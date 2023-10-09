Туринская Старушка
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🎥 Буффон феерит в сборной Италии! Игроки получили от Джиджи сумасшедший заряд перед тренировкой

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Буффон закончил игровую карьеру, но с футболом не завязал. Джиджи получил работу в сборной Италии – он стал главой делегации национальной команды.

Должность представительская, но Буффон при этом максимально вовлечен в работу со «скуадра адзурра».

Итальянцы готовятся к матчу со сборной Англии. Команды встретятся в рамках квалификации Евро-2024. На тренировке в преддверии матча подопечные Спаллетти, да и сам главный тренер, получили мощнейший заряд от Джанлуиджи. Оцените:

Диджи не забывает и о своих прямых обязанностях. Недавно Буффон стал представителем своей страны, когда стало известно, что Италия вместе с Турцией в 2032 году примет чемпионат Европы.

Легенда!

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