Безумное счастье «Реала»: Алаба поднимал стул как трофей, а Винисиус шнуровал Бензема

Сказочная победа «Реала» – еще одна легендарная страница в истории клуба. Хватило двух атак, чтобы превратить 1:1 в 3:1.
Смотрите, как праздновали третий гол. Чистое наслаждение.
Герой, оформивший хет-трик.
Команда!
Великий кадр, оставшийся в трансляции. Пока Бензема празднует в редком уединении, Давид Алаба схватил стул и феерит перед фанатами. Вау!
Не забудем про Луку Модрича. Его пасы разрезали «ПСЖ».
Незабвенная классика – Винисиус «шнурует» мастера.
Благодарность.
Этот клуб способен победить любого соперника.
Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; кадр трансляции
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