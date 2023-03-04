В клубе надеются на оправдательный приговор.

Издание Corriere dello Sport ознакомилось с документами, которые «Ювентус» предоставил во время апелляции в Гарантийный совет CONI. Апелляция касается наложенного штрафа в виде лишение 15 очков.

В документе юристы Беллакоса, Санджорджо, Клариция и Паолантонио изложили девять основных пунктов:

1) Обращение Федерального прокурора об отзыве должно было быть недопустимым: Апелляционный суд возобновил дело после двух оправдательных приговоров в 2022 году.

2) Нарушение «thema decidendum»: «Ювентус» утверждает, что его обвинили в одном, а признали виновным в другом.

3) Федеральный суд не принял во внимание аргументы защиты «Юве».

4) Оспариваемое правонарушение не включено в регулирование.

5) Отсутствие решающих элементов.

6) Процессуальный дефект, связанный с тем, что Федеральная прокуратура не предоставила ноту от 14 апреля 2021 года. Это сообщение между Covisos и прокурором Чине, в котором последний якобы предоставил надзорной комиссии разъяснения по вопросу о приросте капитала. По словам юристов «Юве», это сообщение должно было быть внесено в соответствующий реестр в течение 30 дней, однако официальное начало дела плюсваленцы произошло только спустя несколько месяцев, так как, по словам Чине, эта запись не представляла ценности для расследования. Несоблюдение условий может привести к процессуальному дефекту, который делает весь процесс недействительным.

7) Минус 15 очков совершенно несоразмерное наказание: прокуратура просила 9 очков, суд дал намного больше.

8) Отсутствие ссылки на ст. 6 Кодекса спортивной юстиции, в котором говорится об обязанностях клубов.

9) Отсутствие учета смягчающего обстоятельства: модель управления «Ювентус» позволяет компаниям освобождаться от ответственности, вытекающей из преступлений, приписываемых отдельным сотрудникам.