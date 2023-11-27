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Красные полоски на всех лицах в Серии А – акция против насилия в отношении женщин. Как всегда впечатляет

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Итальянский тур на этой неделе – одна большая и красивая акция.

Действующие лица – с красными полосками на лице. Это всегда ярко, на этот раз, пожалуйста, даже ярче центрального матча (1:1 «Ювентуса» с «Интером»).

Вот, например, Пауло Дибала и его партнеры по «Роме».

Так продолжается традиция: в конце ноября футболисты играют с красными полосами на лицах. Это совместная акция лиги с WeWorld Onlus – благотворительной организацией, которая защищает права женщин и детей. 

Впервые акцию провели в апреле 2018-го. Но в ноябре логичнее: 25 числа ежегодный день борьбы с насилием против женщин.

Сайт Серии А перед туром привел статистику: в 2023-м в Италии убито 106 женщин, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию, всего от него пострадали семь миллионов женщин, при этом 40% никому не рассказывают о том, что им пришлось пережить (лишь 11,8% сообщают о насилии).

Красные отметки на лицах – самое яркое и популярное. Тренеры тоже в деле. Например, Жозе Моуринью.

Или Симоне Индзаги.

Вот Федерико Кьеза и Душан Влахович перед центральной игрой.

Генрих Мхитаняр и Уэстон Маккени.

Так выглядел только что забивший Лаутаро Мартинес.

Войцех Шченсны – с раскраской под цвет формы.

У Хвичи Кварацхелии отметка чуть размазалась. Получилось даже реалистичнее.

А это Чиро Иммобиле. Его гол с пенальти не спас «Лацио» от неожиданного поражения – проиграли не побеждавшей весь сезон «Салернитане».

Тео Эрнандес тоже забил пенальти – а «Милан» выиграл. Единственным в туре не пропустил.

Акцию могут легко поддерживать и болельщики на трибунах. В роли одного из них был главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

Капитанские повязки – тоже особенные.

В ассоциации итальянских арбитров сообщили, что к акции присоединились и судьи. А под матч выпустили специальные футболки с надписью «Футбол говорит нет насилию над женщинами».

Эти следы крови – впечатляюще и даже жутковато.

Присмотритесь.

На куртках участников матча были соответствующие наклейки.

Капитаны перед игрой зачитывали специальное послание. Под матчи была оформлена графика, посвященная этой акции, с хэштегом #unrossoallaviolenza.

В туре сталось еще два матча – это «Верона» – «Лечче» и «Болонья» – «Торино». Продолжение акции увидим и там.

Фото: IMAGO, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press; Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Emilio Andreoli, Francesco Pecoraro; instagram.com/ussalernitana1919official

61 комментарий

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mcowen
Ответ Benjamin
Это шикарная акция, жаль в скрепной России такое мы не увидим, домашнее насилие у нас в порядке вещей
как раз таки в Италии домашнее насилие стало в порядке вещей, поэтому и появилась эта акция, но человеку, думающему шаблонами по типу "скрепная Россия", причинно-следственные связи не доступны для понимания
+78
-25
+53
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Pasta
Ответ Benjamin
Это шикарная акция, жаль в скрепной России такое мы не увидим, домашнее насилие у нас в порядке вещей
Надо иногда головой думать, прежде чем писать либеральные глупости. Но большинство либерастов в России, не может сложить даже 2+2, и обычно вся их логика сводится к банальному "у нас всегда все плохо, плохой народ, плохая страна, плохое государство, кровавое прошлое" и "у иностранцев все хорошо, великий народ, великие страны, величайшие государственные строи и безобидное, и безоблачное прошлое". Обычно с таковыми речь вести, не уважать свое скрепное боярское величество, но тут уж в силу глупизны комментария, я просто вынужден с тебя "просмеяться".

1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет.
2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше.
3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай.

P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам.

Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
+50
-26
+24
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Fierce
Интересно было бы увидеть Гринвуда и Антони в серии А в конце ноября.
+21
-1
+20
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Егозово
Ну не знаю, у моей рука тяжелая. Как даст, аж в голове звенит.
+15
-2
+13
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Nasim Kaliev
Полоски против насилия над женщинами иронично смотрятся на игроках "Ромы", носящей спонсорство арабской страны.
+14
-2
+12
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sashka.loker
Ответ Виктор Войнов
агрессию надо локализовать по половому признаку? ну ок. значит агрессия к детям это норм ? агрессия к мужчинам тоже норм ?
А вы предлагаете чтобы просто каждые выходные футболисты выходили с баннером "мы за всё хорошее и против всего плохого"?
Чтобы привлечь внимание к проблеме её нужно конкретизировать, а не размывать.
Соответственно и по агрессии к детям, и по агрессии к мужчинам нужны отдельные акции. А будут они или нет - это уже вопрос к активистам, которые занимаются конкретно этими проблемами...
+10
-2
+8
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outlook
Ответ SpilightTwarkle
Все это конечно понятно. Однако в Италии проводятся такие акции, а в России вместо этого декриминализовано домашнее насилие, а всякие клерикалы и прочие ратующие за "скрепы" официальные лица призывают женщин терпеть и ни в коем случае не разводиться. О статусе прав женщин в России красноречиво говорит борьба с абортами, развернутая в этому. Вот вам новость с государственного ТАССа, Россия по защищённости женщин в статистике рядом с такими странами как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ https://tass.ru/opinions/6737525 Так что думаю головой нужно именно вам.
"официальные лица призывают женщин терпеть и ни в коем случае не разводиться"

А они, лапочки, такие терпеливые-терпеливые. То-то у нас разводов под 100%
+9
-1
+8
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outlook
Ответ Lavochkin12
андрюшу куйкина забыли спросить, ога
Лавочкина, тебя кто обидел? Мужчины не любят?
+9
-3
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John Gotti
Ответ prus_3
Неужели никто не ощущает, насколько это все лицемерно, лживо выглядит?!
В чем собственно лицемерие?
+13
-7
+6
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outlook
Ответ Антон Киселёв
Ну и шо, помогает?
Еще больше гнобить мужчин - безусловно
+8
-3
+5
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outlook
Ответ Nasim Kaliev
Полоски против насилия над женщинами иронично смотрятся на игроках "Ромы", носящей спонсорство арабской страны.
Арабы, вы супер
+5
0
+5
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Далер Гайнеев
Ответ SpilightTwarkle
Все это конечно понятно. Однако в Италии проводятся такие акции, а в России вместо этого декриминализовано домашнее насилие, а всякие клерикалы и прочие ратующие за "скрепы" официальные лица призывают женщин терпеть и ни в коем случае не разводиться. О статусе прав женщин в России красноречиво говорит борьба с абортами, развернутая в этому. Вот вам новость с государственного ТАССа, Россия по защищённости женщин в статистике рядом с такими странами как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ https://tass.ru/opinions/6737525 Так что думаю головой нужно именно вам.
Эти рейтинги - мусор, где можно написать что угодно. Нет никакого объективного критерия оценки, что-то из разряда рейтинга "по уровню защищенности демократии")
+5
-1
+4
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Артём Александрович
Убил и съел.
+4
0
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Виктор Войнов
агрессию надо локализовать по половому признаку? ну ок. значит агрессия к детям это норм ? агрессия к мужчинам тоже норм ?
+7
-4
+3
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Red-White_Man
Ответ Pasta
Надо иногда головой думать, прежде чем писать либеральные глупости. Но большинство либерастов в России, не может сложить даже 2+2, и обычно вся их логика сводится к банальному "у нас всегда все плохо, плохой народ, плохая страна, плохое государство, кровавое прошлое" и "у иностранцев все хорошо, великий народ, великие страны, величайшие государственные строи и безобидное, и безоблачное прошлое". Обычно с таковыми речь вести, не уважать свое скрепное боярское величество, но тут уж в силу глупизны комментария, я просто вынужден с тебя "просмеяться". 1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет. 2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше. 3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай. P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам. Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
скрепные пользователи спортса готовы всех несогласных приплест к либералам, вероятно даже не зная значения этого слова.

а по теме, которую вы обозначили. в Италии действительно есть проблема с домашним насилием и поэтому государство быстро приняло закон, направленный на решение этой проблемы.

в России в 2017 году семейные побои перешли из уголовного правонарушения в административное, что и назвали декриминализацией домашнего насилия. После ряда громких событий, связанных с бездействием правоохранительных органов, в 2019 был внесён законопроект о домашнем насилии. Но он до сих пор так и не принят, потому что некоторые скрепно-одаренные личности, имеющие влияние, сказали, что это дело житейское и нечего лезть в семью.

так что тут вопрос не о самом насилии, которое случается и в Италии и в России и в любой другой стране, а об отношении государства и общества к этой проблеме
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Medik99
Итальянцы молодцы, что создали такую акцию. Нельзя молчать, особенно о распускании рук в быту у семей. Сколько женщин молчат и терпят побои от подонков, которых не останавливают слезы страха собственных детей с рождения глядящих на избиения своих матерей.
+4
-2
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Док163
Ответ Егозово
Ну не знаю, у моей рука тяжелая. Как даст, аж в голове звенит.
главное любя ведь)
+2
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trashbox
Ответ Николай Труш
Решил изучить тему домашнего насилия. В России с домашним насилием все намного хуже, чем в Италии:)
Обычное либерастическое враньё, основанное на подмене терминологии.
В России считаются все случаи домашнего насилия
В Италии - особое внимание убийствам и именно изнасилованиям.
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2017/nov_worksession/WP4_Muratore_RUS.pdf
Ознакомьтесь, прежде, чем пургу нести.
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Max9999
Это как бы символ того, что кровью забрызгался когда бабу бил.
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Сергей Кот
Ответ justbored
Полосочки красивые. Будем надеяться арбузеры тоже впечатлятся.
конечно. и мгновенно прекратят арбузить. уровень мышления там примерно такой. а наши местные дурочки этому еще и восхищаются. хотя это чистый дет. сад, по типу вместо решения проблемы, выйду с повязкой, которая символизирует что я против этой проблемы. результат немножко предсказуем.
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Заяцволк
Ответ Benjamin
Шесть лет уже в РФ действует закон, декриминализующий домашнее насилие. Сюда же постоянные речи шарлатанов из рпц и других подобных организаций про «не лезьте в семью» и тп. по причинно-следственный связи отсутствую конечно у меня. Никто не говорит, что в Италии нет насилия, но там с ним пытаются бороться, такими акциями например, причем регулярно, а в скрепной России как борются? Тем, что убийц освобождают из колоний меньше чем через год отсидки за жестокие убийства женщин? Ура-патриоты такие смешные, чуть услышат про права женщин, геев или Украину, то сразу же истерика)))
Одно из самых стыдных явлений - это смотреть, что там у других, и рассказывать, что у нас должно быть так же ) У меня родственники постоянно капают на мозг, говорят "Вот у моей подруги Ларисы сын Димка женился, а ты когда ?" - просто что-то за гранью стыда )) Ты сейчас прямо как они - "Вот в Италии проводятся протесты, а у нас почему нет ?" ) Ну потому что нет. В России и так матриархальное государство, все семейные законы на стороне женщин. Бьёт муж ? Так ей более чем выгодно на развод подать, она половину имущества заберёт, а если дети есть, то муж ещё будет перечислять ей (не ребенку, а ей на карту) алименты.
При это никто не говорит про психологическое насилие над мужчиной со стороны женщин, которые выносят мозг, постоянно навязывают необоснованные чувства вины и долга, в результате чего у мужчины постоянный стресс, который ломает его здоровье. А ведь это бьёт по здоровью мужчины сильнее, это доказано, что мужчины на биологическом уровне сложнее справляются со стрессом, и стресс наносит по ним серьёзный удар, собственно поэтому мужчина в России и живёт на 10 лет меньше женщин. А наши либеральцы рассказывают, что мало им, надо ещё сильнее женщин поддержать )
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Benjamin
Ответ mcowen
как раз таки в Италии домашнее насилие стало в порядке вещей, поэтому и появилась эта акция, но человеку, думающему шаблонами по типу "скрепная Россия", причинно-следственные связи не доступны для понимания
И там с ним борются, такими акциями в том числе, а в рф они проводятся? Шесть лет назад подписан закон о декриминализации домашнего насилия - хорошие методы борьбы👍
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SpilightTwarkle
Ответ Виктор Войнов
шикарная акция , это когда против насилия в принципе. когда против насилия каких то отдельных категорий, это уже ущемление чьих то прав
Можно вообще устроить акцию "Мы за все хорошее, против всего плохого!". Отличная же идея! А главное охватывает все негативные аспекты нашей жизни!
Однако будет ли от такой акции какой-то толк? Нет. Должна быть локализация проблемы. Очень странно объяснять такие очевидные вещи тут, я думал тут нет пользователей дошкольного возраста.
Ущемление чьих прав ты тут увидел, кстати?
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Андрей Викторович
Ответ Pasta
Надо иногда головой думать, прежде чем писать либеральные глупости. Но большинство либерастов в России, не может сложить даже 2+2, и обычно вся их логика сводится к банальному "у нас всегда все плохо, плохой народ, плохая страна, плохое государство, кровавое прошлое" и "у иностранцев все хорошо, великий народ, великие страны, величайшие государственные строи и безобидное, и безоблачное прошлое". Обычно с таковыми речь вести, не уважать свое скрепное боярское величество, но тут уж в силу глупизны комментария, я просто вынужден с тебя "просмеяться". 1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет. 2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше. 3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай. P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам. Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
как же шикарно, аргументировано всё расписал, красава!
+2
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Александр Андала
Ответ Злой Руся
Абсолютно бесполезное и не эффективное мероприятие. Это не остановит насилие, никакое. Сейчас он/она нраску на лицо, создание вида что беспокоится, а домой прийдёт и сломает жене нос , а она будет избивать детей. Я образно. Думаю вы поняли мою мысль. А эти, в плащах окровавленных , я больше чем уверен это таже фемки, и БЛМщицы. Ну вот как ,как это поможет ?? Ну да, провели мероприятие , дальше что ?
кто-то - бабок срубит, как, на - BLM. Всё. Остальные - идею держите
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Александр Шейфер
Ответ Сергей Кот
конечно. и мгновенно прекратят арбузить. уровень мышления там примерно такой. а наши местные дурочки этому еще и восхищаются. хотя это чистый дет. сад, по типу вместо решения проблемы, выйду с повязкой, которая символизирует что я против этой проблемы. результат немножко предсказуем.
Ну это так кажется. На самом деле это лучше, чем ничего не делать.
+4
-4
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Заяцволк
Ответ Demyan Grachev
вымазаться в менструации...в чем посыл?))
Там вроде говорят, что это "Красная карточка насилию", а не менструация на самом деле )
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Petr Friendship
Ответ sashka.loker
А что именно эта красная полоска на мужском лице символизирует то? Смахивает на расцарапанное лицо мужчины женскими ногтями. И тогда получается что Моуру, Дибале и прочим как будто женщины во время самообороны расцарапали лица?)) Сомнительная идея тогда мужчинам наносить это на своё лицо
Смахивает на женский цикл раз в месяц
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Михон Мясной
Ответ Medik99
Итальянцы молодцы, что создали такую акцию. Нельзя молчать, особенно о распускании рук в быту у семей. Сколько женщин молчат и терпят побои от подонков, которых не останавливают слезы страха собственных детей с рождения глядящих на избиения своих матерей.
Что нужно делать, гений? Сразу же закрывать мужиков на несколько лет в тюрьме, чтобы ребёнок рос без отца?
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Злой Руся
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Михон Мясной
Ответ SpilightTwarkle
Все это конечно понятно. Однако в Италии проводятся такие акции, а в России вместо этого декриминализовано домашнее насилие, а всякие клерикалы и прочие ратующие за "скрепы" официальные лица призывают женщин терпеть и ни в коем случае не разводиться. О статусе прав женщин в России красноречиво говорит борьба с абортами, развернутая в этому. Вот вам новость с государственного ТАССа, Россия по защищённости женщин в статистике рядом с такими странами как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ https://tass.ru/opinions/6737525 Так что думаю головой нужно именно вам.
А что, кто-то женщинам запретил делать аборты? Вроде бы нет)
Делайте, пожалуйста, только не за государственный счёт и за счёт налогоплательщиков.
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brig_Mercury
Ответ Pasta
Надо иногда головой думать, прежде чем писать либеральные глупости. Но большинство либерастов в России, не может сложить даже 2+2, и обычно вся их логика сводится к банальному "у нас всегда все плохо, плохой народ, плохая страна, плохое государство, кровавое прошлое" и "у иностранцев все хорошо, великий народ, великие страны, величайшие государственные строи и безобидное, и безоблачное прошлое". Обычно с таковыми речь вести, не уважать свое скрепное боярское величество, но тут уж в силу глупизны комментария, я просто вынужден с тебя "просмеяться". 1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет. 2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше. 3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай. P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам. Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
Тема Топ-рейтингов условная. А эта акция отличная, и её стоит проводить у нас, не важно насколько это соотносится с динамикой домашнего насилия в стране. Все-таки живем здесь, а не заграницей, это во-первых. Когда эта тема, в середине прошлого десятилетия возникла в СМИ в России выяснилось, что со статистикой насилия в отношении женщин - беда. Опросы не показывают реальный уровень из-за стыдности темы, в том числе для жертв, и они могут отрицать это даже при анонимном опросе, или наоборот приувеличить. А официальные данные не репрезентативны, так как множество фактов не превращаются в дела. Часть жертв не доходит до полиции, другая - отзывает заявления, а третья - отговаривается в отделении. Это два. И затем, Россия неоднородная, многокультурная и многорелигиозная страна, а терпимость в различных обществах к этой теме разная, поэтому её проведение попадет в цель там, где она замалчивается. Это три. Поэтому не важно, где Россия в рейтинге, проводить эту акцию стоит.
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Далер Гайнеев
Ответ Михаил В
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Секс это товар, где женщина - всегда продавец, именно поэтому даже самых всратых баб кто-нибудь да шпилит, т.к. они могут устанавливать цену, а вот низкоранговые самцы остаются ни с чем. При чем тут инцелы?
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shipoopi1
Ответ Михаил В
Комментарий удален модератором
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Михаил В
Ответ Pasta
Надо иногда головой думать, прежде чем писать либеральные глупости. Но большинство либерастов в России, не может сложить даже 2+2, и обычно вся их логика сводится к банальному "у нас всегда все плохо, плохой народ, плохая страна, плохое государство, кровавое прошлое" и "у иностранцев все хорошо, великий народ, великие страны, величайшие государственные строи и безобидное, и безоблачное прошлое". Обычно с таковыми речь вести, не уважать свое скрепное боярское величество, но тут уж в силу глупизны комментария, я просто вынужден с тебя "просмеяться". 1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет. 2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше. 3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай. P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам. Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
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nemambich
Ответ Red-White_Man
скрепные пользователи спортса готовы всех несогласных приплест к либералам, вероятно даже не зная значения этого слова. а по теме, которую вы обозначили. в Италии действительно есть проблема с домашним насилием и поэтому государство быстро приняло закон, направленный на решение этой проблемы. в России в 2017 году семейные побои перешли из уголовного правонарушения в административное, что и назвали декриминализацией домашнего насилия. После ряда громких событий, связанных с бездействием правоохранительных органов, в 2019 был внесён законопроект о домашнем насилии. Но он до сих пор так и не принят, потому что некоторые скрепно-одаренные личности, имеющие влияние, сказали, что это дело житейское и нечего лезть в семью. так что тут вопрос не о самом насилии, которое случается и в Италии и в России и в любой другой стране, а об отношении государства и общества к этой проблеме
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Алексей Полиенков
Ну щас все насильники и абьюзеры это увидят и ууух, как по взмаху волшебной палочки все исправятся и больше так не будут)
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Ильнур Хасанов
Интересно после матчей, сколько раз уже отлупили.
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