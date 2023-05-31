15 комментариев

Почти во всех европейских чемпионатах определились чемпионы, мало где интрига сохраняется до последних летних туров.

Больше 30 чемпионов уже известны. Любуемся!

Англия: «Манчестер Сити»

Еще полтора месяца назад тут ждали «Арсенал», но «Сити» воспользовался ошибками и заодно поколотил команду Микеля Артеты в очном матче. В итоге у команды Пепа Гвардиолы сильно досрочное золото, очень мощные. По сумме титулов в истории чемпионатов Англии «Сити» догнал «Эвертон» – впереди «Арсенал» и «Ливерпуль», а до «МЮ» еще 11 чемпионств.

Испания: «Барселона»

Хави вернулся в «Барсу» тренером и привел ее к победе впервые с 2019-го. Команда аккуратно прошла весь сезон (из 37 матчей всухую отыграла 26!) и обеспечила серьезный отрыв уже к весне, а чемпионство завоевала за четыре тура до конца еще и в гостях у принципиального соперника – «Эспаньола» (правда, вместо празднования пришлось спасаться бегством). По общему количеству титулов до «Реала» пока далековато – отставание на восемь.

Германия: «Бавария»

Абсолютно дикая чемпионская развязка в Бундеслиге, а исход банальный: «Бавария» снова чемпион, как это было в предыдущие десять сезонов. Хотя на этот раз пришлось считать дополнительные показатели – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд финишировали вровень, но у мюнхенцев лучше разница мячей. Теперь чемпионств у них 33, а у ближайшего преследователя – «Нюрнберга» – только девять.

Италия: «Наполи»

Еще одно долгожданное чемпионство, к которому готовились чуть ли не с зимы: из 38 туров неаполитанцы не лидировали только в двух, а за пять матчей до конца оформили титул. Лучано Спаллетти построил мегакоманду с Виктором Осимхеном и Хвичей Кварацхелией впереди – жаль, что сохранится на следующий сезон не все. Это третья победа «Наполи» – и первая с 1990-го, со времен Диего Марадоны. Семь команд становились чемпионами в Италии чаще.

Франция: «ПСЖ»

Предсказуемый финал, хотя оформление и затянулось до предпоследнего тура: в чемпионскую гонку вцепился редко проигрывающий «Ланс». Но «ПСЖ» забрал титул в Страсбуре, последним самым важным стал гол Лионеля Месси. Чемпионство важнейшее по еще одной причине: теперь «ПСЖ» самый титулованный клуб Франции – с 11 победами. У «Марселя» и «Сент-Этьена» на одну меньше. Все добыто только что, до 2013-го парижане выигрывали чемпионат лишь дважды.

Нидерланды: «Фейеноорд»

Прошлого чемпионства роттердамцы ждали 18 лет, нового – в три раза меньше. Случилось оно благодаря мощному рывку с середины февраля: «Фейеноорд» выиграл 13 матчей подряд. И после победы закатил праздник в городе, где многие узнали о трогательной истории женщины с фотографией сына. Это 16-й титул «Фейеноорда», но соперники по великой тройке побеждали чаще: плюс восемь у «ПСВ», «Аякс» впереди на 20.

Португалия: «Бенфика»

Рогер Шмидт выдал с «Бенфикой» беспроигрышную серию из 28 матчей во всех турнирах – она закончилась только в предпоследний день 2022 года. Лидертво команда никому не отдавала с четвертого тура, хотя в апреле десятиочковый отрыв от «Порту» вдруг сократился до четырех. Но с тех пор лиссабонский клуб допустил лишь одну осечку. Это 38-е чемпионство для «Бенфики». «Порту» отстает на восемь, а у «Спортинга» побед в два раза меньше.

Россия: «Зенит»

В РПЛ все было предсказуемо, хотя на первом месте недолго побывали ЦСКА, «Спартак» и даже «Крылья Советов» в первом туре. «Зенит» в девятый раз стал чемпионом России и в десятый суммарно, если плюсовать чемпионский титул из СССР. Еще и оформили в матче против «Спартака» – двойное удовольствие. Со следующего сезона у петербуржцев на логотипе будет две звезды.

Шотландия: «Селтик»

Два клуба из Глазго как обычно никого не пустили на первые два места. Чемпионскую гонку выиграл «Селтик» – забил 114 мячей, опередил «Рейнджерс» на семь очков и стал чемпионом за четыре тура до конца. «Селтик» за последние 12 сезонов лишь раз отдавал титул конкуренту. И уже подобрался почти вплотную к «Рейнджерс» по количеству побед – 53 против 55.

Австрия: «Зальцбург»

Здесь без сюрпризов: «Зальцбург» – лучший в десятый раз подряд. Фаворит забронировал титул за два тура до конца. Главный соперник – «Штурм» – позади на девять очков. По числу титулов отстает пока сам «Зальцбург» – у него 17, а у «Аустрии» и «Рапида» – 24 и 32 соответственно.

Сербия: «Црвена Звезда»

Очень мощный сезон: 30 побед в 37 матчах, ни одного поражения и впечатляющая разница мячей – 96:19. Плюс Кубок Сербии. Остановить команду с Егором Пруцевым и экс-легионерами РПЛ Спайичем, Раконьяцем, Кангой, Кангвой и Родичем не удалось никому. Это чемпионство №34, если брать общие югославские победы. «Партизан» отстает на семь.

Турция: «Галатасарай»

Красно-желтая турецкая команда взяла титул за тур до конца – и превратила последнюю игру, против «Фенербахче», для себя в праздник. А ведь это главный преследователь, который очень рассчитывал сохранить дистанцию одной игры, чтобы вырвать золото в заключительном туре лично. «Галатасарай» не был чемпионом с 2019-го, это для клуба 23-й титул – рекорд страны, у «Фенера» осталось 19 трофеев, у «Бешикташа» – 16.

Швейцария: «Янг Бойз»

Из последних шести чемпионатов «Янг Бойз» победил в пяти. Визуально далось легко – 80 голов в 35 матчах, +16 по очкам за тур до конца от «Серветта». По общему количеству побед «Янг Бойз» (16) пока четвертый, ближайшие цели – «Серветт» (17) и «Базель» (20). До «Грассхоппера» (27) тянуться дольше.

Украина: «Шахтер»

За тур до конца «Шахтер» выиграл чемпионат в игре против «Днепра-1» – с дракой, Ярославом Ракицким в воротах и шестью красными карточками. Киевское «Динамо» на этот раз только четвертое. Но больше титулов пока у киевлян – 16 против 14 «Шахтера».

Чехия: «Спарта»

«Спарте» хватило и 0:0 против «Словацко» на прошлых выходных, чтобы выиграть чемпионат – привел к победе датский тренер Бриан Приске. Удивительно, но для пражской команды это первое золото за девять лет – все это время чемпионами становились «Виктория» Пльзень и «Славия». По общему количеству чемпионств отрыв все равно велик – 34 у «Спарты» (если брать только чемпионаты Чехословакии и Чехии), на 14 меньше у «Славии».

Дания: «Копенгаген»

Столичный клуб с Виктором Классоном и Джорданом Ларссоном защитил титул, хотя начал сезон нестабильно: после 14 туров вообще шел восьмым в десяти очках от лидера. Помог рывок из девяти побед подряд, когда покинули Лигу чемпионов. И хотя главному сопернику, «Нордшелланду», в мае «Копенгаген» драматично проиграл, следующую же его осечку использовал и вернулся на первое место. Теперь у «Копена» 15 чемпионств, как и у рекордсмена КБ – команды, объединившейся с «Б 1903» и сформировавшей в 1992-м как раз современный «Копенгаген».

Хорватия: «Динамо» Загреб

Столичный клуб с 10-очковым отрывом опередил «Хайдук» и под руководством экс-игрока «Ливерпуля» Игора Бишчана стал чемпионом Хорватии в 24-й раз. У «Хайдука» в четыре раза меньше побед, а «Риека» и «Загреб» вообще побеждали лишь по разу.

Греция: АЕК

АЕК со Стивеном Цубером как одним из лидеров – чемпион. «Панатинаикос» так ждал праздника впервые с 2010-го – и не дождался, хотя лидировал аж в 32 турах из 36. Фатальным стало поражение в предпоследнем от «Олимпиакоса», а АЕК тогда свой матч выиграл благодаря победному голу Цубера. Бывший игрок ЦСКА забил и в следующем туре, чтобы финально оформить чемпионство. Для АЕКа оно 13-е, но «Панатинаикос» (20) и особенно «Олимпиакос» (47) – далеко впереди.

Израиль: «Маккаби» Хайфа

В Израиле чемпион не меняется третий год подряд, так что «Маккаби» снова попытается попасть в Лигу чемпионов, чтобы насолить какому-нибудь гранду (осенью досталось «Ювентусу»). Это 15-е чемпионство, но по титулам лидирует «Маккаби» из Тель-Авива, который побеждал 23 раза.

Кипр: «Арис»

Уж новость о чемпионстве «Ариса» вы вряд ли пропустили – помог Александр Кокорин, у него 13 голов. Финальный отрыв от АПОЭЛа – три очка. Это первый титул «Ариса» за всю 93-летнюю историю. Рекордсмен страны – АПОЭЛ с 28 титулами – пока только далекий ориентир.

Польша: «Ракув»

Когда от этого клуба в Лиге конференций вылетал «Рубин», мы мало что о нем знали. Но за два года «Ракув» выиграл сразу пять трофеев в Польше, а главное – стал чемпионом впервые в 102-летней истории. С сентября по март клуб выдал мощнейшую серию без поражений – и из этих 18 матчей выиграл 15. Как забрался в октябре на первое место, так больше никого туда не пускал. Там вообще чудо-история! Самой титулованной в стране остается «Легия» – 15 чемпионств.

Венгрия: «Ференцварош»

Станислав Черчесов стал двукратным чемпионом Венгрии во главе «Ференцвароша» в начале мая. «Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда растеряли гандикап», – рассказывал он. От главного преследователя «Кечкемета» в феврале улетели на 16 очков, но из-за двух месяцев без побед преимущество сократилось до шести. И все-таки 34-й всего и пятый подряд титул. Это с отрывом самый успешный клуб страны, дальше 23 трофея у МТК.

Румыния: «Фарул»

«Фарул» – в компании дебютных титулов с «Ракувом» и «Арисом». Президент Георге Попеску и тренер Георге Хаджи привели. Команда лидировала почти весь сезон, накидала семь голов «Рапиду» и восемь – «Ботошани», чтобы стал чемпионом впервые за 103 года. Позади с серебром «Стяуа», но по количеству титулов ей нет равных (26).

Словакия: «Слован»

Чемпион не меняется пятый год подряд. Хотя регулярный чемпионат выиграла «Дунайска Стреда», в чемпионской группе «Слован» с тренером Владимиром Вайссом выступил лучше и оформил титул за тур до конца. 13-й для клуба – у «Жилины» на шесть меньше. Кстати, в следующем сезоне в чемпионат возвращается «Кошице», созданный пять лет назад взамен расформированному, обновленная команда только что выбралась в элиту из низших лиг.

Азербайджан: «Карабах»

«Карабах» вырвался вперед по количеству побед – это десятое чемпионство, а у «Нефтчи» на одно меньше. В 36 матчах команда наколотила 91 гол, автор почти четверти из них (22) – Рамиль Шейдаев. А главный тренер Гурбан Гурбанов – уже девятикратный чемпион.

Словения: «Олимпия»

Столичная команда ждала титула пять лет. Победила в третий раз, но до абсолютного лидера – «Марибора» – еще очень далеко (16 чемпионств). Зато показала эффект 41-летнего Альберта Риеры-тренера: сходу в дебютный тренерский сезон и чемпионство с 11 очками отрыва от «Марибора», и Кубок Словении.

Молдова: «Шериф»

Все предсказуемо: «Шериф» из последних 23 сезонов лишь дважды упускал титул. Сейчас победил восьмой раз подряд, хотя с решением вопроса дотянул до последнего тура. Тренирует «Шериф» итальянец Роберто Бордин – экс-игрок «Аталанты» и «Наполи», он и принес «Шерифу» 21-е по счету чемпионство. Ближе к этому показателю «Зимбру» с восемью трофеями.

Косово: «Баллкани»

Клуб выиграл титул второй раз подряд и снова выступит в Лиге чемпионов – год назад вылетел от «Жальгириса», но добрался до группового этапа Лиги конференций. Сейчас в чемпионате почти идентично отыграл с главным соперником «Дритой» (забил и пропустил на гол меньше), зато набрал на три очка больше.

Босния и Герцеговина: «Зриньски»

Второе подряд чемпионство и шестое за последние десять лет. Интриги не было: «Зриньски» упорхнул на +20 очков. Лидером стал далеко не сразу, но уже после 13 туров первое место никому не отдавал. «Зриньски» – рекордсмен по титулам в стране (8), ближайший конкурент – «Железничар» (5).

Люксембург: «Свифт»

Четвертый пример первого титула в истории: «Свифт» был основан 100+ лет назад, но чемпионом стал только сейчас. Опередил «Прогресс» на семь очков, заодно наколотил ровно 100 голов за 30 матчей. Именно так и начинается погоня за «Женессом», который выигрывал чемпионат Люксембурга 28 раз.

Северная Ирландия: «Ларн»

Дебютный чемпион номер пять. Угнаться за 56-кратным чемпионом «Линфилдом» нереально, но надо же с чего-то начинать: «Ларн», созданный еще в позапрошлом веке, как раз опередил самый титулованный клуб страны на шесть очков в этом сезоне. Хотя больше «Ларна» в чемпионате забили сразу четыре команды.

Мальта: «Хамрун Спартанс»

Клуб вернул себе титул после годичного перерыва, но прошлый раз ненамного опередили «Хибернианс», а сейчас сразу +19 от «Биркиркары» благодаря 22 победам в 26 матчах. До рекорсдменов «Слимы» и «Флориана» (по 26 титулов) со своими девятью пока далековато. Зато летом ЛЧ – туда команда заявится уже под руководством экс-игрока «Аталанты», «Лацио» и сборной Италии Лучано Дзаури.

Албания: «Партизани»

У «Партизани» и «Тираны» все показатели одинаковы кроме пропущенных мячей (у «Тираны», кстати, их меньше), но в личных встречах «Партизани» набрал больше – потому и чемпион. Зато у «Тираны» больше титулов – 26 против 17.

Уэльс: «Нью Сэйнтс»

Здесь тотальное доминирование – одно поражение и аж 112 голов в 32 матчах. Неудивительно, что чемпион дважды накидывал по восемь голов, трижды по семь, а в декабре через несколько дней после вылета сборной Уэльса с чемпионата мира расшиб «Абериствит» – 11:0. «Нью Сэйнтс» наращивает отрыв, это 15-й титул – у «Барри Таун» семь.

Гибралтар: «Линкольн»

Тут тоже все предсказуемо: хотя «Линкольн» и не был лучшим в регулярке, зато вынес всех (17 побед в 20 матчах) в чемпионском раунде. Это 27-й трофей в чемпионате. Из последних 19 розыгрышей «Линкольн» не был чемпионом лишь однажды.

Северная Македония: «Струга»

Плюс один дебютный чемпион. Клуб создали восемь лет назад, он поступательно добрался до элиты. В прошлом сезоне дебютировал в еврокубках (в ЛК тут же вылетел от «Лиепайи»), а теперь сыграет в ЛЧ. Лидирует по количеству титулов до сих пор «Вардар» – 11 побед.

Андорра: «Атлетик»

И это тоже первое чемпионство. Вторую команду «Атлетик» опередил на два очка. Главный тренер тут – аргентинец Федерико Бессоне: он когда-то числился в «Барселоне С», а играл за «Суонси» и «Лидс». Лидер в Андорре по трофеям – «Санта-Колома» (13).

Черногория: «Будучность»

Эта команда в какой-то степени может почувствовать себя «Баварией» (или албанским «Партизани») – тоже опередила «Сутьеску» по дополнительным показателям при равенстве очков: только тут по личным встречам. А заодно и обогнала по чемпионствам – шесть против пяти, теперь лидерство и здесь. Можем порадоваться за экс-защитника нальчикского «Спартака» Миодрага Джудовича – он в «Будучности» главный тренер.

Сан-Марино: «Тре Пенне»

Да, «Тре Пенне» – полноценный чемпион турнира из 15 команд по итогам 28 туров. Это пятое золото в истории для клуба. Совсем скоро играть в Лиге чемпионов, где в 2010-м «Тре Пенне» начал с 2:9 от «Зриньски». Почти все еврокубковые матчи проиграны, победа одна – 1:0 над армянским «Шираком» десять лет назад.

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Пока не определились чемпионы в Бельгии, Болгарии и Армении. В Лихтенштейне чемпионат не проводится. Система «весна-осень» действует в Швеции, Норвегии, Беларуси, Грузии, Ирландии, Исландии, Казахстане, Латвии, Литве, Фарерских островах, Финляндии и Эстонии.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Ramos, Ian MacNicol; globallookpress.com/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT, Abdurrahman Antakyali; instagram.com/officialsscnapoli; РИА Новости/Алексей Даничев; instagram.com/fcredbullsalzburg; instagram.com/crvenazvezdafk; instagram.com/bscyb_offiziell; instagram.com/fcshakhtar; instagram.com/fc_kobenhavn; instagram.com/gnkdinamo; instagram.com/aekfc_official; instagram.com/maccabihaifafc; instagram.com/ftcofficial; instagram.com/skslovanbratislava; instagram.com/farulconstanta; instagram.com/fkqarabagh; instagram.com/nkolimpija; instagram.com/fc_sheriff; instagram.com/fcballkaniofficial; instagram.com/hsk.zrinjski; instagram.com/swifthesper1916; instagram.com/fkpartizani; twitter.com/tnsfc; instagram.com/lincolnredimpsfc; instagram.com/fcstruga; instagram.com/atletic_club_escaldes; instagram.com/trepenneofficial