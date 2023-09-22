8 комментариев

Аналитика Глебчика
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Тренер «Оренбурга» так похож на Густаво Фринга из «Во все тяжкие»! Вот его карьера – в сценах из сериала

Лукас Вера
Владимир Быстров Владимир Быстров
Брайан Мансилья Брайан Мансилья
Оренбург Оренбург
Давид Деограсия
Футбол Футбол

Ну просто копия.

Давид Деограсия пришел в «Оренбург» вместо Иржи Ярошика и в первых 3 матчах набрал 7 очков из 9. Не проиграл ЦСКА (1:1), а дальше победил «Сочи» (3:0) и «Локомотив» (2:0). 

Но это не главное впечатления от нового тренера «Оренбурга». Если вы хоть чуть-чуть смотрели культовый сериал «Во все тяжкие» (Breaking Bad), то не могли не заметить, что Деограсия безумно похож на одного из важнейших персонажей – мексиканского бизнесмена Густаво Фринга, который построил нарко-империю вместе главным героем сериала Уолтером Уайтом.

Такую схожесть игнорировать невозможно. И через гифки с Фрингом мы расскажем необычную историю Давида Деограсии, который цеплялся за работу тренера по университетам и молодежкам всего мира. И добрался до нее в России.

1. Давид Деограсия, как и его отец, хотел быть профессиональным футболистом, но в какой-то момент понял, что не потянет уровень «Лас-Пальмаса». И пошел учиться на тренера.

2. Деограсия выбрал долгий путь: сначала был футбольным консультантом университета Мурсии, потом работал тренером в университете Лас-Пальмаса.

3. Тренерская карьера Деограсии удивительна: работал в родном «Лас-Пальмасе», в Марокко, Таиланде и Омане. Среди достижений: победы в тайской Премьер-Лиге, в чемпионате Марокко (U20), в чемпионате Таиланда (U19) и в чемпионате Канарских островов (U19).

4. Еще Деограсия работал специалистом по набору персонала и тренерского штата в «Валенсии», «Сарагосе» и «Депортиво». Звучит статусно!

5. В 2017 году Деограсия переехал в Беларусь: четыре года возглавлял академию «Динамо» из Бреста, а после этого еще год был главным в академии «Шахтера» из Солигорска. Казалось, мечты о большой тренерской карьере уже не сбудутся.

6. Наступил 2023-й, Деограсия возглавил академию «Оренбурга». А время все уходило и уходило.

7. Первый тур, второй, третий, четвертый... Набрано лишь одно очко. Ярошик продолжает работать, несмотря ни на что.

8. Только что объявлено, что Деограсия стал новым главным тренером «Оренбурга»!

9. Деограсия делает установку Лукасу Вере на матч с ЦСКА.

10. Может ли страх быть эффективной мотивацией? Кажется, нет. Поэтому, например, Мансилью никто не пугает.

11. Короткий разговор со Степаном Оганесяном – при Деограсии форварда «Оренбурга» вызвали в сборную России!

12. «Все ли вас устраивает?» – спрашивает Деограсия после «Сочи» (3:0) Владимира Быстрова, который утверждал, что с испанцем «Оренбург» не выиграет.

13. Деограсия продолжает спокойно побеждать, заставляя Быстрова злиться. Ведь Владимиру кажется, что испанец занимается чем-то другим.

14. Годы в академиях – прикрытие? Может, Деограсия на самом деле могущественный Гвардиола?

15. ЦСКА, «Сочи», «Локомотив» – обыграть кого-нибудь еще? Например, «Пари НН»? Или «Зенит»?

16. Пока он очень уверен в себе.

В телеграме автор иногда пишет и про сериалы – например, о «Лучше звоните Солу»

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8 комментариев

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SaTR
общался недавно с ним по поводу детского футбола. Говорю по стилистике игра похожа на Байер Алонсо - сразу оживился, повеселел - позитивный мужик
+9
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server1ucker
Last chance to look at me, Utkin
*кресло Василия взрывается*
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Давай Так
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Они разные!
Какой-то дурачок мэма не выкупил. Ну и сайт. Я в шоках.
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Давай Так
Они разные!
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Алексей Минин
Похожи тем что темнокожие и в очках? Тогда вот ещё под него целая куча вариантов:
www.kinopoisk.ru/name/6750/
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Никита Ксенофонтов
Пытаюсь понять, чем похожи, но для меня все равно разные люди. Очень отдаленно если только похожи.
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Алешка Терминатор
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Чернявский похож на Муна. Специализация обоих - клепать вырвиглазные, бессмысленные, высосанные из пальца материалы. А выглядят они по-разному.
0
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