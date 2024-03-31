Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял

Ничего нового.

Гильермо Абаскаль вчера выступил куда ярче, чем его команда. Перед началом матча с «Уралом» тренер выдал цитату дня, недели, месяца.

Конечно, высказывание быстро разлетелось по медиа, а дальше обросло кучей шуток и мемов.

Но почему оно случилось и что за ним стоит?

Абаскаль отвечал на инсайд «Матч ТВ» о Максименко – якобы тренер недоволен вратарем и попросил найти нового

В медиа из флэш-интервью попала только короткая фраза про Бога, но стартовая речь Абаскаля была чуть длиннее и с намеком.

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает, мы делаем то же самое».

Первое предложение – отсылка к недавнему инсайду «Матч ТВ» про Максименко.

Вот как слух выглядел в оригинале: «Абаскаль остался недоволен игрой Александра Максименко в матчах РПЛ. Он уже дал указание спортивному департаменту усилить вратарскую позицию на следующий сезон и подписать нового вратаря в основной состав. В ближайшее время будет составлен шорт‑лист из голкиперов, которые могли бы усилить «Спартак» летом».

Логично предположить, что Абаскаль был не в восторге от этой публикации.

Причем инсайд не сильно разлетелся, а перед игрой «Матч ТВ» даже выпустил опровержение и извинился:

«Информация о недовольстве Гильермо Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности, редакция «Матч ТВ» приносит извинения футбольному клубу «Спартак» и лично испанскому тренеру и вратарю красно‑белых Александру Максименко».

Тем не менее Абаскаль не сдержался и пошел в атаку на инсайдеров. Рекомендую посмотреть видео с речью Гильермо, где хорошо видно, как испанец в моменте доволен собой. И в каком шоке переводчик «Спартака» Владимир Иринчеев, который, кажется, сразу понял, чем все кончится.

Что не так с ответкой Абаскаля?

Вчерашняя ситуация – очередное доказательство, что тренер живет в своем мире и где-то далеко за пределами реальности.

1. Только очень погруженные в спартаковские новости болельщики могли догадаться, что фразой про Бога Абаскаль атаковал инсайдеров с «Матч ТВ».

2. Абаскаль совсем не сопоставил, как мала аудитория инсайда и как велика аудитория, которая его слышит и которая видит высказывание в медиа (и в новостях, и в телеграме).

Причинно-следственная связь вообще не считалась публикой. Фразу Абаскаля не поняли и превратили в очередной мем.

Ну кто будет разбираться, что он там на самом деле имел в виду и какие тонкие штуки для «Матч ТВ» заготовил? Для массовой публики он теперь человек, состав которому диктуют высшие силы.

Эти шутки в итоге перенесутся из интернета в команду. В следующем матче он оставит в запасе Соболева, а кто-то в раздевалке спросит форварда: «А ты чего не в старте?»

«Бог ему так подсказал, наверное», – вполне логичный и напрашивающийся ответ. И кто-нибудь молодой невольно посмеется, потому что правда смешно. И все это отрицательно скажется на такой важной химии, как авторитет тренера в команде.

Ну а ситуация на пресс-конференции после матча уже совсем за гранью.

Реклама 18+

– Перед матчем вы говорили про Бога. Можете объяснить, что это значит?

– Это личный момент.

– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.

– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие.

Здесь становится окончательно понятно, что Абаскаль перед матчем отвечал «Матч ТВ», но странные вопросы только подчеркивают, насколько неуместной и непонятной была его ирония.

Я уже писал , что Абаскаль совсем не хочет понимать наш культурный код и продолжает использовать «тонкие», по его мнению, приемы в общении с медиа.

В итоге – неловко просто всем.

Телеграм-канал Чернявского про «Спартак» и российский футбол

Неизвестный Абаскаль: религиозная школа, вред и польза «Барселоны», якобы высокомерный красавчик

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press