Безумное счастье «Реала»: Алаба поднимал стул как трофей, а Винисиус шнуровал Бензема

Сказочная победа «Реала» – еще одна легендарная страница в истории клуба. Хватило двух атак, чтобы превратить 1:1 в 3:1.

Смотрите, как праздновали третий гол. Чистое наслаждение.

Герой, оформивший хет-трик.

Команда!

Великий кадр, оставшийся в трансляции. Пока Бензема празднует в редком уединении, Давид Алаба схватил стул и феерит перед фанатами. Вау!

Не забудем про Луку Модрича. Его пасы разрезали «ПСЖ».

Незабвенная классика – Винисиус «шнурует» мастера.

Благодарность.

Этот клуб способен победить любого соперника.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; кадр трансляции