«Я не сделал ничего плохого»: Бремер защищается от нападок после его перехода в «Ювентус»

Итальянский журналист Скутьеро сообщил в Твиттере, что во время своей пресс-конференции по случаю перехода в «Ювентус» Бремер обратился к болельщикам «Торино»:

«Переход в «Ювентус» из «Торино»? В этом нет ничего плохого, я ведь хочу побеждать и расти дальше. Я спрашиваю фанатов «Торино»: если бы ваш сын стремился к чему-то большему, он бы отказался от этого трансфера?»

При всем уважении к «Торино», после перехода в «Ювентус» Бремер сможет побороться за трофеи: от чемпионства в Серии А, до победы в Лиге чемпионов. Для «Торино», нужно признать, эти цели практически недостижимы.