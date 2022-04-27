«Ювентус» и «Лацио» рассматривают возможность обмена защитниками

Обновив атаку и полузащиту в течение последних двух трансферных сессий, «Ювентус» займется защитой на предстоящем летнем трансферном рынке.

В то время как Джорджио Кьеллини, возможно, завершит карьеру после 17 долгих лет службы, еще один ветеран может быть на пути в Турин.

Как сообщает Milannews.it, «Лацио» и «Ювентус» обдумывают сделку по обмену, согласно которой Франческо Ачерби перейдет в «бьянконери», а Даниэле Ругани отправится в противоположном направлении.

Источник утверждает, что победитель Евро-2020 предпочел бы воссоединиться со своим бывшим тренером Симоне Индзаги в «Интере». Однако в последние часы появились слухи о сделке по обмену со Старой Синьорой.

Что касается Ругани, то он воссоединится со своим бывшим тренером в «Эмполи» и «Ювентусе» Маурицио Сарри.