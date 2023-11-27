Красные полоски на всех лицах в Серии А – акция против насилия в отношении женщин. Как всегда впечатляет

Итальянский тур на этой неделе – одна большая и красивая акция.

Действующие лица – с красными полосками на лице. Это всегда ярко, на этот раз, пожалуйста, даже ярче центрального матча (1:1 «Ювентуса» с «Интером»).

Вот, например, Пауло Дибала и его партнеры по «Роме».

Так продолжается традиция: в конце ноября футболисты играют с красными полосами на лицах. Это совместная акция лиги с WeWorld Onlus – благотворительной организацией, которая защищает права женщин и детей.

Впервые акцию провели в апреле 2018-го. Но в ноябре логичнее: 25 числа ежегодный день борьбы с насилием против женщин.

Сайт Серии А перед туром привел статистику: в 2023-м в Италии убито 106 женщин, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию, всего от него пострадали семь миллионов женщин, при этом 40% никому не рассказывают о том, что им пришлось пережить (лишь 11,8% сообщают о насилии).

Красные отметки на лицах – самое яркое и популярное. Тренеры тоже в деле. Например, Жозе Моуринью.

Или Симоне Индзаги.

Вот Федерико Кьеза и Душан Влахович перед центральной игрой.

Генрих Мхитаняр и Уэстон Маккени.

Так выглядел только что забивший Лаутаро Мартинес.

Войцех Шченсны – с раскраской под цвет формы.

У Хвичи Кварацхелии отметка чуть размазалась. Получилось даже реалистичнее.

А это Чиро Иммобиле. Его гол с пенальти не спас «Лацио» от неожиданного поражения – проиграли не побеждавшей весь сезон «Салернитане».

Тео Эрнандес тоже забил пенальти – а «Милан» выиграл. Единственным в туре не пропустил.

Акцию могут легко поддерживать и болельщики на трибунах. В роли одного из них был главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

Капитанские повязки – тоже особенные.

В ассоциации итальянских арбитров сообщили, что к акции присоединились и судьи. А под матч выпустили специальные футболки с надписью «Футбол говорит нет насилию над женщинами».

Эти следы крови – впечатляюще и даже жутковато.

Присмотритесь.

На куртках участников матча были соответствующие наклейки.

Капитаны перед игрой зачитывали специальное послание. Под матчи была оформлена графика, посвященная этой акции, с хэштегом #unrossoallaviolenza.

В туре сталось еще два матча – это «Верона» – «Лечче» и «Болонья» – «Торино». Продолжение акции увидим и там.

Фото: IMAGO, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press; Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Emilio Andreoli, Francesco Pecoraro; instagram.com/ussalernitana1919official