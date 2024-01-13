Главный тренер сборной Аргентины назвал «Ювентус» «итальянским «Реалом»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал «Ювентус» «итальянским «Реалом» и подчеркнул, что клуб нельзя исключать из претендентов на победу в Серии А.

В последние недели «Ювентус» демонстрирует хорошую форму, добившись значительного успеха в борьбе за чемпионство. Миланский «Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице и пока остается главным претендентом на титул.

В прошлом сезоне «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, укрепив свой статус одной из лучших команд Европы. Отсутствие в еврокубках в этом сезоне способствовало восхождению «Ювентуса» на второе место в турнирной таблице Серии А.

Скалони считает «Интер» фаворитом в чемпионской гонке, но утверждает, что у «Ювентуса» все еще есть реальный шанс выиграть Серию А.

«Для меня явный фаворит - «Интер», но с «Ювентусом» никогда не знаешь: это итальянский «Реал Мадрид», - цитирует Скалони TuttoJuve.