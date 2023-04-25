14 комментариев

Жюль Вернер
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Расследование: почему кетчуп так странно выливается из бутылки? И при чем тут голы Роналду, Ван Нистелроя и Жоты?

Диогу Жота Диогу Жота
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Питание Питание
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Футбол Футбол

Несколько важных советов.

В прошлый понедельник Диогу Жота забил впервые за год (с 10 апреля 2022-го) – и сразу дубль в 6:1 против «Лидса». После этого он сослался на слова Криштиану Роналду.

«У него было несколько игр без забитых мячей, и люди спрашивали об этом. Он сравнил ситуацию с кетчупом. Когда выходит первая капля, остальное льется следом. Надеюсь, так будет и со мной», – признался Жота.

И уже в следующем матче против «Ноттингема» (3:2) португалец сверкнул новым дублем – кажется, логика Криштиану сработала.

Роналду говорил об этом во время ЧМ-2010 – тогда забил сборной КНДР

Перед матчем с КНДР Роналду не забивал за сборную 11 матчей подряд – между февралем 2009-го (гол Финляндии) и июнем 2010-го. Криштиану остался без голов в матчах против Швеции, ЮАР, Албании, Дании, дважды против Венгрии, Китая, Кабо-Верде, Камеруна, Мозамбика и Кот-д’Ивуара.

Грустная серия прервалась только на ЧМ-2010. Перед встречей с бразильцами (3-й тур группы ЧМ-2010) Роналду говорил: «Я не беспокоюсь – просто работаю в обычном ритме. Голы похожи на кетчуп – когда он начинает вытекать из бутылки, все выливается сразу».

Но цитату придумал не Роналду! Первым в футболе был Руд ван Нистелрой – так он подбадривал Игуаина

Январь-февраль 2007 года: Гонсало Игуаин только перебрался в «Реал» и не забивал в шести стартовых матчах. Всего до конца сезона Игуаин забил 2 мяча.

Позднее аргентинец припоминал важный разговор с Рудом ван Нистелроем:

«Он сказал мне кое-что в период, когда я не забивал: «Ты стараешься, но ничего не выходит. А когда выходит, то все сразу. Это как кетчуп. Я считаю, что никто не идеален, даже лучшие игроки в мире, поэтому я всегда хочу учиться».

У Ван Нистелроя вообще были увлекательные отношения с едой. Еще до завершения карьеры полюбил пиццу с нутеллой (да-да, пицца с нутеллой, а не по отдельности) так, что ее приносили голландцу даже в раздевалку.

Руд рассказывал об этом во времена игры за «Гамбург»: «В моем любимом итальянском ресторане «Tute e Peppino» в Мадриде я получил на десерт пиццу с нутеллой. Это было очень вкусно. Рецепт максимально простой: горячее тесто для пиццы, оливковое масло в качестве основы и шоколадный слой сверху. Пицца «Руд» готова.

Главный вопрос: почему кетчуп так выливается из бутылок?

Для ответа обратимся к теории Исаака Ньютона. Он разделял жидкости на идеальные (вода, сок, спирт и пр.) и неидеальные (мед, сгущенное молоко, йогурт). Первая вытекает вне зависимости от воздействующих сил, а вторая состоит из более крупных молекул, поэтому нужно прикладывать усилие. Кетчуп относится к неидеальной жидкости, поэтому льется не сразу. Такие субстанции могут вести себя и как жидкость, и как твердое тело.

«Кетчуп состоит из измельченных твердых частиц томатов, взвешенных в жидкости, это делает его скорее «мягким твердым веществом», чем жидкостью, – объясняет Энтони Стикленд из Мельбурнского университета. – Твердые частицы образуют относительно прочную структуру. Чтобы преодолеть силу этой связи, надо сжать бутылку. Тогда давление увеличивается, вязкость возрастает и кетчуп ведет себя как жидкость и льется на тарелку. Но этой выталкивающей силе противодействует сопротивление жидкости относительно стенок сосуда. Баланс этих двух сил и управляет вытеканием кетчупа на тарелку».

Несколько важных советов для любителей кетчупа:

• Сжимайте опустевшую бутылку медленнее, это позволит избежать избыточного давления внутри.

• Узкое выходное отверстие – причина многих бед. Если возможно, снимите крышку и дайте кетчупу стечь через более широкое горлышко.

• На некоторых типах бутылок устанавливается резиновый колпачок. Когда бутылка подходит к концу – снимите его. Брызг будет гораздо меньше.

На платформе TED даже есть анимированный ролик, где рассказывают про кетчуп и неньютоновские жидкости. Там озвучили два основных способа для извлечения кетчупа: либо долго и медленно трясти бутылку, совсем не применяя силы, либо один раз очень сильно ее ударить.

Что делают настоящие профи: держат бутылку вертикально, пару раз резко трясут ее, чтобы разбудить частицы, потом снимают крышку и выливают нужную порцию кетчупа.

Пробуйте!

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Фото: globallookpress.com/imagebroker/Ulrich Niehoff; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Doug Pensinger, Naomi Baker

14 комментариев

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prus_3
Статья была бы актуальна лет 15-20 назад, когда кетчуп повсюду разливали в такие бутыли. Ты так долго спал, Илья Панаев!
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Camry163
А, напомнило рекламу кетчупа Heinz из 90-х, когда все увлечённо долбили по бутылкам ))
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xakk
По-моему автор поспорил, что он сможет притянуть тему кетчупа к Роналду и Нистелрою.
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Парень со двора Шмурнова
«Если кетчуп есть в бутылке, кетчуп будет и в тарелке» (с)

13 лет уже прошло с того гола Роналду, мамочки 😯
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Dodo_888
Что это за спортивные новости на нашем кулинарном сайте?
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sheva1976
вот это аналитика! браво!
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Пол Ганарара:
ГА - ЛИ - ЛЕ - О
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Мэр Чунга-чанги
Ответ special_k
Извините, а во что у вас кетчуп сейчас разливают?
в пластик?!
кто сейчас, вообще, кетчуп в стеклотаре покупает?
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Roma Tarasych
Ответ special_k
Извините, а во что у вас кетчуп сейчас разливают?
Разумеется, в длинный гибкий шприц, закрученный в клубок, чтобы поверхностное натяжение регулировало процесс разлития. Привет вам из 2041, предки!
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Direct free kick
Ответ Мэр Чунга-чанги
в пластик?! кто сейчас, вообще, кетчуп в стеклотаре покупает?
В пакетиках кетчуп в основном берут
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iden prime
Ответ special_k
Извините, а во что у вас кетчуп сейчас разливают?
ну бывает в пакеты)или как правильно назвать.бывает разные упаковки.верней 2 вроде)
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xakk
Ответ special_k
Извините, а во что у вас кетчуп сейчас разливают?
в пакеты такие полутвердые с горлышком пластмассовым - выдавливать удобно вполне, можно до капли все выдавить при желании
в гугле введи кетчуп купить и 80% упаковок будут пакетами - как то так https://roscontrol.com/wp-content/uploads/2021/09/28063c5b78392aa48e89.jpg
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Direct free kick
В пакетиках кетчуп в основном берут
Да я это в том числе подразумевал, не знаю просто как они называются
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