRESS.com