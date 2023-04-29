57 комментариев

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«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась

Спартак Спартак
Валерий Карпин Валерий Карпин
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш Томаш Тавареш
Александр Селява Александр Селява
Александр Соболев Александр Соболев
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Квинси Промес Квинси Промес
Александр Селихов Александр Селихов
Ростов Ростов
Футбол Футбол

Абаскалю надо срочно все чинить.

Финальная сцена после гола Соболева меня поразила: Гильермо Абаскаль и его помощник рванули праздновать ничью так, будто «Спартак» только что вырвал победу.

Нет, безусловно, замечательно, что команда второй раз проявляет характер и вытаскивает мертвый матч.

Наверное, для «Спартака» действительно неплохо, что «Ростов» не оторвался, а борьба за второе место продолжится с тех же позиций.

Естественно, сыграть вничью в принципе лучше, чем проиграть, тренер вполне может просто порадоваться этому факту.

Но все равно остается осадок: неужели «Спартаку» теперь за счастье заполучить ничью с «Ростовом» дома? Пусть даже с вводными, что команда Карпина идет второй и главный конкурент в борьбе за серебро.

Как-то совсем не амбициозно, что ли.

При этом вряд ли можно сказать, что «Спартак» наиграл на что-то большее. Ничья – примерно то, чем и должен был закончиться этот матч. И закончился бы, если бы не внезапная пушка Селявы.

Да, кстати, очень странно читать и слушать, что в пропущенном мяче виноват Селихов. Сложнейший удар верхом по уходящей траектории – да, возможно, вратарь мог сделать больше, но это далеко не его гол.

«Мог сделать больше» – это вообще про «Спартак» с «Ростовом» сегодня. Думаю, примерно каждый игрок может отнести к себе этот посыл.

Серьезно, вот что можно отметить?

Пожалуй, разве что мощный прессинг. Вся линия атаки и фланговые игроки на максимуме усилий прессинговали «Ростов», заставляли ошибаться, выбивать мячи в ауты, психовать и рисковать. 

Это здорово, но что еще? 

За первый тайм «Спартак» предложил сопернику лишь один хоть сколько-нибудь опасный момент. Когда Промес с углового навесил на Тавареша, а тот классно поймал мяч и дал с лета немного мимо. 

Больше до перерыва от «Спартака» в атаке не было вообще ни-че-го. Где тот ромб, который кружил соперников летом-осенью? Где тот вертикальный футбол, за которыми не всегда успевали камеры «Матч ТВ»? Где тонкие решения в завершении?

Ау, куда все делось?

Да, конечно, стоит снова отметить характер команды, которая второй раз подряд подрубает внутренние резервы и выцарапывает голы.

Вот только как они появляются? Совсем не так, как было раньше. Что-то опасное получается только тогда, когда «Спартак» массированно идет вперед, забрасывает, закидывает, летит в штрафную, давит там изо всех сил! 

И момент Мартинса с чудо-сэйвом Песькова, и момент Соболева с чудо-непопаданием по мячу – это же все пришло исключительно от навала и навесов.

Окей, бойцовские качества – это прекрасно. Но, кажется, до весны мы видели и футбольные, а сейчас они куда-то испарились.

Может, поищем заново, Гильермо?

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Тактика РПЛ – в картинках! Как прессингует «Зенит», креативит «Спартак» и разыгрывает «Ростов» 

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

57 комментариев

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Hunt13
Ответ Алексей Маликов
Автор, игра сломалась? А "Зенит" с "Ростовом" недавно как отыграл? Вообще ни одного не забил. Там как, игра не сломалась? Нормально отыграли. В защите всё было цивильно на удивление. Гол не был ошибкой обороны, а потом проявили характер. Мололцы!
да хорош оправдывать тусклую игру! я всей душой за Спартак, но 70 минут игра была скучной без особых моментов. после нового года уже не видно того прессинга когда сминали соперника. были хорошие розыгрыши мяча. Сейчас все меньше этого, все больше характера. начинаем давить когда уже больше ничего не остается и надо отыгрываться. так что есть над чем работать и что исправлять
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Алексей Маликов
Автор, игра сломалась? А "Зенит" с "Ростовом" недавно как отыграл? Вообще ни одного не забил. Там как, игра не сломалась?

Нормально отыграли. В защите всё было цивильно на удивление. Гол не был ошибкой обороны, а потом проявили характер. Мололцы!
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Caustic
На каком характере?? Характер сегодняшнего Спартака - это Промес, неторопливо уходящий на замену, когда команда сливает.
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Kit244098
Объяснение простое и имя ему Промес, на которого у Рыжего была завязана вся игра в атаке. А он сейчас плохой. Сегодня, например, испанец тянул с его заменой до последнего, надеясь на чудо. А чудес не бывает. Что доказал негритенок, уползая с поля с видом незаслуженно обиженного ребенка. Смотреть на него в этот момент было просто противно. Ему было до фени, что команда проигрывает, что время утекает. Оно звезду включило. Козлина)) Промес, он как когда-то Кечинов. Когда у команды прёт, так он лучший. Когда нет, то он худший. Нельзя делать ставку на одного капризного игрока. Особенно сейчас, когда травмирован теневой лидер по игре - Хлусевич. Из такого подхода к делу прока не будет.
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Sodad
Ответ воен
К Спатаку ещё и судьи по весне очень лояльно относятся: ставят довольно спорные пенальти и дают доиграть матч там, где по всем рекомендациям должен уже прозвучать свисток об окончании встречи.
Серьезно? Напомнить как эта весна начиналась для Спартака и сколько было результативных ошибок против него?
+8
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Peter Parker
Как сегодня будем оправдывать Селихова? В первом тайме дважды чуть не привез гол пасами, затем пустил бабочку, так еще и Соболеву чуть не помешал гол забить.
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Рома Карабах
Скоро уже можно будет переходить на следующий, завершающий, этап цикла Спартака, который повторяется практически на ежесезонной основе
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Caustic
Ответ Peter Parker
Да ничего не сломалось. 18 ударов, 6 в створ. У Соболева были опасные удары головой с навесов. Потом эпизод, когда трое по очереди могли забить, если бы Пруцев не влупил пас с метра на уровне колена. Забивай в тех эпизодах Спартак и вот такие эксперты бы писали нам, как хорош Спартак. Абаскаль понимает, что в этом сезоне уже все очевидно. Поэтому ищет новые варианты, да, не все идеально, но и драмы тут тоже нет
никто бы так не писал, даже если бы забили тогда. игра была тухляком полным. вообще не видно Спартака конца прошлого года, он куда-то уехал.
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ivgr
Ответ fcsmalex
время заканчивается когда решает судья. уж до этого странно домахиваться
Ага. Только у Спартака оно частенько затягивалось пока гол не забьют.
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Павел Колесников
"На характере" - а что им еще остается делать в конце матча, кроме навесов. Просто-напросто грузить в штрафную, так очень многие делают. Ударов дальних почти нет, этим обычно занимается Зиньковский, Литвинов может ударить, но он сегодня был центральным защитником, о да! Защитник он хороший, никто не спорит, но в центре он полезнее, на мой взгляд. Очень грустно смотреть на такую игру. Хотя, бесспорно, лезут, борются за мячи, прессингуют. Но моментов мало, а без моментов сделать гол - просто удача
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romanisti89
Чернявский по убогим заголовкам сразу узнается
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fcsmalex
возможно гол чистый, но почему не было повторов ситуации с комличенко. не было ли там офсайда
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ivgr
Ответ воен
К Спатаку ещё и судьи по весне очень лояльно относятся: ставят довольно спорные пенальти и дают доиграть матч там, где по всем рекомендациям должен уже прозвучать свисток об окончании встречи.
Я сидел и вспоминал 90-е, когда Спартаку так же тянули время до гола.
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Dark.Babysitter
Ответ bevooch
Ребят. Я предлагаю всем срочно поднять тему Комличенко. Он же серьезно болен. Карпин украл его паспорт, и заставляет выходить на поле. Но на поле Комличенко просто страдает. Невозможно представить более жестокого обращения с человеком. У него все болит, у него болят мышцы, кости, кожа, воздух вокруг него. Каждый матч он страдает. Просто это бесчеловечно даже такое по телевизору показывать. Сегодня у меня несколько раз слезы на глазах стояли, из-за того, как мне его жалко. И самое страшное, что на следующий матч он опять выйдет в старте, хотя видно, что ему больно не то что в футбол играть, ему существовать больно. Предлагаю написать заявление на Валеру. В какую инстанцию пока не определился.
Валерий Георгиевич красавец. Не надо, пожалуйста, про него плохо.
У Комличенко может Паркинсон и он не контролирует свои падения)
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bevooch
Ответ Dark.Babysitter
Ага. На характере Левникова.
Ребят. Я предлагаю всем срочно поднять тему Комличенко. Он же серьезно болен. Карпин украл его паспорт, и заставляет выходить на поле. Но на поле Комличенко просто страдает. Невозможно представить более жестокого обращения с человеком. У него все болит, у него болят мышцы, кости, кожа, воздух вокруг него. Каждый матч он страдает. Просто это бесчеловечно даже такое по телевизору показывать. Сегодня у меня несколько раз слезы на глазах стояли, из-за того, как мне его жалко. И самое страшное, что на следующий матч он опять выйдет в старте, хотя видно, что ему больно не то что в футбол играть, ему существовать больно.
Предлагаю написать заявление на Валеру. В какую инстанцию пока не определился.
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AVSamaranch
Что самое смешное, реализуй Спартак хоть половину своих моментов во втором тайме (ну во втором-то тайме ты моменты у Спартака увидел, автор?), все бы писали про возвращение Спартака, прекрасную тактику и тд и тп. А так, один шальной удар (что у Ростова за два тайма не было в атаке ВООБЩЕ НИЧЕГО, этого автор, конечно не заметил) и Карпин гений, а Спартаку надо что-то срочно менять.
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Павел Лебедев
Спартак тащат за уши, а характер тут ни причём. И весь пост ни о чём.
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Мандалай
Ответ fcsmalex
возможно гол чистый, но почему не было повторов ситуации с комличенко. не было ли там офсайда
Не было, я пересмотрел.
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Slavnov
Ответ wlad wasew
натаскали с абаскалем. Чемпионский характер. Не хватает только народных денег. Они, конечно, и так народные, но не хватает.
Не мелочитесь,нефть в земле,земля,землян,значит нефть всех граждан мира...
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Леха1922
Называя вещи своими именами, весну просто про...фукали. А сколько было надежд. Еще и Абаскаля переподписали. Как обычно все в общем.
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proa
Ответ Caustic
На каком характере?? Характер сегодняшнего Спартака - это Промес, неторопливо уходящий на замену, когда команда сливает.
Тоже взбесило
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Caustic
Ответ Алексей Маликов
Автор, игра сломалась? А "Зенит" с "Ростовом" недавно как отыграл? Вообще ни одного не забил. Там как, игра не сломалась? Нормально отыграли. В защите всё было цивильно на удивление. Гол не был ошибкой обороны, а потом проявили характер. Мололцы!
Завидую тем, кто в этом тухляке увидел "Нормально отыграли".
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Алексей Брызгалов
Ответ Алексей Маликов
Автор, игра сломалась? А "Зенит" с "Ростовом" недавно как отыграл? Вообще ни одного не забил. Там как, игра не сломалась? Нормально отыграли. В защите всё было цивильно на удивление. Гол не был ошибкой обороны, а потом проявили характер. Мололцы!
зенит на выезде играл, Спартак напомню 4 получил в Ростове.
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Hunt13
Ответ Алексей Маликов
Так играли не с "Факелом" и не с "Торпедо" всё-таки. Зенит сыграл с ними 0:0. Так у Питера боазильцы рулят.
Причем тут то, что зенит играл 0:0 с ними, что с того то?это какой то новый критерий качества игры нашей команды?? Нас Акрон нагнул, а в следующем матче отлетел 0:3 и это в фнл. Т.е по твоей логике мы на дне фнл???
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AVSamaranch
Ответ ivgr
Я сидел и вспоминал 90-е, когда Спартаку так же тянули время до гола.
и что вспомнил?
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