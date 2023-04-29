57 комментариев

«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась
Абаскалю надо срочно все чинить.
Финальная сцена после гола Соболева меня поразила: Гильермо Абаскаль и его помощник рванули праздновать ничью так, будто «Спартак» только что вырвал победу.
Нет, безусловно, замечательно, что команда второй раз проявляет характер и вытаскивает мертвый матч.
Наверное, для «Спартака» действительно неплохо, что «Ростов» не оторвался, а борьба за второе место продолжится с тех же позиций.
Естественно, сыграть вничью в принципе лучше, чем проиграть, тренер вполне может просто порадоваться этому факту.
Но все равно остается осадок: неужели «Спартаку» теперь за счастье заполучить ничью с «Ростовом» дома? Пусть даже с вводными, что команда Карпина идет второй и главный конкурент в борьбе за серебро.
Как-то совсем не амбициозно, что ли.
При этом вряд ли можно сказать, что «Спартак» наиграл на что-то большее. Ничья – примерно то, чем и должен был закончиться этот матч. И закончился бы, если бы не внезапная пушка Селявы.
Да, кстати, очень странно читать и слушать, что в пропущенном мяче виноват Селихов. Сложнейший удар верхом по уходящей траектории – да, возможно, вратарь мог сделать больше, но это далеко не его гол.
«Мог сделать больше» – это вообще про «Спартак» с «Ростовом» сегодня. Думаю, примерно каждый игрок может отнести к себе этот посыл.
Серьезно, вот что можно отметить?
Пожалуй, разве что мощный прессинг. Вся линия атаки и фланговые игроки на максимуме усилий прессинговали «Ростов», заставляли ошибаться, выбивать мячи в ауты, психовать и рисковать.
Это здорово, но что еще?
За первый тайм «Спартак» предложил сопернику лишь один хоть сколько-нибудь опасный момент. Когда Промес с углового навесил на Тавареша, а тот классно поймал мяч и дал с лета немного мимо.
Больше до перерыва от «Спартака» в атаке не было вообще ни-че-го. Где тот ромб, который кружил соперников летом-осенью? Где тот вертикальный футбол, за которыми не всегда успевали камеры «Матч ТВ»? Где тонкие решения в завершении?
Ау, куда все делось?
Да, конечно, стоит снова отметить характер команды, которая второй раз подряд подрубает внутренние резервы и выцарапывает голы.
Вот только как они появляются? Совсем не так, как было раньше. Что-то опасное получается только тогда, когда «Спартак» массированно идет вперед, забрасывает, закидывает, летит в штрафную, давит там изо всех сил!
И момент Мартинса с чудо-сэйвом Песькова, и момент Соболева с чудо-непопаданием по мячу – это же все пришло исключительно от навала и навесов.
Окей, бойцовские качества – это прекрасно. Но, кажется, до весны мы видели и футбольные, а сейчас они куда-то испарились.
Может, поищем заново, Гильермо?
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Нормально отыграли. В защите всё было цивильно на удивление. Гол не был ошибкой обороны, а потом проявили характер. Мололцы!
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