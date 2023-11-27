Красные полоски на всех лицах в Серии А – акция против насилия в отношении женщин. Как всегда впечатляет
Итальянский тур на этой неделе – одна большая и красивая акция.
Действующие лица – с красными полосками на лице. Это всегда ярко, на этот раз, пожалуйста, даже ярче центрального матча (1:1 «Ювентуса» с «Интером»).
Вот, например, Пауло Дибала и его партнеры по «Роме».
Так продолжается традиция: в конце ноября футболисты играют с красными полосами на лицах. Это совместная акция лиги с WeWorld Onlus – благотворительной организацией, которая защищает права женщин и детей.
Впервые акцию провели в апреле 2018-го. Но в ноябре логичнее: 25 числа ежегодный день борьбы с насилием против женщин.
Сайт Серии А перед туром привел статистику: в 2023-м в Италии убито 106 женщин, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию, всего от него пострадали семь миллионов женщин, при этом 40% никому не рассказывают о том, что им пришлось пережить (лишь 11,8% сообщают о насилии).
Красные отметки на лицах – самое яркое и популярное. Тренеры тоже в деле. Например, Жозе Моуринью.
Или Симоне Индзаги.
Вот Федерико Кьеза и Душан Влахович перед центральной игрой.
Генрих Мхитаняр и Уэстон Маккени.
Так выглядел только что забивший Лаутаро Мартинес.
Войцех Шченсны – с раскраской под цвет формы.
У Хвичи Кварацхелии отметка чуть размазалась. Получилось даже реалистичнее.
А это Чиро Иммобиле. Его гол с пенальти не спас «Лацио» от неожиданного поражения – проиграли не побеждавшей весь сезон «Салернитане».
Тео Эрнандес тоже забил пенальти – а «Милан» выиграл. Единственным в туре не пропустил.
Акцию могут легко поддерживать и болельщики на трибунах. В роли одного из них был главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Капитанские повязки – тоже особенные.
В ассоциации итальянских арбитров сообщили, что к акции присоединились и судьи. А под матч выпустили специальные футболки с надписью «Футбол говорит нет насилию над женщинами».
Эти следы крови – впечатляюще и даже жутковато.
Присмотритесь.
На куртках участников матча были соответствующие наклейки.
Капитаны перед игрой зачитывали специальное послание. Под матчи была оформлена графика, посвященная этой акции, с хэштегом #unrossoallaviolenza.
В туре сталось еще два матча – это «Верона» – «Лечче» и «Болонья» – «Торино». Продолжение акции увидим и там.
Фото: IMAGO, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press; Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Emilio Andreoli, Francesco Pecoraro; instagram.com/ussalernitana1919official
1) Во-первых, домашнее насилие - это вообще распространенное явление, которое всегда было, есть и будет.
2) Во-вторых, Россия не является в "топе лидирующих" стран по таким случаям. Да, у нас такое есть и этого немало, но в других странах(больших и развитых) - этого НЕ меньше.
3) Простая логика уровня 5Б класса... Если в Италии есть такие акции, значит там эта проблема а) существует б) весьма распространена. Поэтому твой бред про "ну вот в цивилизованной святой Италии обращают внимание на такое, несмотря на то, что такой проблемы в Италии нет, а проводят такие акции они видимо как раз из-за тяжелой судьбы российских женщин" - ну давай немного подумай.
P.s. И да, у нас в целом в России, на редкость много прав и привилегий у женщин(во многих странах они гораздо более безправные, и речь тут не только про арабо-восточные архаические порядки). СССР впервые дал им равные права на работу и право голоса(да, это было в СССР, а не в США. В СССР женщины раньше получили равные права, чем в любой другой стране), то сейчас в России, как минимум в отношениях - чистейший матриархат. Ты должен добиваться мало-мальски нормальной женщины(выбирает именно она тебя, а не ты ее. Работает для 90% мужчин, если только ты не супер-мега красавец/супер-мега богатый), женщина в семье зачастую пытается доминировать и все решать(и сильно обижается, если ей это не удается), а при конфликтах и разводах, женщине позволяется гораздо больше каких-то оскорблений и физических действий в адрес мужчины, чем наоборот. Суд кстати в 9 случаев из 10 на стороне женщины, разных историй, как меркантильные женщины специально женились, а потом при разводе отжимали квартиры, машины, дачи... Уже полно. Дети тоже обычно остаются у матери, и только если ребенок более менее взрослый и решительно делает выбор в пользу отца, наши матриархальные суды вынуждены подчиниться, но даже там обычно идет спекуляция, мол возраст ребенка еще мал, он не может делать такой выбор сам.
Это все не отменяет того, что полно пьяного быдла, просто каких-то дегенератов, у которых несмотря на это есть девушка/жена/дети, и он будучи уродом, еще и третирует свою семью. Но таковые уроды, пьяные, наркоманы, тупые и быдло - есть в любой стране.
Чтобы привлечь внимание к проблеме её нужно конкретизировать, а не размывать.
Соответственно и по агрессии к детям, и по агрессии к мужчинам нужны отдельные акции. А будут они или нет - это уже вопрос к активистам, которые занимаются конкретно этими проблемами...
А они, лапочки, такие терпеливые-терпеливые. То-то у нас разводов под 100%
а по теме, которую вы обозначили. в Италии действительно есть проблема с домашним насилием и поэтому государство быстро приняло закон, направленный на решение этой проблемы.
в России в 2017 году семейные побои перешли из уголовного правонарушения в административное, что и назвали декриминализацией домашнего насилия. После ряда громких событий, связанных с бездействием правоохранительных органов, в 2019 был внесён законопроект о домашнем насилии. Но он до сих пор так и не принят, потому что некоторые скрепно-одаренные личности, имеющие влияние, сказали, что это дело житейское и нечего лезть в семью.
так что тут вопрос не о самом насилии, которое случается и в Италии и в России и в любой другой стране, а об отношении государства и общества к этой проблеме
В России считаются все случаи домашнего насилия
В Италии - особое внимание убийствам и именно изнасилованиям.
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2017/nov_worksession/WP4_Muratore_RUS.pdf
Ознакомьтесь, прежде, чем пургу нести.
При это никто не говорит про психологическое насилие над мужчиной со стороны женщин, которые выносят мозг, постоянно навязывают необоснованные чувства вины и долга, в результате чего у мужчины постоянный стресс, который ломает его здоровье. А ведь это бьёт по здоровью мужчины сильнее, это доказано, что мужчины на биологическом уровне сложнее справляются со стрессом, и стресс наносит по ним серьёзный удар, собственно поэтому мужчина в России и живёт на 10 лет меньше женщин. А наши либеральцы рассказывают, что мало им, надо ещё сильнее женщин поддержать )
Однако будет ли от такой акции какой-то толк? Нет. Должна быть локализация проблемы. Очень странно объяснять такие очевидные вещи тут, я думал тут нет пользователей дошкольного возраста.
Ущемление чьих прав ты тут увидел, кстати?
Делайте, пожалуйста, только не за государственный счёт и за счёт налогоплательщиков.