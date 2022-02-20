Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

Все, зимняя Олимпиада в Пекине завершена. У России – 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Это лучший результат в истории нашей команды – да, лучше Сочи-2014, где было 30 наград.

Золото

Александр Большунов. Лыжные гонки, скиатлон. Финиш с флагом – второму месту Сан Саныч привез более минуты.

«Ха-ха-ха, куда ждать-то?! Сколько можно ждать?» Эта победа Большунова на Олимпиаде-2022 – нокаут и конец всей его боли!

Командная победа в фигурном катании: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева.

Чемпионство фигуристов изнутри: Галлямов шутил и стыдил себя, Валиева трогательно вспомнила маму и Липницкую

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова – золото лыжной эстафеты. Первое с 2006 года.

«Все бегут как карта ляжет, мы бежим – как тренер скажет». Россия забрала олимпийскую эстафету экстремальной тактикой

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов – прекрасные мужчины-лыжники тоже победили. Первое эстафетное золото России за 42 года.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

Анна Щербакова. Одиночное золото в фигурном катании (Россия царит в этой дисциплине третью Олимпиаду подряд).

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать

Александр Большунов. Марафон, который сократили с 50 до 28 километров из-за погоды. Третье золото нашего главного лыжника!

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду

Серебро

Наталья Непряева. Лыжные гонки, скиатлон. Как сказал первый тренер Непряевой Александр Смирнов: «Йохауг есть Йохауг, с ней сложно бороться. А вот среди остальных Наталья выглядела очень достойно».

Если кто-то и сбросит Норвегию в лыжах, то Наталья Непряева. Она больше не стесняется – и видит себя лидером

Денис Спицов. Лыжные гонки, скиатлон. Это он прибежал вторым вслед за Большуновым.

Драма Спицова: не верил в себя, тактически ошибался и жаловался на лыжи. Теперь он герой Олимпиады

Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Данил Садреев, Евгений Климов – смешанная команда, прыжки с трамплина. Исторический момент: первая медаль России в прыжках!

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?

Александр Большунов. Лыжные гонки, 15 км классикой.

«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов горит перед главной гонкой Олимпиады

Константин Ивлиев. Шорт-трек, 500 м.

В шорт-треке – драма! Ивлиев взял серебро, а Ситникову не хватило 0,001 секунды для финала (0,001 секунды!!!)

Виктория Синицина, Никита Кацалапов. Фигурное катание, танцы на льду. Наша пара уступила только великим французам – Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров. Конькобежный спорт, командная гонка преследования.

Уникальное достижение Захарова – медали Игр в разных видах: после золота Сочи-2014 сменил шорт-трек на коньки (в 30 лет!) и взял серебро Пекина

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина – биатлонная эстафета. Спустя несколько дней стало известно страшное – оказывается, Ирина Казакевич бежала в эстафете в день похорон отца...

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты

Александра Трусова. Фигурное катание. Серебро, о котором слышали все. Саша приземлила 5 четверных прыжков в произвольной программе!

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

Иван Якимушкин. Лыжные гонки, марафон, который сократили с 50 до 28 километров. «Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают ее ценность», – написал Иван в инстаграме.

«Господи, я сейчас такая счастливая». Зажигательный танец Вяльбе после марафона

Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Фигурное катание, пары. В борьбе за золото Тарасова-Морозов уступили 0,63 балла китайцам Суй и Хань.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

Вся хоккейная сборная. В финале наши мужчины проиграли Финляндии 1:2. Повторить золото Пхенчхана-2018 не получилось.

Бронза

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов – смешанная эстафета в биатлоне. Безумная гонка, хаос в которой посеял ветер.

«Говорил Эдику: пропусти всех. Он этого не сделал». Обычно Латыпов – киллер на финише, но в эстафете странно ошибся

Анастасия Смирнова. Фристайл, могул.

Как и благодаря кому выстрелил наш экстрим? Бронза Смирновой во фристайле

Вик Уайлд. Сноуборд, параллельный гигантский слалом. В четвертьфинале Вик обогнал соперника на 0,01 секунды. Его реакция бесценна: «0,01 секунды? ######, я не знал! Вау, я не знал!»

Уайлд между золотом Сочи и бронзой Пекина: лечил колено, ссорился с чиновниками и боролся с апатией

Александр Терентьев. Лыжи, спринт, свободный стиль. Единственная гонка, которую пропустил Большунов, принесла нам классные эмоции благодаря Терентьеву.

Суровая тактика наших лыжников: ради бронзы Терентьева в спринте пришлось выбить Устюгова 😱

Татьяна Иванова. Санный спорт, женщины, одиночки. Во-первых, героическая медаль Ивановой: незадолго до выступлений она не могла ходить, ей только-только сняли гипс. Во-вторых, это первая в истории России личная медаль в женском санном спорте.

Иванова не могла ходить еще 2 недели назад, а сейчас у нее бронза Олимпиады. Сломала ногу в Пекине и здесь же взяла историческую медаль

Семен Елистратов. Шорт-трек, 1500 м. Третья медаль Семена на Олимпийских играх (было золото в эстафете в Сочи и бронза на тех же 1500 м в Корее-2018).

«Не сдержал эмоции, обнял тренера, а он сказал: «Не плачь, придем с тобой в номер и вместе поплачем». Елистратов о бронзе

Эдуард Латыпов. Биатлон, Гонка преследования. Драматичный финиш принес трудную медаль: Латыпов прорвался с 11-го места!

Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!

Ангелина Голикова. Конькобежный спорт, 500 м. «У меня медаль! Если бы было золото, это было бы сумасшествие, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации бороться», – сказала Ангелина после финиша.

Неожиданная реакция Голиковой на бронзу: ни намека на улыбку. Она перфекционистка – и красиво объясняет, почему нужно бежать только с лучшими

Саид Каримулла Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. Мужская биатлонная эстафета – это, вероятно, главная драма Олимпиады-2022 для России. Уверенное лидерство разбилось на последней стрельбе: 5 промахов Латыпова при 8 выстрелах отправили Россию на два штрафных круга и лишили минутного отрыва. Трагедия.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде

Юлия Ступак, Наталья Непряева. Лыжные гонки, командный спринт. «Мы хотели уехать отсюда двукратными олимпийскими чемпионками, мы не будем этого скрывать, но после двух четвертых мест на чемпионате мира грех выпендриваться. Я рада, что у нас есть медали», – сказала Юлия Ступак.

Как лыжи стали главным зимним спортом России? 11 медалей на Олимпиаде, занимается больше миллиона человек, а еще – здесь побороли допинг

Александр Большунов, Александр Терентьев. Лыжные гонки, командный спринт.

«На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы закислились». Что окружало бронзу в командном спринте

Илья Буров. Фристайл, акробатика. Фаворитом Игр-2022 считался младший брат Бурова Максим, но на фоне восстановления после ковида он не успел набрать максимальную форму – и его прикрыл брат. Вторая бронза Олимпиады подряд для Ильи.

У России – бронза в лыжной акробатике! Это успех тренера-энтузиаста: перешел из летнего спорта, сам делал склон и трамплины

Сергей Ридзик. Фристайл, ски-кросс. И еще одно повторение результата Пхенчхана-2018: Ридзик взял вторую бронзу спустя четыре года.

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Анастасия Мишина, Александр Галлямов. Фигурное катание, пары. К золоту в командном соревновании добавилась еще и личная медаль. «То, что мы не первые – мотивация улучшать и совершенствовать прокаты. Судейство обсуждать не хотелось бы», – сказали фигуристы.

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Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Justin Setterfield; globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Xue Yuge/XinHua, Zhan Yan/XinHua, Yang Shiyao/XinHua; РИА Новости/Григорий Сысоев; REUTERS/Lindsey Wasson, Aleksandra Szmigiel, Marko Djurica, Evgenia Novozhenina, Marko Djurica, Kai Pfaffenbach, Aleksandra Szmigiel, Lisi Niesner, Fabrizio Bensch, Mike Blake, Jorge Silva, Kim Hong-Ji, Susana Vera, Annegret Hilse