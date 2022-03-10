Фото года
Блог

Безумное счастье «Реала»: Алаба поднимал стул как трофей, а Винисиус шнуровал Бензема

Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карим Бензема Карим Бензема
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Лука Модрич Лука Модрич
Давид Алаба Давид Алаба
Футбол Футбол

Сказочная победа «Реала» – еще одна легендарная страница в истории клуба. Хватило двух атак, чтобы превратить 1:1 в 3:1.

Смотрите, как праздновали третий гол. Чистое наслаждение.

Герой, оформивший хет-трик.

Команда!

Великий кадр, оставшийся в трансляции. Пока Бензема празднует в редком уединении, Давид Алаба схватил стул и феерит перед фанатами. Вау!

Не забудем про Луку Модрича. Его пасы разрезали «ПСЖ».

Незабвенная классика – Винисиус «шнурует» мастера.

Благодарность.

Этот клуб способен победить любого соперника.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; кадр трансляции

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные