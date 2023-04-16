Печальная история для Арривабене.

Вчера Гарантийная коллегия CONI подтвердила дисквалификации для нескольких бывших руководителей «Ювентуса».

Экс-спортивному директору Фабио Паратичи оставили 30 месяцев дисквалификации, экс-президенту Андреа Аньелли и экс-генеральному директору Маурицио Арривабене − по 24 месяца, а Федерико Керубини − 16 месяцев.

Однако Маурицио Арривабене остался не согласен с наказанием и рассматривает возможность подать иск на Федерацию футбола Италии в суд, так как он присоединился к клубу после предполагаемого нарушения прироста капитала: его назначили на должность 30 июня 2021 года, а претензии возникли к периоду с 2019 по 2021 год.

В некоторых перехватах, которые публиковались в итальянской прессе, Маурицио Арривабене иногда выступал в качестве одного из собеседников, однако постоянно критиковал действия бывших или настоящих сотрудников клуба, который сейчас, как и он, получили дисквалификации.