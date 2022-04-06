Артур может снова остаться в «Ювентусе»: причина, из-за которой руководство передумало

Будущее Артура продолжает оставаться загадкой, но все это из-за плохой стабильности бразильца на поле: в январе игрок оставался по конкретной просьбе Аллегри, но в последние недели снова пропал с радаров.

Однако, как сообщает EuroSport, его будущее все еще может быть в «Ювентусе» по простой причине: руководство не намерено нести убытки, и поэтому возможность продать его «по обесцениванию» не рассматривается.