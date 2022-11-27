В прощальном письме Андреа Аньелли нашли скрытое указание на причину его раскола с Джоном Элканном

После объявления об уходе из клуба Андреа Аньелли написал прощальное письмо сотрудникам «Ювентуса», упомянув взлеты и падения, которые он пережил, возглавляя клуб на протяжении 12 лет.

В письме Аньелли говорит о некоторых достижениях, которыми особенно гордится, в том числе о J|Medical и создании женской команды.

По информации ilBianconero, бывший президент «Ювентуса» намекнул в письме о том, что могло стать причиной раскола между ним и его более могущественным двоюродным братом Джоном Элканном.

Хотя Андреа носит фамилию Аньелли, именно Элканн является лидером семьи и главным наследником легендарного Джанни Аньелли.

В перечне достижений Андреа упомянул «сделку с Volkswagen (мало кто знает о ней)».

Как поясняет источник, немецкий концерн является прямым конкурентом Fiat и группы Stellantis, принадлежащей Exor (компании Элканна).

В 2012 году Аньелли заключил выгодный спонсорский контракт с Volkswagen, но Элканн наложил вето на предложение сделать Jeep главным спонсором команды и разместить лого на футболках.

В Il Bianconero считают, что упоминание о сделке через десять лет не является невинным совпадением со стороны Андреа Аньелли, предполагается, что разлад между братьями начался именно тогда.