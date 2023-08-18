Туринская Старушка
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Джанлуиджи Буффон признался, что не считает себя лучшим вратарем всех времен - как минимум двое голкиперов его превосходят🔥🔥🔥

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Джиджи как всегда красавец.

«Я благодарю людей, которые считают меня лучшим вратарем всех времен, но это не так. Они думают так, потому что я продержался в футболе так долго. Но для меня лучший вратарь всех времен родом из Испании - Икер Касильяс играл за крупнейший клуб Европы и выигрывал все - как в клубе, так и за сборную.

Его послужной список показывает, что он лучше всех остальных и является настоящим лидером.

Я не все выиграл в футболе, и я думаю, что меня следует считать номером 3 или 4, потому что номер 2 — это Мануэль Нойер. Он также выиграл все на клубном уровне, а также на его счету «золото» чемпионата мира.

Вот почему я думаю, что я номер 3, хотя это только мое мнение».

10 комментариев

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DanMus
В своем прайме Икер творил невероятные вещи. Для меня, человека, который видел Икера с 2000 года именно он лучший кипер всех времен)
+10
-1
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Gevorg Melkonyan
слова легенда
+8
-1
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Gevorg Melkonyan
Буффон просто гений
+6
0
+6
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JENNINGS
Всегда нравилось, как Буффон и Касильяс всегда тепло и с уважением относились друг к другу!
Легенды! Глыбы! Два величайших вратаря мира 00-10-х гг!❤️🇪🇸🇮🇹
+2
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Ruslan Angelov
Скромность
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Nikolay Kozlov
Ответ DanMus
В своем прайме Икер творил невероятные вещи. Для меня, человека, который видел Икера с 2000 года именно он лучший кипер всех времен)
Я думаю правильно говорить 21 века, все таки мы с вами не видели игру Яшиных -Бенксов и т.д.
0
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