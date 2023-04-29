57 комментариев

Абаскалю надо срочно все чинить.

Финальная сцена после гола Соболева меня поразила: Гильермо Абаскаль и его помощник рванули праздновать ничью так, будто «Спартак» только что вырвал победу.

Нет, безусловно, замечательно, что команда второй раз проявляет характер и вытаскивает мертвый матч.

Наверное, для «Спартака» действительно неплохо, что «Ростов» не оторвался, а борьба за второе место продолжится с тех же позиций.

Естественно, сыграть вничью в принципе лучше, чем проиграть, тренер вполне может просто порадоваться этому факту.

Но все равно остается осадок: неужели «Спартаку» теперь за счастье заполучить ничью с «Ростовом» дома? Пусть даже с вводными, что команда Карпина идет второй и главный конкурент в борьбе за серебро.

Как-то совсем не амбициозно, что ли.

При этом вряд ли можно сказать, что «Спартак» наиграл на что-то большее. Ничья – примерно то, чем и должен был закончиться этот матч. И закончился бы, если бы не внезапная пушка Селявы.

Да, кстати, очень странно читать и слушать, что в пропущенном мяче виноват Селихов. Сложнейший удар верхом по уходящей траектории – да, возможно, вратарь мог сделать больше, но это далеко не его гол.

«Мог сделать больше» – это вообще про «Спартак» с «Ростовом» сегодня. Думаю, примерно каждый игрок может отнести к себе этот посыл.

Серьезно, вот что можно отметить?

Пожалуй, разве что мощный прессинг. Вся линия атаки и фланговые игроки на максимуме усилий прессинговали «Ростов», заставляли ошибаться, выбивать мячи в ауты, психовать и рисковать.

Это здорово, но что еще?

За первый тайм «Спартак» предложил сопернику лишь один хоть сколько-нибудь опасный момент. Когда Промес с углового навесил на Тавареша, а тот классно поймал мяч и дал с лета немного мимо.

Больше до перерыва от «Спартака» в атаке не было вообще ни-че-го. Где тот ромб, который кружил соперников летом-осенью? Где тот вертикальный футбол, за которыми не всегда успевали камеры «Матч ТВ»? Где тонкие решения в завершении?

Ау, куда все делось?

Да, конечно, стоит снова отметить характер команды, которая второй раз подряд подрубает внутренние резервы и выцарапывает голы.

Вот только как они появляются? Совсем не так, как было раньше. Что-то опасное получается только тогда, когда «Спартак» массированно идет вперед, забрасывает, закидывает, летит в штрафную, давит там изо всех сил!

И момент Мартинса с чудо-сэйвом Песькова, и момент Соболева с чудо-непопаданием по мячу – это же все пришло исключительно от навала и навесов.

Окей, бойцовские качества – это прекрасно. Но, кажется, до весны мы видели и футбольные, а сейчас они куда-то испарились.

Может, поищем заново, Гильермо?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф