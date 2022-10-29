Гатти и Куадрадо – лучшие: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лечче»
В 12-м туре Серии А «Ювентус» с трудом справился с «Лечче».
В первом тайме туринцы нахватали желтых карточек и не смогли сделать ничего стоящего. Во второй половине встречи на поле появились Айлинг и Фаджоли. Именно они подарили «Юве» три очка.
На 73-й минуте после передачи Сэма Николо забил шедевральный гол, не оставив голкиперу «Лечче» даже шанса на спасение.
Итоговый счет – 1:0 в пользу «бьянконери».
Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Лечче»
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