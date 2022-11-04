Хавьер Дзанетти считает, что в матче «Ювентус»-«Интер» нет фаворита

Бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Ювентусом».

Туринский клуб показывает неудовлетворительные результаты со старта сезона, уже вылетев из Лиги чемпионов и занимая седьмую строчку в Серии А. Но дела «Интера» не лучше: миланский клуб опережает «Юве» в домашнем чемпионате всего на два очка.

Команда Макса Аллегри сможет обойти в таблице «Интер» в случае победы завтра, хотя добиться ее будет непросто. В прошлом сезоне «Интер» обыграл «Ювентус» в нескольких домашних матчах, в том числе в финалах Суперкубка и Кубка Италии.

Однако, Дзанетти считает, что перед игрой нет четкого фаворита:

«Между «Ювентусом» и «Интером» всегда есть соперничество, но сейчас я не вижу фаворита. Матч состоится в нужный момент – ни один из команд не может позволить себе осечку», - цитирует футболиста Tuttomercatoweb.