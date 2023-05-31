15 комментариев

Фото года
Блог

Все чемпионы в Европе: от АПЛ до самых экзотических лиг

Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бавария Бавария
Наполи Наполи
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
Зенит Зенит
Селтик Селтик
Динамо Загреб Динамо Загреб
Спарта Прага Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Шахтер Шахтер
Црвена Звезда Црвена Звезда
Янг Бойз Янг Бойз
Ла Лига Ла Лига
серия А Италия серия А Италия
лига 1 Франция лига 1 Франция
бундеслига Германия бундеслига Германия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Футбол Футбол

Почти во всех европейских чемпионатах определились чемпионы, мало где интрига сохраняется до последних летних туров.

Больше 30 чемпионов уже известны. Любуемся!

Англия: «Манчестер Сити»

Еще полтора месяца назад тут ждали «Арсенал», но «Сити» воспользовался ошибками и заодно поколотил команду Микеля Артеты в очном матче. В итоге у команды Пепа Гвардиолы сильно досрочное золото, очень мощные. По сумме титулов в истории чемпионатов Англии «Сити» догнал «Эвертон» – впереди «Арсенал» и «Ливерпуль», а до «МЮ» еще 11 чемпионств.

Испания: «Барселона»

Хави вернулся в «Барсу» тренером и привел ее к победе впервые с 2019-го. Команда аккуратно прошла весь сезон (из 37 матчей всухую отыграла 26!) и обеспечила серьезный отрыв уже к весне, а чемпионство завоевала за четыре тура до конца еще и в гостях у принципиального соперника – «Эспаньола» (правда, вместо празднования пришлось спасаться бегством). По общему количеству титулов до «Реала» пока далековато – отставание на восемь.

Германия: «Бавария»

Абсолютно дикая чемпионская развязка в Бундеслиге, а исход банальный: «Бавария» снова чемпион, как это было в предыдущие десять сезонов. Хотя на этот раз пришлось считать дополнительные показатели – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд финишировали вровень, но у мюнхенцев лучше разница мячей. Теперь чемпионств у них 33, а у ближайшего преследователя – «Нюрнберга» – только девять.

Италия: «Наполи»

Еще одно долгожданное чемпионство, к которому готовились чуть ли не с зимы: из 38 туров неаполитанцы не лидировали только в двух, а за пять матчей до конца оформили титул. Лучано Спаллетти построил мегакоманду с Виктором Осимхеном и Хвичей Кварацхелией впереди – жаль, что сохранится на следующий сезон не все. Это третья победа «Наполи» – и первая с 1990-го, со времен Диего Марадоны. Семь команд становились чемпионами в Италии чаще.

Франция: «ПСЖ»

Предсказуемый финал, хотя оформление и затянулось до предпоследнего тура: в чемпионскую гонку вцепился редко проигрывающий «Ланс». Но «ПСЖ» забрал титул в Страсбуре, последним самым важным стал гол Лионеля Месси. Чемпионство важнейшее по еще одной причине: теперь «ПСЖ» самый титулованный клуб Франции – с 11 победами. У «Марселя» и «Сент-Этьена» на одну меньше. Все добыто только что, до 2013-го парижане выигрывали чемпионат лишь дважды.

Нидерланды: «Фейеноорд»

Прошлого чемпионства роттердамцы ждали 18 лет, нового – в три раза меньше. Случилось оно благодаря мощному рывку с середины февраля: «Фейеноорд» выиграл 13 матчей подряд. И после победы закатил праздник в городе, где многие узнали о трогательной истории женщины с фотографией сына. Это 16-й титул «Фейеноорда», но соперники по великой тройке побеждали чаще: плюс восемь у «ПСВ», «Аякс» впереди на 20.

Португалия: «Бенфика»

Рогер Шмидт выдал с «Бенфикой» беспроигрышную серию из 28 матчей во всех турнирах – она закончилась только в предпоследний день 2022 года. Лидертво команда никому не отдавала с четвертого тура, хотя в апреле десятиочковый отрыв от «Порту» вдруг сократился до четырех. Но с тех пор лиссабонский клуб допустил лишь одну осечку. Это 38-е чемпионство для «Бенфики». «Порту» отстает на восемь, а у «Спортинга» побед в два раза меньше.

Россия: «Зенит»

В РПЛ все было предсказуемо, хотя на первом месте недолго побывали ЦСКА, «Спартак» и даже «Крылья Советов» в первом туре. «Зенит» в девятый раз стал чемпионом России и в десятый суммарно, если плюсовать чемпионский титул из СССР. Еще и оформили в матче против «Спартака» – двойное удовольствие. Со следующего сезона у петербуржцев на логотипе будет две звезды.

Шотландия: «Селтик»

Два клуба из Глазго как обычно никого не пустили на первые два места. Чемпионскую гонку выиграл «Селтик» – забил 114 мячей, опередил «Рейнджерс» на семь очков и стал чемпионом за четыре тура до конца. «Селтик» за последние 12 сезонов лишь раз отдавал титул конкуренту. И уже подобрался почти вплотную к «Рейнджерс» по количеству побед – 53 против 55.

Австрия: «Зальцбург»

Здесь без сюрпризов: «Зальцбург» – лучший в десятый раз подряд. Фаворит забронировал титул за два тура до конца. Главный соперник – «Штурм» – позади на девять очков. По числу титулов отстает пока сам «Зальцбург» – у него 17, а у «Аустрии» и «Рапида» – 24 и 32 соответственно.

Сербия: «Црвена Звезда»

Очень мощный сезон: 30 побед в 37 матчах, ни одного поражения и впечатляющая разница мячей – 96:19. Плюс Кубок Сербии. Остановить команду с Егором Пруцевым и экс-легионерами РПЛ Спайичем, Раконьяцем, Кангой, Кангвой и Родичем не удалось никому. Это чемпионство №34, если брать общие югославские победы. «Партизан» отстает на семь.

Турция: «Галатасарай»

Красно-желтая турецкая команда взяла титул за тур до конца – и превратила последнюю игру, против «Фенербахче», для себя в праздник. А ведь это главный преследователь, который очень рассчитывал сохранить дистанцию одной игры, чтобы вырвать золото в заключительном туре лично. «Галатасарай» не был чемпионом с 2019-го, это для клуба 23-й титул – рекорд страны, у «Фенера» осталось 19 трофеев, у «Бешикташа» – 16.

Швейцария: «Янг Бойз»

Из последних шести чемпионатов «Янг Бойз» победил в пяти. Визуально далось легко – 80 голов в 35 матчах, +16 по очкам за тур до конца от «Серветта». По общему количеству побед «Янг Бойз» (16) пока четвертый, ближайшие цели – «Серветт» (17) и «Базель» (20). До «Грассхоппера» (27) тянуться дольше.

Украина: «Шахтер»

За тур до конца «Шахтер» выиграл чемпионат в игре против «Днепра-1» – с дракой, Ярославом Ракицким в воротах и шестью красными карточками. Киевское «Динамо» на этот раз только четвертое. Но больше титулов пока у киевлян – 16 против 14 «Шахтера».

Чехия: «Спарта»

«Спарте» хватило и 0:0 против «Словацко» на прошлых выходных, чтобы выиграть чемпионат – привел к победе датский тренер Бриан Приске. Удивительно, но для пражской команды это первое золото за девять лет – все это время чемпионами становились «Виктория» Пльзень и «Славия». По общему количеству чемпионств отрыв все равно велик – 34 у «Спарты» (если брать только чемпионаты Чехословакии и Чехии), на 14 меньше у «Славии».

Дания: «Копенгаген»

Столичный клуб с Виктором Классоном и Джорданом Ларссоном защитил титул, хотя начал сезон нестабильно: после 14 туров вообще шел восьмым в десяти очках от лидера. Помог рывок из девяти побед подряд, когда покинули Лигу чемпионов. И хотя главному сопернику, «Нордшелланду», в мае «Копенгаген» драматично проиграл, следующую же его осечку использовал и вернулся на первое место. Теперь у «Копена» 15 чемпионств, как и у рекордсмена КБ – команды, объединившейся с «Б 1903» и сформировавшей в 1992-м как раз современный «Копенгаген».

Хорватия: «Динамо» Загреб

Столичный клуб с 10-очковым отрывом опередил «Хайдук» и под руководством экс-игрока «Ливерпуля» Игора Бишчана стал чемпионом Хорватии в 24-й раз. У «Хайдука» в четыре раза меньше побед, а «Риека» и «Загреб» вообще побеждали лишь по разу.

Греция: АЕК

АЕК со Стивеном Цубером как одним из лидеров – чемпион. «Панатинаикос» так ждал праздника впервые с 2010-го – и не дождался, хотя лидировал аж в 32 турах из 36. Фатальным стало поражение в предпоследнем от «Олимпиакоса», а АЕК тогда свой матч выиграл благодаря победному голу Цубера. Бывший игрок ЦСКА забил и в следующем туре, чтобы финально оформить чемпионство. Для АЕКа оно 13-е, но «Панатинаикос» (20) и особенно «Олимпиакос» (47) – далеко впереди.

Израиль: «Маккаби» Хайфа

В Израиле чемпион не меняется третий год подряд, так что «Маккаби» снова попытается попасть в Лигу чемпионов, чтобы насолить какому-нибудь гранду (осенью досталось «Ювентусу»). Это 15-е чемпионство, но по титулам лидирует «Маккаби» из Тель-Авива, который побеждал 23 раза.

Кипр: «Арис»

Уж новость о чемпионстве «Ариса» вы вряд ли пропустили – помог Александр Кокорин, у него 13 голов. Финальный отрыв от АПОЭЛа – три очка. Это первый титул «Ариса» за всю 93-летнюю историю. Рекордсмен страны – АПОЭЛ с 28 титулами – пока только далекий ориентир.

Польша: «Ракув»

Когда от этого клуба в Лиге конференций вылетал «Рубин», мы мало что о нем знали. Но за два года «Ракув» выиграл сразу пять трофеев в Польше, а главное – стал чемпионом впервые в 102-летней истории. С сентября по март клуб выдал мощнейшую серию без поражений – и из этих 18 матчей выиграл 15. Как забрался в октябре на первое место, так больше никого туда не пускал. Там вообще чудо-история! Самой титулованной в стране остается «Легия» – 15 чемпионств.

Венгрия: «Ференцварош»

Станислав Черчесов стал двукратным чемпионом Венгрии во главе «Ференцвароша» в начале мая. «Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда растеряли гандикап», – рассказывал он. От главного преследователя «Кечкемета» в феврале улетели на 16 очков, но из-за двух месяцев без побед преимущество сократилось до шести. И все-таки 34-й всего и пятый подряд титул. Это с отрывом самый успешный клуб страны, дальше 23 трофея у МТК.

Румыния: «Фарул»

«Фарул» – в компании дебютных титулов с «Ракувом» и «Арисом». Президент Георге Попеску и тренер Георге Хаджи привели. Команда лидировала почти весь сезон, накидала семь голов «Рапиду» и восемь – «Ботошани», чтобы стал чемпионом впервые за 103 года. Позади с серебром «Стяуа», но по количеству титулов ей нет равных (26).

Словакия: «Слован»

Чемпион не меняется пятый год подряд. Хотя регулярный чемпионат выиграла «Дунайска Стреда», в чемпионской группе «Слован» с тренером Владимиром Вайссом выступил лучше и оформил титул за тур до конца. 13-й для клуба – у «Жилины» на шесть меньше. Кстати, в следующем сезоне в чемпионат возвращается «Кошице», созданный пять лет назад взамен расформированному, обновленная команда только что выбралась в элиту из низших лиг.

Азербайджан: «Карабах»

«Карабах» вырвался вперед по количеству побед – это десятое чемпионство, а у «Нефтчи» на одно меньше. В 36 матчах команда наколотила 91 гол, автор почти четверти из них (22) – Рамиль Шейдаев. А главный тренер Гурбан Гурбанов – уже девятикратный чемпион.

Словения: «Олимпия»

Столичная команда ждала титула пять лет. Победила в третий раз, но до абсолютного лидера – «Марибора» – еще очень далеко (16 чемпионств). Зато показала эффект 41-летнего Альберта Риеры-тренера: сходу в дебютный тренерский сезон и чемпионство с 11 очками отрыва от «Марибора», и Кубок Словении.

Молдова: «Шериф»

Все предсказуемо: «Шериф» из последних 23 сезонов лишь дважды упускал титул. Сейчас победил восьмой раз подряд, хотя с решением вопроса дотянул до последнего тура. Тренирует «Шериф» итальянец Роберто Бордин – экс-игрок «Аталанты» и «Наполи», он и принес «Шерифу» 21-е по счету чемпионство. Ближе к этому показателю «Зимбру» с восемью трофеями.

Косово: «Баллкани»

Клуб выиграл титул второй раз подряд и снова выступит в Лиге чемпионов – год назад вылетел от «Жальгириса», но добрался до группового этапа Лиги конференций. Сейчас в чемпионате почти идентично отыграл с главным соперником «Дритой» (забил и пропустил на гол меньше), зато набрал на три очка больше.

Босния и Герцеговина: «Зриньски»

Второе подряд чемпионство и шестое за последние десять лет. Интриги не было: «Зриньски» упорхнул на +20 очков. Лидером стал далеко не сразу, но уже после 13 туров первое место никому не отдавал. «Зриньски» – рекордсмен по титулам в стране (8), ближайший конкурент – «Железничар» (5).

Люксембург: «Свифт»

Четвертый пример первого титула в истории: «Свифт» был основан 100+ лет назад, но чемпионом стал только сейчас. Опередил «Прогресс» на семь очков, заодно наколотил ровно 100 голов за 30 матчей. Именно так и начинается погоня за «Женессом», который выигрывал чемпионат Люксембурга 28 раз.

Северная Ирландия: «Ларн»

Дебютный чемпион номер пять. Угнаться за 56-кратным чемпионом «Линфилдом» нереально, но надо же с чего-то начинать: «Ларн», созданный еще в позапрошлом веке, как раз опередил самый титулованный клуб страны на шесть очков в этом сезоне. Хотя больше «Ларна» в чемпионате забили сразу четыре команды.

Мальта: «Хамрун Спартанс»

Клуб вернул себе титул после годичного перерыва, но прошлый раз ненамного опередили «Хибернианс», а сейчас сразу +19 от «Биркиркары» благодаря 22 победам в 26 матчах. До рекорсдменов «Слимы» и «Флориана» (по 26 титулов) со своими девятью пока далековато. Зато летом ЛЧ – туда команда заявится уже под руководством экс-игрока «Аталанты», «Лацио» и сборной Италии Лучано Дзаури.

Албания: «Партизани»

У «Партизани» и «Тираны» все показатели одинаковы кроме пропущенных мячей (у «Тираны», кстати, их меньше), но в личных встречах «Партизани» набрал больше – потому и чемпион. Зато у «Тираны» больше титулов – 26 против 17.

Уэльс: «Нью Сэйнтс»

Здесь тотальное доминирование – одно поражение и аж 112 голов в 32 матчах. Неудивительно, что чемпион дважды накидывал по восемь голов, трижды по семь, а в декабре через несколько дней после вылета сборной Уэльса с чемпионата мира расшиб «Абериствит» – 11:0. «Нью Сэйнтс» наращивает отрыв, это 15-й титул – у «Барри Таун» семь.

Гибралтар: «Линкольн»

Тут тоже все предсказуемо: хотя «Линкольн» и не был лучшим в регулярке, зато вынес всех (17 побед в 20 матчах) в чемпионском раунде. Это 27-й трофей в чемпионате. Из последних 19 розыгрышей «Линкольн» не был чемпионом лишь однажды.

Северная Македония: «Струга»

Плюс один дебютный чемпион. Клуб создали восемь лет назад, он поступательно добрался до элиты. В прошлом сезоне дебютировал в еврокубках (в ЛК тут же вылетел от «Лиепайи»), а теперь сыграет в ЛЧ. Лидирует по количеству титулов до сих пор «Вардар» – 11 побед.

Андорра: «Атлетик»

И это тоже первое чемпионство. Вторую команду «Атлетик» опередил на два очка. Главный тренер тут – аргентинец Федерико Бессоне: он когда-то числился в «Барселоне С», а играл за «Суонси» и «Лидс». Лидер в Андорре по трофеям – «Санта-Колома» (13).

Черногория: «Будучность»

Эта команда в какой-то степени может почувствовать себя «Баварией» (или албанским «Партизани») – тоже опередила «Сутьеску» по дополнительным показателям при равенстве очков: только тут по личным встречам. А заодно и обогнала по чемпионствам – шесть против пяти, теперь лидерство и здесь. Можем порадоваться за экс-защитника нальчикского «Спартака» Миодрага Джудовича – он в «Будучности» главный тренер.

Сан-Марино: «Тре Пенне»

Да, «Тре Пенне» – полноценный чемпион турнира из 15 команд по итогам 28 туров. Это пятое золото в истории для клуба. Совсем скоро играть в Лиге чемпионов, где в 2010-м «Тре Пенне» начал с 2:9 от «Зриньски». Почти все еврокубковые матчи проиграны, победа одна – 1:0 над армянским «Шираком» десять лет назад.

***

Пока не определились чемпионы в Бельгии, Болгарии и Армении. В Лихтенштейне чемпионат не проводится. Система «весна-осень» действует в Швеции, Норвегии, Беларуси, Грузии, Ирландии, Исландии, Казахстане, Латвии, Литве, Фарерских островах, Финляндии и Эстонии.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Ramos, Ian MacNicol; globallookpress.com/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT, Abdurrahman Antakyali; instagram.com/officialsscnapoli; РИА Новости/Алексей Даничев; instagram.com/fcredbullsalzburg; instagram.com/crvenazvezdafk; instagram.com/bscyb_offiziell; instagram.com/fcshakhtar; instagram.com/fc_kobenhavn; instagram.com/gnkdinamo; instagram.com/aekfc_official; instagram.com/maccabihaifafc; instagram.com/ftcofficial; instagram.com/skslovanbratislava; instagram.com/farulconstanta; instagram.com/fkqarabagh; instagram.com/nkolimpija; instagram.com/fc_sheriff; instagram.com/fcballkaniofficial; instagram.com/hsk.zrinjski; instagram.com/swifthesper1916; instagram.com/fkpartizani; twitter.com/tnsfc; instagram.com/lincolnredimpsfc; instagram.com/fcstruga; instagram.com/atletic_club_escaldes; instagram.com/trepenneofficial

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
В Сербии еще супернеожиданный серебряный призер.

Ждем бельгийцев. Притоплю за Юнион
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stockt Malone
Классная тема! Фейенорд рулит! «Лидертво» Бенфики - бесспорно! Ну а Польша, Румыния и Северная (нет не Корея) Македония - просто огонь!🔥🔥🔥
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anonim 008
Жаль, что в этой статье не оказались Арсенал и Боруссия, но они сами виноваты, увы(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Но больше титулов пока у киевлян – 16 против 14 «Шахтера».
Ну с учётом советского периода 29 против 14 «Шахтера». Как никак самая титулованная команда союза
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina Starkova
Самые классные истории - это когда клуб становится чемпионом впервые, спустя огромное количество времени после основания. Представьте себе болельщика лет 70-80 или даже старше, который ещё мальчишкой ходил на стадион и дожил до титула любимой команды, даже если речь идёт про Северную Ирландию и Люксембург.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
У Валлийского Чемпиона крутой кубок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Неожиданно по фото узнал что Джо Харт в шотландском Селтике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паровоз19
Свифт лютый конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кuraakula belov
Ответ Кирилл Голивец
В Сербии еще супернеожиданный серебряный призер. Ждем бельгийцев. Притоплю за Юнион
Сербы внезапно сразу в группе ЛЧ+2 место квалификация там. Думал у Бельгии такое представительство, но там обе в квалификации
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina Starkova
Ответ And-Rover
А могла быть Беларусь ещё в этом списке, но вышло что вышло.
У Белоруссии сезон "весна-осень", также как например у нас в Литве. Там ещё далеко до борьбы за чемпионство.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Anonim 008
Жаль, что в этой статье не оказались Арсенал и Боруссия, но они сами виноваты, увы(
Арсенал жаль, но сами упустили. А так ждали многие этого. Ну а Боруссия тут уж точно, надо было дома брать чемпионство. А не отыгрываться и от поражения уходить в последнем туре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий