«Ювентус» еще может стать чемпионом. На это есть две причины

Сможет ли «Ювентус» побороться за чемпионство в этом сезоне?

Еще пару недель назад даже самый ярый оптимист на этот вопрос ответил бы отрицательно. Но ситуация меняется. Сейчас туринцы вполне способны побороться за скудетто, на это есть две причины.

Первая причина связана со спортивными результатами. Команда Аллегри начинает забивать и побеждать, при этом «Ювентус» не пропускает уже в двух встречах подряд. Это кажется удивительным, если брать во внимание предыдущие матчи.

Вторая причина: в строй возвращаются ключевые игроки. Не будем забывать, что на старте сезона туринцы выступали без важных для команды футболистов. Скоро мы увидим на поле Кьезу и Погба, которых так не хватало в предыдущих матчах. Также ждем возвращения Бремера и Ди Марии.

На данный момент «Юве» отстает от первого места на семь очков. Но у некоторых клубов, которые опережают команду Аллегри в турнирной таблице, «Наполи», «Аталанта», «Рома» и «Лацио», есть еще один матч в запасе.

Все же «Ювентус» в последних встречах набрал впечатляющий ход. Когда все игроки будут в строю, мы не узнаем команду. Остается надеяться, что изменения будут приятными.

А как вы оцениваете шансы «Юве» на чемпионство? Пишите, что думаете, в комментах!