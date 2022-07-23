Журналист считает, что «Ювентус» ошибся с продажей двух хороших игроков

Итальянский журналист Франческо Репиче отметил хорошую работу «Ювентуса» в летнее трансферное окно, но заявил, что клуб должен был сохранить Кристиана Ромеро и Мериха Демираля. Оба защитника были проданы «Аталанте» прошлым летом, но Ромеро провел предыдущий сезон в «Тоттенхэме» на правах аренды.

Журналист считает обоих хорошими футболистами, которые пригодились бы «Ювентусу», но перед прошлым сезоном клуб хотел сохранить дуэт Кьеллини-Бонуччи.

А теперь «Ювентус» лишился Кьеллини и Маттейса де Лигта, но подпсал Федерико Гатти и Глейсона Бремера. Они должны заменить покинувших команду защитников, хотя Репиче считает, что «Юве» совершил ошибку , продав Демираля и Ромеро.

«Ювентус» потерял важных игроков – это правда, Демирал и Ромеро были сильными защитниками и пригодились бы сейчас клубу. Я не знаю, кто лучше Бремер или Демирал, но я знаю, что и Ромеро, и Демираля очень легко отпустили», - цитирует журналиста TuttoJuve.