10 комментариев

Джиджи как всегда красавец.

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я продержался в футболе так долго. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании - Икер Касильяс играл за крупнейший клуб Европы и выигрывал все - как в клубе, так и за сборную.

Его послужной список показывает, что он лучше всех остальных и является настоящим лидером.

Я не все выиграл в футболе, и я думаю, что меня следует считать номером 3 или 4, потому что номер 2 — это Мануэль Нойер. Он также выиграл все на клубном уровне, а также на его счету «золото» чемпионата мира.

Вот почему я думаю, что я номер 3, хотя это только мое мнение».