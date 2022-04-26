Туринская Старушка
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«Интер» и «Милан» интересуются Бернардески: вингер «Ювентуса» высказал свое предпочтение

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Федерико Бернардески Федерико Бернардески
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По данным La Gazzetta dello Sport, в Федерико Бернардески заинтересованы такие команды, как «Интер» и «Милан», которые сочли бы вингера «Ювентуса» перспективным трансфером, поскольку срок контракта Федерико с «бьянконери» истекает.

Однако Бернардески хотел бы продолжить свое приключение в качестве игрока «Ювентуса» и готов ждать предложения от клуба до конца сезона.

На данный момент переговоры о продлении, похоже, зашли в тупик, учитывая, что Бернардески не хочет снижать текущую зарплату, которая составляет 4 миллиона евро за сезон.

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