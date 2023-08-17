«Сити» по пенальти выиграл у «Севильи» в Суперкубке Европы – выручил воспитанник Коул Палмер. Он сравнял во втором тайме, когда Родри метко забросил, а юноша головой переправил в дальний угол.

Фаворит не мог сравнять целый тайм, у Палмера получилось. Он ушел с поля раньше, замена на 85-й, в серии пенальти второй удар реализовал вышедший вместо Хулиан Альварес.

Но без Палмера никакой серии бы и не было.

Палмер уже забивал в ЛЧ. А летом сверкнул на молодежном Евро

Коул забил во втором Суперкубке этого сезона – у него был гол и во внутрианглийском, тоже единственный, тоже при 1:1 в основное время. Но там по пенальти проиграли.

• Палмеру 21, он родился в Манчестере и с восьми лет занимался в академии «Сити». Особенно расцвел в команде U-18: в сезоне-2019/20 забил 15 мячей и отдал пять ассистов. Пеп сразу заинтересовался и пригласил Палмера на тренировки с основой.

• Дебютировал за взрослый «Сити» еще в 2020-м – в Кубке Лиги против «Бернли». В октябре 2021-го сверкнул в ЛЧ: заменил Кевина де Брюйне в игре с «Брюгге», меньше двух минут на поле – и забил, это был четвертый гол «Сити» в матче. Коул получил пас от Рахима Стерлинга и точно пробил в угол. Дебютный мяч, и сразу в ЛЧ.

• Палмер – левоногий, может сыграть атакующим полузащитником или на флангах атаки. На сайте клуба его характеризуют как «технически одаренного» игрока, которого не раз использовали в атаке, и который «может похвастаться исключительной техникой и острым взглядом на ворота».

• Фил Фоден признавался, что очень ждет Коула в основе. В прошлом сезоне Палмер провел за главную команду 25 матчей – чаще выходил на замену. Сам был сдержан: «Сезон для меня непростой. Когда редко играешь, это влияет. А когда играл, не показывал всего, на что способен. Возможно, слишком старался показать себя». Начало нового сезона точно можно характезировать совсем иначе.

• Этим летом «Сити» мог отдать Коула в аренду, а вот продажу даже не рассматривали. Настойчивее всех был «Брайтон», еще претендовали «Бернли», «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг». Такой интерес – следствие яркого Евро-U21. В полуфинале с Израилем (3:0) гол и пара ассистов. В финале сделал ассист со штрафного на победный мяч Кертиса Джонса.

«Способен сыграть на пяти разных позициях в атаке». Пеп давно хвалит Палмера

Гвардиола очень рассчитывает и верит в прогресс Коула.

«Я знаю, на что он способен, – говорил Пеп еще в 2021-м. – Рано или поздно он будет играть. С нашей обоймой игроков сложно пробиться в состав, но он получит время. К тому же он способен сыграть на пяти разных позициях в атаке. Он развивается. И мы рады, что он в команде».

Так тренер оценил дебют Палмера на взрослом уровне: «Он начал немного робко. Это нормально, но по ходу игры он показал себя потрясающим молодым парнем. У него хорошие перспективы в клубе. Он скромный парень, много работает, в контратаках он действует интуитивно, понимает нашу игру. К тому же он невероятно завершает атаки, прямо как Фил [Фоден]».

Однажды Палмер за день сыграл сразу два матча: за основу и молодежку. Парень слегка устал, но остался доволен: «Я делаю то, что мне нравится – и не могу жаловаться. Трудно быть сосредоточенным и сохранять энергию в течение всего дня, но, кроме этого, мне все понравилось. Я просто стараюсь развлекать болельщиков, забивать и делать то, что умею».

У Коула контракт с «Ман Сити» до 2026-го. Продавать его и раньше не собирались, а теперь уж точно никуда не отпустят.

«Сити» вырвал Суперкубок! Такого трофея у клуба еще не было

Фото: East News/Aris MESSINIS / AFP; Gettyimages.ru/Alex Livesey