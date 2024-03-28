Когда Маслаченко впервые сказал «прыжок для «Пионерской правды»? Его до сих пор цитируют с ошибкой
Мы тоже повелись.
На днях на Спортсе вышел топ-30 культовых фраз комментаторов. Среди них несколько цитат Владимира Маслаченко, а одна была слегка странная.
«Альваро Рекоба делает прыжок для газеты «Пионерская правда». Такие номера я называю полотерскими».
Именно так фраза комментатора передана десятками самых разных сайтов – от ведущих спортивных медиа до жж из 2010-х.
Я был одним из тех, кто составлял рейтинг культовых фраз. Меня слегка смутило присутствие Альваро Рекобы во вратарском контексте, но я не придал значения – вдруг форвард спасал, страхуя кипера. В комментах возмущения тоже не было, этого даже не заметили.
Самым бдительным оказался наш автор Максим Полтавец. Он спросил в рабочем чате: какая связь может быть между уругвайским форвардом, вратарским прыжком для «Пионерской правды» и полотерским номером?
Так началось расследование.
Сразу выяснилось, что две фразы Маслаченко при цитировании склеились в одну. «Прыжок для «Пионерской правды» и «Полотерский номер» – культовые высказывания мэтра, которые существуют в разных вселенных и вообще никак не пересекаются.
1. Прыжок для «Пионерской правды» – так Маслаченко называл картинные броски вратарей, когда для сэйва достаточно сделать пару шагов. А «Пионерская правда» как ирония – трюк может впечатлить только детей.
2. «Полотерский номер» – так называли финт, когда игрок перекатывал мяч подошвой бутсы вперед и назад, чтобы защитнику было сложнее к нему подобраться. И это слегка напоминает движения, когда пол натирают с тряпкой под ногой.
Окей, но откуда тогда взялся Рекоба? Он что, вставал в ворота? Или Маслаченко оговорился и перепутал его с вратарем? Или Рекоба бил по чужим воротам, а вратарь соперника сделал прыжок для «Пионерской правды?»
Как случился первый «прыжок для «Пионерской правды»?
Гуглим фразу Маслаченко без упоминания Рекобы с полотерским номером и получаем другую цитату из нулевых.
«Саудовский вратарь взял мяч. Прыжок – прямо для газеты «Пионерская правда». Очень красиво. Все девушки влюбятся».
Отправляемся в архивы и узнаем, что именно в таком виде фраза и появилась в «Советском Спорте» в 1998-м. Позже ее и другие цитаты комментаторов печатали рядом с анекдотами.
Откуда мог взяться саудовский вратарь в репортаже Маслаченко в 1998-м? Очевидно, только на ЧМ-1998 во Франции, где играла сборная Саудовской Аравии.
Маслаченко как раз отработал матч Саудовской Аравии против ЮАР для Первого канала.
Там и случилась магия. Только посмотрите на этот великий прыжок, про который Маслаченко сказал в эфире: «Опа-па! Браво! Для «Пионерской правды»! Какой бросок вратаря, а!»
И давайте запомним имя героя – на легендарную фразу, которая используется до сих пор, комментатора вдохновил Мохамед Аль-Деайя.
Как случился первый «полотерский номер»?
Гуглим и попадаем на цитату про Василия Баранова:
«Баранов наступил на мяч, но полотерский номер не прошел».
Архивы «Советского Спорта» тоже отсылают к 1998-му, раньше ничего такого нет.
Там про Маслаченко целая колонка, внутри интересная мысль о штампах: «Французский поэт Бодлер однажды написал: «Штампы придумывают гении. Я хочу придумать штамп!» Похоже, Владимир Маслаченко решил пойти по его стопам, ведь некоторые цитаты бывшего голкипера могут стать крылатыми»
Дальше куча цитат, среди них и фраза про Баранова – в точности, как написана выше.
Откуда все-таки взялся Рекоба?
Маслаченко комментировал Серию А на «НТВ-Плюс», но у этих репортажей была очень ограниченная аудитория. Очевидно, чтобы в те времена кому-то запал Рекоба, комментатор должен был сказать про него на федеральном и бесплатном НТВ.
Вариантов не так много: Маслаченко работал на матчах «Спартака» против «Интера» в группе Лиги чемпионов в 1998-м, но Рекобы на поле тогда не было.
Еще в 2003-м с «Интером» в Лиге чемпионов играл «Локомотив». Здесь все сходится: НТВ, Рекоба и Маслаченко.
«Рекоба врывается в штрафную площадь, успел тормознуть, обработать мяч. Финтит, чуть не заблудился, полотерский номер и угловой», – точная цитата комментатора.
Так что полотерский номер, по мнению Маслаченко, Рекоба все-таки исполнял, в цитате уругваец взялся не из воздуха.
Но как все это перемешалось? Сейчас невозможно точно сказать, кто первым дал неверную цитату. Скорее всего, волна ошибок началась давно, а в день смерти комментатора она стала массовой.
У кого-то из авторов/редакторов/новостников смешались Рекоба, «Пионерская правда» и полотерский номер, а все остальные просто скопировали.
Так неверная цитата распространялась годами. Эту ошибку допустили и мы. Пусть и с запозданием, но исправляемся.
Зато узнали, как впервые случился прыжок для «Пионерской правды».
30 культовых фраз комментаторов
«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает
Фото: East News/PAOLO COCCO / AFP, Rabih MOGHRABI / AFP; РИА Новости/Владимир Родионов
- Привет, Володя! Ты по-прежнему так ничего и не понимаешь в футболе?
А с чего вы решили, что истерики в стиле Чердака, именуемые вами экспрессией, должны нравиться всем? Кто вообще вам сказал, что это образец комментаторства?
Цимес репортажей Маслаченко помимо неповторимого стиля как раз и состоял в том, что он следил за матчем профессиональным взором без идиотских воплей, столь обожаемых нынешними зумерками. Я с юности ненавидел все эти "экспрессии", которые в отечественном исполнении выглядят, как пьяные выкрики у летних подъездов.
Смешной юморист всегда тот, который не смеется, и талантливый комментатор не в последнюю очередь тот, который остается с холодной и ясной головой в самые острые моменты эфира.
И эмоции у Маслаченко присутствовали, просто вы были не способны их заметить.
"Он тихонько повесил трубку и стал сползать со стола, чтобы лечь на диванчик, но, лишившись опоры, он упал прямо на пол, на паркет, дурно пахнущий мастикой и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала" - Ю. Герман "Лапшин".
"Пижоны лежат, а великие торжествуют" было сказано вообще ни к чему, потому что никаких пижонов в этот момент на поле Камп Ноу не было. Я понятия не имею до сих пор, почему Владимир Никитович так назвал мюнхенцев. Возможно, из-за замены Матеуса в конце матча, который к тому моменту был уже 38-летним ветераном команды и отпахал турнир. У него уже просто сил не было. Да и кто заменяет одного из лучших игроков команды в финале при счёте всего лишь 1:0 в твою пользу без необходимости? Это бред, Матеуса поменяли, потому что он банально уже выдохся. И ничего пижонского ни в игре, ни в поведении игроков Баварии в тот вечер не было, а оба гола МЮ в концовке их шокировали, как и всех, кто смотрел этот матч (я топил за МЮ, если что). За что Маслаченко их так приложил 🤷🏻♂️
Извините, за столько лет накипело)
Маслак плохой комментатор был, особенно в последние годы, но придирки к этой фразе мне непонятны. Равно как и ее непонятно ее величие. Просто фраза, ну и что?
Вот Минин в прошлом году отжог, когда Реал придушил Барселону и прижал к штрафной "Реал словно спрашивает, молилась ли ты на ночь, Барселона?" Вот это, я понимаю, остроумный каламбур. И совершенно по делу, в уместной ситуации.
Ну насчёт Жолобова не соглашусь- передача то может и нормальная была, потому что одна. А вот комментировал на уровне Саркисянца. Через слово "чуточку" лепетал. Прикольные ребята. С оценкой позднего Маслаченко согласен, сильно сдал. В 80е на фоне Перетурина с Орловым радостью был. Орлов весь репортаж с протоколом знакомился - "номер" такой то, рост и вес такие то. И так 90 минут. Майоров классный , особенно на хоккее.
На НТВ педагог-недоучка Уткин, недожурналист по новостям, вдруг был поставлен вести Футбольный клуб. В футболе он соображал мало, однако брал стендапом. Дело пошло и его поставили комментировать и матчи. Каламбуры, хлесткие фразы на грани скандала " У нас, как в кино, кому Оскар (был такой футболист в Реале), кому Фигу", "Бабангида снег увидел впервые, поэтому он запулил в него мячом, чтобы проверить, что же это такое", словом Уткина было поначалу слушать весело, хотя анализ игры был на уровне Саркисьянца. На РТР футбольные передачи неплохо вел незаслуженно забытый Олег Жолобов. впрочем, на фоне яркого стендапера Уткина он тогда "не смотрелся", хотя как теперь посмотреть, был попрофессиональнее. Очень повезло баскетболу с Гомельским, мало того, что знал баскетбол досконально, до последней дощечки на паркете, еще отлично владел словом и тембр оказался удачный, запоминающийся. Уткин на фоне Гомельского, это как Киркоров без фанеры на фоне Паваротти. В итоге НТВ подмял под себя большую часть спорта и дополнительно привлек еще советских зубров - Майорова и Маслаченко, Уткина уже на все не хватало. Впрочем, Майоров не зажился, а Маслаченко и Уткин согласно эффекту утенка являются кумирами тех, кто тогда начал смотреть футбол. Люди же более менее со стажем плевались от Маслака. На спортсе в комментах самая мягкая оценка творчества Маслака тогда была - "дедушка в маразме". Чел комментировал не происходящее на поле, а вел бесконечную балладу в стиле "бойцы вспоминали минувшие дни и битвы где вместе рубились они". Иногда он все же отвлекался от очередной (кстати, нередко повторяющейся) истории со своим участием или истории, где он был очевидцем и оказывалось, что на поле все еще во что-то играют, тогда то и выходили в эфир "полотерские номера", "прыжок для Пионерской правды", которые повторялись из матча в матч, поэтому первоисточники искать тупо бессмысленно, набор штампов у него изменялся мало. Если бы не фамилии футболистов, один комментарий Маслака можно прикладывать было к любому матчу, разница была неуловима. Маслаченко впервые удостоился высокой оценки от многих пользователей на спортсе - "вижу в титрах комментатора Маслаченко, выключаю звук". Сейчас то многие достигли этой вершины, а вот Маслаченко, наверно, первый. Уткин, при всех его недостатках и достоинствах, до такой оценки все-таки не добрался, я ее на спортсе ни разу в отношении Уткина не встречал.