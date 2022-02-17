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Тренеру «Зальцбурга» всего 33, он на год младше Нагельсманна. Их встреча в плей-офф ЛЧ – еще одна победа немецкой системы

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Какие же красавцы.

В Австрии было ничуть не скучнее, чем в Милане. «Зальцбург» почти 70 минут обыгрывал «Баварию», но в конце Кингсли Коман испортил праздник (1:1).

Это было противостояние двух совсем молодых тренеров – 33-летнего Маттиаса Яйссле и 34-летнего Юлиана Нагельсманна. Да-да! Они могли бы встретиться на поле, но уже много лет успешно тренируют.  

Битва интеллекта и свежих идей. Ну и стиля, конечно. 

Такая встреча – еще одна победа немецкой школы тренеров. Нагельсманн и Яйссле учились в Академии Хеннеса Вайсвайлера в небольшом городке Хеннеф, откуда выпускаются лучшие спецы Германии. 

Оба входят в тройку самых молодых тренеров плей-офф Лиги чемпионов. Нагельсманн показался там еще в 32 года и 211 дней, а Яйссле этим вечером было 33 года и 316 дней. Маттиас чуть не дотянул до второго места, где другой хорошо знакомый нам немец Доменико Тедеско (33 года и 161 день). 

Про Нагельсманна и так известно много, так что расскажем про Яйссле. Из-за травм он закончил карьеру игрока в 26 лет, но сразу начал новую. Ральф Рангник взял его на стажировку в молодежный отдел «Лейпцига», за что Яйссле до сих пор благодарит его в разных интервью. Сначала он помогал Себастьяну Хенессу (сейчас тренирует «Хоффенхайм») с командой до 16 лет, потом работал с парнями до 17, а затем ассистировал Александра Цорнигеру в «Брондбю». Тогда ему было всего 29.

С лета 2019-го Маттиас отработал полтора года в U-18 «Зальцбурга», а в 32 возглавил дочерний клуб «Лиферинг». Надолго не задержался – всего через полгода, в июле 2021-го, его позвали в «Зальцбург». 

Ключевые идеи Яйссле – интенсивность, прессинг, быстрые переходы из обороны в атаку. В основном он работает по схеме 4-3-1-2, его команды стараются много владеть мячом. «Я хочу, чтобы мы играли в активный и смелый футбол, но я также хочу, чтобы у нас была стабильность, чтобы отдельные игроки развивались». 

Яйссле – настоящий маньяк работы. Источник The Athletic в «Зальцбурге» так описал его фанатизм: «Он первым выходит на поле и последним уходит. Его тренировочные планы расписаны на две-три недели вперед».

Разумеется, Яйссле часто сравнивают с Нагельсманном, но он против: «Я не Нагельсманн версии 2.0. Я Матиас Яйссле». 

«Быть тренером – это гораздо больше, чем просто тактика, – объяснял он нелюбовь к сравнениям. – Важно, как ты общаешься с игроками и персоналом, как ты обращаешься к ним, как ты появляешься на публике и так далее… все люди разные».

Впрочем, от сравнений избавиться будет тяжело. Яйссле похож на Нагельсманна даже тем, что тщательно подбирает костюмы на матчи. 

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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Christian Kaspar-Bartke, Andreas Schaad, Sven Hoppe/picture alliance; REUTERS/Andreas Gebert

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