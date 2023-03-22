38 комментариев

На Sports.ru проходят выборы «Лучшего спортсмена в истории России» – до 31 марта можно проголосовать за тех героев, которые подарили вам самые сильные эмоции. А мы попробуем помочь вам определиться с голосом. Например, такой ностальгической фотогалереей.

Тут не будет мест или рейтинга. Только счастье!

1. Футбольная сборная России с Аршавиным, Акинфеевым, Павлюченко, Жирковым и, конечно, Хиддинком наиграла на бронзу Евро-2008. В памяти останется великий матч с Нидерландами (3:1) и бенефис Андрея Сергеевича, которого вскоре заберет лондонский «Арсенал».

2-3. Лигу Европы тогда еще не придумали, турнир назывался Кубком УЕФА. И первым из российских клубов его выиграл ЦСКА (2005)...

...через три года успех повторил «Зенит», который по дороге к трофею убрал «Марсель», «Байер», «Баварию» и «Рейнджерс».

4. Кто-то помнит 1:18 и эпоху позднего Романцева, но в 1995-м московский «Спартак» с Юраном, Цымбаларем и Кечиновым выиграл группу Лиги чемпионов с шестью (!) победами в шести матчах. Жаль, что до плей-офф та команда просто не сохранилась.

5. Наша сборная, к сожалению, не вышла на Евро-2000 благодаря чудовищной ошибке Филимонова в «Лужниках», но мы помним великий камбэк в отборочном цикле и победу над Францией (3:2), действующими чемпионами мира. Автор победного гола Валерий Карпин и вратарь, который еще не подозревает, как перевернет его карьеру гол Андрея Шевченко.

6. Нога Игоря Акинфеева вывела Россию в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Такое не забывается.

7. Хоккейная сборная после победы на ЧМ-1993 не могла взять золото долгих 15 лет. Каждый крупный турнир приносил разочарование, пока в 2008-м поколение Овечкина, Семина, Радулова и Ковальчука довело комментаторов до экстаза – победа в овертайме над Канадой (5:4 ОТ) в Канаде. Жизнь – лучший драматург.

8. Олимпиада-98 и знаменитая команда братьев, так назвал сборную России Павел Буре. Его шикарный турнир и особенно 5 (!) голов в полуфинале с Финляндией (7:4), наверное, были достойны золота, но на пути в решающем матче встала Чехия с Домиником Гашеком.

9. Александр Овечкин так долго шел к Кубку Стэнли, что на радостях в 2018-м искупался в фонтане.

10. Русская пятерка = династия «Детройта» 90-х. Фетисов, Константинов, Ларионов, Федоров и Козлов – великая банда!

11. А это уже династия «Тампы», которая взяла два Кубка Стэнли подряд с Кучеровым, Василевским и другими.

12. Пхенчхан-2018. Конечно, это была не самая сильная сборная и не самый сильный турнир, но другого олимпийского золота у России в хоккее нет. Дацюк, Ковальчук, Гусев и Капризов – украшение той команды.

13. МЧМ-2011 в Баффало. Отыграться в финале с Канадой, проигрывая после двух периодов 0:3 – так могла только «фартожопая» команда с Панариным, Тарасенко и Кузнецовым.

14. Ну вы помните: Евробаскет-2007, финал с Испанией, последняя атака, минус 1 и удивительный бросок натурализованного американца Холдена, который вырвал для России историческое золото.

15. Тимофей Мозгов – чемпион НБА!

16. Бронза Олимпиады-2012 и великая команда под руководством Дэвида Блатта – она не боялась ни Испании, ни Бразилии, ни Литвы, ни Аргентины. Это был пик нашего баскетбола!

17. Главное шоу UFC: Хабиб задушил Конора в октагоне, защитил пояс чемпиона, а потом влез в массовую драку. Абсолютный рекорд по продажам платных трансляций (2,4 млн PPV).

18. Ислам Махачев – третий чемпион UFC из России после Хабиба и Петра Яна. Школа Абдулманапа Нурмагомедова в действии: за полгода Махачев взял титул в легком дивизионе и провел защиту против Алекса Волкановски, который поднялся к нему из полулегкого веса.

19. Вдохновение Хабиба и человек, который повлиял на развитие единоборств в России. Федор Емельяненко стал культовым персонажем в Японии, выносил бывших чемпионов UFC, дрался в 46 лет – и оставил гигантское наследие.

20. Супербой тяжей в «Олимпийском»: Александр Поветкин проиграл Владимиру Кличко единогласным решением судей. Самая рейтинговая спортивная трансляция 2013 года.

21. Дух России в боксе – Костя Цзю. Абсолютный чемпион мира, который победил 14 соперников в борьбе за титул.

22. Евгений Кафельников на «Ролан Гаррос»-1996 принес России первый «Большой шлем» и показал – нет ничего возможного. Потом он стал первой ракеткой мира, выиграл Australian Open и Олимпиаду.

23. Марат Сафин в нулевых взял два «Больших шлема» и тоже побывал на первой строчке рейтинга. Его полуфинал Australian Open-2005 против Роджера Федерера и невероятная харизма – навсегда с нами.

24. Российский женский теннис середины нулевых и начала 2010-х – это концентрация величия. Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова брали «Шлемы», Елена Дементьева – Олимпиаду, Динара Сафина – была №1 в мире. Но лицом феноменально успешного периода была Мария Шарапова, ворвавшаяся в круг гигантов в 17, выигравшая все «Шлемы» и влюбившая в себя весь мир.

25. В 2002-м Россия впервые выиграла Кубок Дэвиса, а героем стал совсем молодой Михаил Южный – в решающем матче финала он ушел с 0:2 по сетам против француза Поля-Анри Матье.

26. Сейчас вдохновляет новое поколение игроков во главе с Даниилом Медведевым. Его титул на US Open-2021 – символ нового величия российского тенниса.

27. В мире автоспорта уважают русского пилота Владимира Чагина, который 7 (!) раз побеждал на «Дакаре» в классе грузовиков. Легенда!

28. Лыжник Александр Легков так долго страдал, чтобы наконец в 2013-м выиграть многодневку «Тур де Ски», а через год – марафон на домашней Олимпиаде.

29. До Александра Большунова в русских лыжах просто не было такого доминатора. На Олимпиаде-2018 он примеривался к победам (3 серебра и бронза), а в Пекине-2022 просто вынес всех – три золота, серебро и бронза!

30. Главный фигурный баттл: на Играх-2002 Ягудин обыграл Плющенко. Евгений уверен, что помог колдун. Якобы он гипнотизировал от бортика – и это привело к падению.

31. Евгения Медведева подходила к Олимпиаде-2018 в статусе двукратной чемпионки мира и главной звезды, но судьи выбрали 15-летнюю Алину Загитову, которая поставила все прыжки во вторую половину программы. «Я хочу, чтобы она (Медведева) выиграла!» – кричала в эфире комментатор Татьяна Тарасова, но это не помогло.

32. В Пекине-2022 случилась драма: Камила Валиева страдала от допинг-обвинений, а Александра Трусова разревелась, когда исполнила пять четверных, но все-таки проиграла Анне Щербаковой.

33. Елена Исинбаева выиграла на Играх-2008 второе олимпийское золото и крикнула в камеру «Артем, я правда тебя люблю!» Свадьбы с Артемом, однако, так и не случилось...

34. Лондон-2012. Финал Россия – Бразилия. 0-2 по сетам и 19:22 в третьей партии, когда Бразилия уже победно кружила на площадке. Все изменил на подаче Сергей Тетюхин, для которого это была пятая Олимпиада, а дальше за дело взялся «киллер» Дмитрий Мусэрский. Мегапобеда!

35. 4-кратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов получил 15 минут славы на Играх-2004 в Афинах: там его засудили, а зал безжалостно загудел в знак протеста. Этим жестом гимнаст успокаивал

36. Главный спринтер в истории русского плавания – Александр Попов! Он выиграл две Олимпиады подряд – в 1992 и 1996 годах, а в 2003-м сделал золотой хет-трик на чемпионате мира в Барселоне.

37. Дмитрий Носов не стал олимпийским чемпионом, но бронзовый поединок привел его в политику: тогда он выиграл со сломанной рукой и растер кровь по лицу

38. Он выиграл Олимпиаду в беге у африканцев! Белый стайер! Юрий Борзаковский – легенда, всегда выбирал одну и ту же тактику: держался позади группы лидеров и резко спуртовал перед финишем.

39. Александр Карелин прошел три Олимпиады без поражений и даже серебро в Сиднее не затмит великую борцовскую карьеру.

40. Гарри Каспаров* (признан иноагентом в РФ) – тринадцатый чемпион мира, обладатель 11 шахматных «Оскаров», 21 год с небольшими перерывами возглавлял рейтинг ФИДЕ. Когда короля современных шахмат Магнуса Карлсена спросили, у кого он учился игре – норвежец был краток: «Конечно же, у короля Гарри!»

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Sarah Stier, Sean Garnsworthy, Simon Bruty, Andy Lyons, Tomokazu Tazawa, Jasper Juinen, Laurence Griffiths, Mike Hewitt, Ronald Martinez, Eliot J. Schechter /Allsport, Clive Brunskill, Michael Steele, Julian Finney; East News/FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP, ALBERTO PIZZOLI / AFP, Eric Feferberg / AFP, PHILIPPE DESMAZES / AFP, DAMIEN MEYER / AFP, MARK RALSTON / AFP, AP Photo/John Locher, AP Photo/Jacquelyn Martin, AP Photo/Wilfredo Lee, ALEXANDER NEMENOV / AFP, AP Photo/Gerry Broome, MICHEL EULER / POOL / AFP, AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Giuseppe CACACE / AFP, AP Photo/Dave Martin, AP Photo/Kevork Djansezian, AP Photo/Michel Lipchitz; РИА Новости/Игорь Золотарев, Елена Руско, Александр Вильф; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Yohei Osada/AFLO