«Юве» разрывается между желанием сохранить Артура и подписать Жоржиньо

После тяжелого старта сезона Артур Мело оправдывает свои претензии на постоянное место в основе.

Бразилец приехал в Турин летом 2020 года после неоднозначной сделки по обмену, в результате которой Миралем Пьянич перешел в «Барселону».

25-летнему футболисту пришлось столкнуться с постоянными травмами во время его первого сезона в «Ювентусе».

В этом сезоне кризис травм в команде вынудил Макса Аллегри положиться на Артура, с каждым появлением футболист действовал все увереннее. Теперь он закрепился в основе вместе с Мануэлем Локателли.

Но, согласно Tuttosport, «Ювентус» сейчас разрывается между сохранением Артура в команде и преследованием давней цели.

"Бьянконери" уже довольно давно преследуют Жоржиньо, но с учетом текущего кризиса в "Челси" это может быть идеальным моментом для "Старой синьоры", чтобы подписать чемпиона Европы.

Контракт итало-бразильца истекает в 2023 году, поэтому он может быть доступен для продажи в конце сезона.