Туринская Старушка
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«Ювентусу» предложили сделку по делу о приросте капитала. Про Лигу чемпионов придется забыть

Ювентус Ювентус
Джон Элканн
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Трудно представить, что клуб согласится.

Главный редактор ilBianconero раскрывает детали сделки, которую FIGC предложил «Ювентусу» для закрытия дела о приросте капитала.

По данным журналиста, вот какую информацию передала федерация владельцу бьянконери Джону Элканну: лишение 9 или 10 очков, крупный штраф в 40 или 50 млн евро, а также обещание не подавать апелляцию на новое решение Федерального апелляционного суда по делу Призма, связанного с зарплатами.

Если «Юве» согласится, то дело будет автоматически закрыто. По самым примерным прикидкам, при таком штрафе вдобавок к 40 млн штрафа Старая Синьора также лишится еще 40 млн из-за неучастия в Лиге чемпионов, также минус 10 млн евро из-за потери 2 места и перемещения на 7-8 строку. Общий ущерб от принятия сделки − более 100 млн евро.

Напомним, что «Ювентус» оспаривает так называемый фиктивный прирост капитала на сумму около 60 млн евро за три сезоне (2019/2021), что составляет менее 2% от оборота в 1,7 млрд евро, полученных за этот период.

4 комментария

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d.xoxlov
Обещание против 100 миллионов? А потом вдруг что-то ещё внезапно "откроется". После сляпанного на коленке решения по первому делу. Мельчают дельцы из федерации.
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I am Timur >>M<<
Задолбали уже. Когда от Ювентуса отстанут.
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MAKS$$
Выигрыш евротурнира не поможет ..?
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no excuses
Ответ MAKS$$
Выигрыш евротурнира не поможет ..?
Его ещё надо выиграть
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