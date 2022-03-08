Красивый жест Льориса: провел Деле Алли перед фанами «Тоттенхэма» – чтобы он сорвал аплодисменты

Переживает за ушедшего друга.

«Тоттенхэм» разнес «Эвертон» 5:0. Новичок ливерпульцев Деле Алли смотрел со скамейки, как забивают его бывшие партнеры по атаке: дубль Кейна, гол Сона. 25-летний англичанин вышел лишь на привычные для него 20 минут, когда на табло уже зажглись все пять мячей. Алли никак не повлиял на результат, но Уго Льорис нашел способ поднять настроение экс-одноклубнику.

После финального свистка кипер «Тоттенхэма» сразу же пошел к Алли:

Обнял.

А затем повел к фанатам, чтобы болельщики устроили Деле овацию.

Алли перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон» в последние часы зимнего трансферного окна. Он провел в клубе семь лет, набрал 67+61 в 269 матчах, но только сейчас получил возможность попрощаться с болельщиками. Они проводили его с теплотой.

Как и Льорис, который еще в февральском интервью The Times признавался, что будет болеть за друга в каждом матче:

«Мне очень нравится Деле. Мы отлично провели время в «Тоттенхэме», но также важно, чтобы игроки находили новые вызовы. Иногда новый вызов находится не на том же месте. Деле нужно уехать, но самое главное, я хочу видеть Деле с улыбкой. Я хочу, чтобы Деле наслаждался футболом, и я знаю, что последние два года были для него немного сложными. Но это часть карьеры, в мире бывают взлеты и падения».

В сезоне-2016/17 Алли забил 18 голов в АПЛ, однако после этого его результативность пошла на спад. Антонио Конте тоже не сумел возродить былую форму Деле, поэтому решил, что с ним будет лучше расстаться: «Это было хорошее решение для игрока и для клуба. Я старался выжать из него максимум, но, в конце концов, он заслуживает большого уважения за то, что сделал для клуба. Он молод, у него есть время, чтобы взять карьеру в свои руки».

«Тоттенхэм» согласился отпустить Алли в качестве свободного агента, но если он сыграет за новый клуб хотя бы 20 матчей, «Эвертон» заплатит около 12 млн евро. Совокупная сумма в случае активации всех прописанных достижений может дойти до 35 млн.

В последних четырех матчах Деле выходил только на 15-20 минут, однако тренер Фрэнк Лэмпард верит в игрока.

«Он хорошо показал себя, выходя со скамейки, – говорит Лэмпард. – Он был особенно хорош против «Ман Сити», показал дисциплину, которая требовалась в этой игре. Дело в его состоянии, в том, чтобы он немного узнал о методах моей работы, постепенно влился в команду. Не думаю, что мы должны паниковать, торопиться. Когда мы подписали Деле, я сразу рассматривал его как долгосрочный план. Я очень верю в него как в игрока».

Правда, времени на раскачку все меньше. «Эвертон» при Лэмпарде проиграл три матча чемпионата подряд с общим счетом 0:8. Команда идет в очке от зоны вылета, а у Алли по-прежнему один гол в 15 матчах. Льорис подарил другу один из редких в последнее время поводов для радости.

Фото: Gettyimages.ru/Eliot J. Schechter, Gettyimages.ru; REUTERS/David Klein, Matthew Childs