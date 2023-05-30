«Бостон» проиграл седьмой матч финала Восточной конференции – дотащил серию с 0-3 до решающей домашней игры, но получил в «ТД Гардене» почти двадцатку от «Майами».

Разочарование.

Решающее поражение вышло стыдным.

Мама Джейсона Тейтума в милой футболке с сыном все понимает.

Больно было с первой минуты.

Главная звезда «Бостона» получил травму в первой же атаке, подвернул левую ногу. Продолжил играть – но совсем не так эффективно, как он может в седьмых матчах.

Тейтум страдал, но продолжал – в итоге отыграл хорошо за 40 минут, но набрал лишь 14 очков. Первый бросок с игры залетел только в середине второй четверти, всего – 5 из 13.

Маркус Смарт не мог организовать толковое нападение и плохо бросал сам: 1 из 6 трехочковые, только 9 очков.

Эл Хорфорд – лидер «Бостона» по реализации из-за дуги. Это уже говорит о проблемах, правда? 2 из 5. Да, никто не забил больше двух.

Деррик Уайт пытался тащить, но его трешки – 2 из 9, вспышки в третьей четверти не хватило, а до концовки, где он умеет в чудеса, и близко не дошло.

Джо Маззулла ничего не придумал – только злился. А после матча сказал, что команда правильно не отходила от плана бросать трехочковые – закончили на 24%, 9 из 42.

Тейтума не спас и Джейлен Браун – 8 из 23, одна трешка из девяти попыток. Вторая звезда с замашками на статус первой – тоже провал.

Сложные лица.

Которые иногда лучше просто спрятать.

Степени отчаяния с Дерриком Уайтом в полотенце на пике.

Интересно, Билл Симмонс продолжит защищать тренера «Бостона» после такого?

«Бостону» пришлось сдаться за пару минут до конца.

Укрупним Роберта Уильямса при -22 за 113 секунд до сирены.

Тейтум понимает: это конец.

Придется объяснить сыну, почему папа в этот раз даже не в финале, хотя был гиперфаворитом против «Майами».

Зато в финале «Хит» с Бэмом Адебайо, который в плей-офф забыл про все свои травмы.

И отцом Джимми Батлером – он травмировал ногу уже в плей-офф, в первом раунде, но это по-прежнему не мешает тащить.

Это шаг назад для Тейтума и «Бостона» – после прошлогоднего финала.

Главный вопрос – что ждет «Селтикс» летом?

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Adam Glanzman; East News/AP Photo/Michael Dwyer