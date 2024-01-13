Туринская Старушка
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Главный тренер сборной Аргентины назвал «Ювентус» «итальянским «Реалом»

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Лионель Скалони Лионель Скалони
Футбол Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал «Ювентус» «итальянским «Реалом» и подчеркнул, что клуб нельзя исключать из претендентов на победу в Серии А.

В последние недели «Ювентус» демонстрирует хорошую форму, добившись значительного успеха в борьбе за чемпионство. Миланский «Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице и пока остается главным претендентом на титул.

В прошлом сезоне «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, укрепив свой статус одной из лучших команд Европы. Отсутствие в еврокубках в этом сезоне способствовало восхождению «Ювентуса» на второе место в турнирной таблице Серии А.

Скалони считает «Интер» фаворитом в чемпионской гонке, но утверждает, что у «Ювентуса» все еще есть реальный шанс выиграть Серию А.

«Для меня явный фаворит - «Интер», но с «Ювентусом» никогда не знаешь: это итальянский «Реал Мадрид», - цитирует Скалони TuttoJuve.

6 комментариев
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Ну наконец-то. А то всё итальянский Спартак да итальянский Спартак.
+6
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+6
Ответ Halicarnassus
Спартак - это российский Реал Мадрид , а вот Реал Мадрид - это испанский Ювентус . Такая последовательность логичнее . Правда Спартак в ней явно лишний , потому что не берет титул регулярно , не возрождается , только вливания и авансы .
Спартак это Манчестер Юнайтед, вливаются бабки, а титулы остались только в истории
+4
0
+4
ещё бы Ювентус не претендует на Скудетто. Остались всего две команды, которые показывают хорошие результаты при качественной игре. Милан практически выпал из борьбы. Сомнительно, что оба лидера одновременно упустят созданное им преимущество.
+2
0
+2
Спартак - это российский Реал Мадрид , а вот Реал Мадрид - это испанский Ювентус . Такая последовательность логичнее . Правда Спартак в ней явно лишний , потому что не берет титул регулярно , не возрождается , только вливания и авансы .
+1
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+1
Так это вроде очевидно, нет?
+1
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+1
Ответ Че Рёжа
Так это вроде очевидно, нет?
Может ему по телеграфу таблицу чемпионата отправляют, вот, проанализировал.
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