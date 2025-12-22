🎥 Игроки академии «Ювентуса» прошлись по «Барсе». Назвали клубной легендой арбитра

По «Барселоне» внезапно решили пройтись начинающие футболисты. Юный фанат «блауграны» на медиа-турнире Tic Tac Cup в Испании признался , что на любимый клуб ужасно обижен – его отчислили из академии. Парень пообещал спросить с «Барсы», когда подрастет. От ребенка и Ламину Ямалю досталось.

В том же соревновании приняли участие футболисты академии «Ювентуса». Юные воспитанники «бьянконери» своим любимым испанским клубом выбрали «Мадрид». Почему не «Барса»?

Подростки объяснили: «Мадрид» сильнее «Барселоны», а «Барса» платит судьям. Легенда «Барсы» – это судья».

Такие маленькие и такие дерзкие.