Трудно представить, что клуб согласится.

Главный редактор ilBianconero раскрывает детали сделки, которую FIGC предложил «Ювентусу» для закрытия дела о приросте капитала.

По данным журналиста, вот какую информацию передала федерация владельцу бьянконери Джону Элканну: лишение 9 или 10 очков, крупный штраф в 40 или 50 млн евро, а также обещание не подавать апелляцию на новое решение Федерального апелляционного суда по делу Призма, связанного с зарплатами.

Если «Юве» согласится, то дело будет автоматически закрыто. По самым примерным прикидкам, при таком штрафе вдобавок к 40 млн штрафа Старая Синьора также лишится еще 40 млн из-за неучастия в Лиге чемпионов, также минус 10 млн евро из-за потери 2 места и перемещения на 7-8 строку. Общий ущерб от принятия сделки − более 100 млн евро.

Напомним, что «Ювентус» оспаривает так называемый фиктивный прирост капитала на сумму около 60 млн евро за три сезоне (2019/2021), что составляет менее 2% от оборота в 1,7 млрд евро, полученных за этот период.