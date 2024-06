«Извиняюсь перед фанатами «Спартака» за пятое место». Мы навестили Бабича на Евро

Настроен на новый сезон.

На Евро-2024 сборная Сербии поехала с новым партнером – компанией PARI. В Германии сербы живут в Аугсбурге – это опрятный и пряничный баварский город в получасе от Мюнхена.

Я примчал туда на следующий день после игры сербов с Англией и на 15-20 минут встретился с Срджаном Бабичем, который провел матч в запасе. Ничтожно мало для хорошего интервью (в идеале нужно полтора-два часа), но шансом поговорить с игроком «Спартака» и участником Евро нужно пользоваться – даже в бешеном ритме.

– Hello, Srdjan, how are you? – спросил я, вероятно, с напряжением, а не как американцы в смол-токах.

Бабич сразу дал понять, что можно расслабиться.

– Здорово, братан! – ответил он по-русски и без акцента. И очень довольный собой пошел дальше.

Мы присели в зале для пресс-конференций прямо за микрофонами – и просто начали болтать.

– По-русски будешь говорить? – пошутил пресс-атташе сербов по имени Милан.

– Нет, инглиш, инглиш, инглиш! – ответил Бабич.

Бабич согласен, что Англия играет скучно. Его не впечатлили ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – вообще никто

Мы начали с Евро, но в разговор очень быстро просочился «Спартак»!

«Я очень рад быть здесь со сборной. Переживал, что травма, которую получил в конце сезона, может помешать. К счастью, удалось восстановиться. Жаль, конечно, что пропустил остаток сезона и не мог помочь «Спартаку». Тяжелее всего было смотреть матч с «Балтикой», когда мы упустили много моментов. Не хватило удачи, так бывает.

С Англией мы тоже играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять. Видел мнения, что Англия играет в скучный футбол и согласен с этим. Ожидал от Англии большего и считаю, что мы заслужили ничью.

В моей карьере видел серьезных нападающих. Например, Бензема и Левандовски. Оба, конечно, играли против меня уже в возрасте, но какие же они умные, как правильно двигаются, открываются. Перемещаются по всему пространству, могут быть на позиции опорника, вингера, девятки, кого угодно. Это очень сложно для защитника, потому что они все время выскакивают на свободное пространство, у них всегда есть место для разгона….».

В этот момент в зале появился форвард «Милана» Лука Йович и сел перед нами, пытаясь поторопить Бабича взглядом.

– Иди на улицу, мне нужно десять минут договорить, – сказал ему Срджан. – Ну что ты смотришь?

В этот момент я заговорил про Видича – помните, после трансфера Срджана сравнивали со спартаковской легендой? Йович услышал знакомую фамилию и с максимально широкой улыбкой показал большой палец: «Да-да, это новый Видич».

Больше всех миниатюра понравилась пресс-атташе: «Ну как вам атмосфера в команде?»

«Зачем нас сравнивать с Видичем? – сказал Бабич. – Он один из лучших игроков в истории сербского футбола, а я просто Срджан Бабич. И все. Я хорошо помню, как смотрел на Видича в детстве. Матчи за «Спартак» не видел, а вот в «Манчестер Юнайтед» следил. Он был одним из моих любимых игроков, благодаря Неманье я стал центральным защитником. Я смотрел и матчи, и хайлайты на ютубе с ним, учился у него.

К сожалению, мы не знакомы, но, надеюсь, однажды встретимся».

Бабич рассказывает про особенности работы со Станковичем, общение с Джикией и лучшего капитана для «Спартака»

Дальше мы перешли к российским болельщикам, многие из которых на этом Евро болеют за сербов. В том числе на трибунах.

«Да, я ощущаю поддержку российских болельщиков. Говорил с людьми из России и партнерами по команде – все сказали, что будут болеть за Сербию. Это реально чувствуется и помогает.

Я в свое время тоже болел за Россию. Например, на ЧМ-2018, когда обыграли Испанию по пенальти. Мой друг Роман Зобнин провел тогда выдающийся матч. Из более раннего – конечно, помню, как играл Аршавин».

Вдруг в зал вбегает еще один игрок сборной Сербии, но не такой звездный, как Йович, поэтому я его не узнаю.

– Россия, привет! – говорит он. – Братко, как ты?

– Братко звучит по-болгарски, – отвечает Бабич. – Надо говорить просто брат!

В «Спартаке» уже появился человек, с которым Бабич может говорить на родном языке – главный тренер Деян Станкович.

«Это стало сюрпризом. Станкович – большая личность, человек с серьезным характером. У него всегда жесткая дисциплина. Думаю, тренерский стиль больше итальянский, в его штабе итальянцы, что логично, он же там долго играл.

Я работал с ним в «Црвене» пять лет назад. Мы играли то в трех центральных, то в двух. Пока сложно сказать, как будет в «Спартаке». Для меня нет разницы, в какой схеме играть, но если выбирать, то выберу двух. Для игры в тройке нужно больше коммуникации, больше тренировок, это чуть сложнее».

Кстати, Абаскаль любил играть в двух цз, в том числе и поэтому, Бабич и Джикия не могли находиться на поле одновременно. Мне с самого начала было интересно: каково это – приехать и посадить в запас капитана?

«Никогда не было никакого давления. Когда я приехал, уже знал Джикию, знал, что он легенда «Спартака» и что играл в сборной России. У меня не было цели занять место Георгия, я приехал помочь «Спартаку». Джикия, кстати, поддержал меня с самого начала, ничего плохого от него не исходило, только помощь и подсказки. Он мой товарищ – если ему что-то понадобится, всегда может мне позвонить».

После ухода Джикии у «Спартака» нет капитана. Хотел бы Бабич им стать?

«Почему нет? Я был капитаном в предыдущих клубах. Если жизнь сложится так, что доведется стать капитаном «Спартака», то с радостью. А сейчас, мне кажется, лучший капитан – Роман Зобнин».

Возможно, когда-то будут обсуждать и капитанство Руслана Литвинова, на которого посматривают европейские клубы. Но стоит ли ехать в нетоповые команды? Отвечает Срджан Бабич – бывший игрок «Альмерии».

«Мы не знаем, как сложится жизнь. Сегодня ты отказался от шанса, а потом можешь его не дождаться. Наверное, что-то в этом есть: начать европейскую карьеру в клубах вроде «Альмерии», «Эспаньола», «Райо Вальекано». Проявить себя, а потом уехать в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону».

Но, мне кажется, важно чувствовать, продолжаешь ты расти или стоишь на месте. К тому же отъезд в другую страну, в другую лигу – довольно сложная история, потому что нужна адаптация, многие недооценивают этот момент.

Литвинов сам должен решить. Я сейчас игрок «Спартака», поэтому лично мне хочется, чтобы Руслан был здесь. Я считаю, что мы можем вернуться в еврокубки.

На какой позиции мне больше нравится Литвинов? Это решает тренер, но если вы просто спрашиваете мое мнение, то мне он кажется более эффективным в полузащите. С его пасом и видением игры надо действовать выше и приносить пользу атаке».

И, конечно, нельзя было не спросить про Александра Максименко, который стал одним из героев сезона.

«Он стал значительно лучше. Когда я приехал, он даже не был основным, а теперь вызывается в сборную России. Макси – классный парень и вратарь. Мы как-то обсуждали количество его матчей. Сколько там, 150? О, 167! Невероятно в 26 лет».

Пару месяцев назад у Бабича родился сын, но пока жена с ребенком в Сербии – переезд планируется уже после Евро. Срджан очень ждет семью и связывает ближайшее будущее с Москвой.

«Я начал учить русский, но пока было не так много уроков. Наверное, еще не готов хорошо ответить на вопрос по-русски».

При этом спартаковский дух Срджан уже впитал.

«Мне так понравился борщ! Этот суп я могу есть каждый день, он мне всегда нравится. Борщ – это топ.

Еще ребята из «Спартака» посоветовали пельмени. Они все едят пельмени после матчей, мне тоже захотелось попробовать. И совсем не понравилось! Это будто сырая еда, будто ее не до конца приготовили. В общем, парни едят пельмени каждый раз, а мне вообще не зашло.

Зато в футбольных целях Бабич сходится с партнерами.

«Конечно, если мы хотим быть чемпионами, то мы должны побеждать всех. Не только «Зенит» и ЦСКА, а «Урал», «Ахмат» и «Сочи», которым мы проиграли. Только так можно стать чемпионами. Нам нужно стать стабильнее и играть лучше с командами из середины и нижней части таблицы.

Я бы хотел извиниться перед фанатами за пятое место. Это не то, ради чего я пришел в «Спартак». И меня это беспокоит.

Но летом мы начнем заново – верю, что у нас получится».

