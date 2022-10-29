Гатти и Куадрадо – лучшие: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лечче»

В 12-м туре Серии А «Ювентус» с трудом справился с «Лечче».

В первом тайме туринцы нахватали желтых карточек и не смогли сделать ничего стоящего. Во второй половине встречи на поле появились Айлинг и Фаджоли. Именно они подарили «Юве» три очка.

На 73-й минуте после передачи Сэма Николо забил шедевральный гол, не оставив голкиперу «Лечче» даже шанса на спасение.

Итоговый счет – 1:0 в пользу «бьянконери».

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лечче»

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