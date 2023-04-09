27 комментариев

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Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение

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Шок Чернявского.

В феврале мы больше двух часов болтали с Антоном Шуниным в Белеке. Вратарь «Динамо» рассказывал, как на старте карьеры думал, что никогда не ошибется: «В 2008-м мне нужно было просто сказать банальное: «Антон, ты будешь ошибаться. Не существует вратаря, который не ошибается». А я будто попал в сказку и был уверен, что останусь в этой сказке навсегда».

Когда слушал его речь, задумался: черт, а есть же Селихов, который не ошибается. Точнее, его ошибки никогда не становятся результативными.

После интервью я думал: «Реально, а Селихов вообще косячил?» Вспомнил только дерби с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/19, когда вратарь «Спартака» сначала нелепо сыграл на выходе, а затем долгая возня у ворот закончилась голом. И второй гол – там тоже как-то неловко залетело от ноги. 

Сегодня тема снова актуальна. Я напряг себя и подписчиков, пытаясь вспомнить еще какие-то ошибки Селихова. Глебов-2021 (за шиворот) и Витиньо-2017 (над бицепсом) – это, пожалуй, единственное, что можно отнести к серьезным фэйлам. При этом не сказать, что хотя бы один из этих голов на 100% привоз вратаря – Селихов никогда не исполнял Кариуса.

Тем удивительнее, что в матче с «Динамо» такое случилось дважды. 

1. В случае с автоголом Соболева мне вообще сложно объяснить, что произошло. Даже если мяч из-за под Тюкавина вылетел в последний момент, даже если там было какое-то минимальное касание, вратарь все равно обязан сыграть в такой мяч. Поймать, отбить, задеть – что угодно, только не пролетать мимо.

Обратите внимание на Соболева: он видит, что вратарь идет на выход и готовится реагировать на действия вратаря – форвард не допускает, что мяч может пролететь сквозь Селихова. Потому что вратарь, который пошел на выход, не имеет права не коснуться мяча.

2. Голы с пасов – история из мини-футбола. Только там передачи бывают страшной силы, расстояния маленькие, а обзор вратаря полностью перекрыт. Но когда Макаров отдавал передачу на Тюкавина, кажется, не было ни одного из этих факторов. Ни силы паса, ни перекрытого обзора, ни близких расстояний.

Понятно, что Селихов до конца не понимал, успеет ли Тюкавин к этой передаче, но у вратаря было два варианта: до последнего реагировать по мячу или пытаться выйти и сыграть в этот мяч раньше нападающего. 

Селихов зачем-то гадал, дернулся в другой угол (на одном из повторов виден этот маневр) и остался в полупозиции.

Добавляем к этому очень странный ассист Денисова (кажется, мяч не шел в створ) на Захаряна в первом голе и получаем три мяча, которые «Спартак» просто подарил «Динамо». 

Ну и какой тогда смысл обсуждать Абаскаля и игру «Спартака»? Какой смысл отмечать набирающего Бальде? Или Соболева, которому без Шамара намного просторнее и комфортнее? Или Игнатова, готового казнить соперника за ошибки? 

Да никакого. С «Динамо» случился редкий провал обычно надежного вратаря, который перечеркнул вообще все.

Надо ли при этом ругать Селихова и требовать скорее поставить Максименко? Конечно, тоже нет.

Случилось то, о чем говорил Шунин: все вратари ошибаются, а это просто надо пережить. 

Впрочем, Селихов, судя по всему, в норме: не побежал прятаться, а прыгнул через щиты и подарил болельщику перчатки.

Правильно – сейчас главное не загоняться.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

27 комментариев

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Vitaly Kiselyov
Селихов худший вратарь премьер-лиги, ему даже на лавке не должно быть места
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mnogokotin-
Ответ GLW
спасибо, что еще раз всё подтвердил ))
понятно, пока )
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GLW
Ответ mnogokotin-
че ты несешь )))))))))))))))))))) кто стал любимчиком без причины? селя тащил матчи. абаскаль поставил красивую игру.
спасибо, что еще раз всё подтвердил ))
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mnogokotin-
Ответ Free Walker
В чём он не прав? Селихов один из самых переоценённых футболистов в РПЛ. Обычный паспортист, не более.
аргументированное мнение ))))))0) не позорься. арпин кстати селю в сборную вызывал и если бы не болезнь, то он сыграл бы матч с ираком
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Сергей Илюшенков
Это хорошо,что он избавился от перчаток путём подарка!Будем надеяться что с ними и всё этот сглаз ушёл!А ещё этому сглазливому Геничу надо опять запретить коментировать матчи со Спартаком!Пока он был в "бане"всё было хорошо!Это голова с набором слов,кроме как трындеть без остановки о чём угодно только не о происходящем на поле больше ни чего не может!
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Free Walker
Ответ mnogokotin-
вам че платят за эти комменты? за кого болеешь клоун? )
В чём он не прав? Селихов один из самых переоценённых футболистов в РПЛ.
Обычный паспортист, не более.
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mnogokotin-
Ответ Spartakkmk
Самое печальное, что Селихова и подменить некому. В запасе сидит, вообще мастер привозов Максименко.
да не надо подменять. один неудачный матч. эти его ошибки могли даже не привести к голам. просто не везет ппц
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mnogokotin-
Ответ GLW
Всё не так самом деле. У спартаковских болелов многие тренеры/игроки становятся любимчики без причины ,а других хейтят без причины. Если бы Абаскаль не был любимчиком, то тексты был бы, "почему этот тренер бездарь Селихова в ворота поставил". Ну а поскольку Абаскаль любимчик, то вся вина Селихове. Хотя Селихов тоже любимчик и его тоже особенно нельзя критиковать. Что тоже прекрасно отражено в этом тексте.
че ты несешь )))))))))))))))))))) кто стал любимчиком без причины? селя тащил матчи. абаскаль поставил красивую игру.
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mnogokotin-
Ответ Peter Parker
Да вы никаких ошибок Селихова не запоминаете, за то Максименко ставите в укор даже практически идеальные удары от Урала итд. Потому что Селихов, святой, видимо. Ему можно угрожать людям физической расправой, будучи публичным лицом, ему можно ошибаться в простых ситуациях, ему можно в подвиг возвести два пенальти, где ему повезло с плохими ударами Варди и Пекгарта. И не важно, что ему уже почти 30, а он только 100 матчей в РПЛ пробил. Но вы и дальше будете писать "Селихов опытный, защита с ним чувствует себя уверенней". Руй переведет Спартак на низкий блок в защите и из-за этого станет меньше пропущенных, но это все равно запишут в заслуги Селихову. Он же ведь плакал после возвращения, а за это, вероятно, дается пожизненная амнистия. А Максименко так, подумаешь уже 10 лет в команде и почти 150 матчей за Спартак к 25. Его не поддерживают, его не ценят, его фамилию не скандируют после трех голевых ошибок в дерби. Он просто помог выиграть первый кубок за 19 лет. Но он не плакал.
вам че платят за эти комменты? за кого болеешь клоун? )
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Sinister Kid
Селихов на выходах играть не умеет. Сегодня это вылилось в голы.
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Павел Колесников
Ответ igls54
Все нормально, Глеб. Главное, к Зениту ещё на очко приблизились.
К сожалению, речь идёт уже не о о погоне за Зенитом, а за возвращение и сохранение второго места
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Spartakkmk
Самое печальное, что Селихова и подменить некому. В запасе сидит, вообще мастер привозов Максименко.
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ДудьСдулся
Мяч летит 50 метров, динамовец неловко останавливает его рукой--пенальти нет.
Сафонов в хоккейном стиле разбегается и бьёт в грудь мартинса с риском сломать тому рёбра--всего лишь жёлтая.
Потом тот же Сафонов хватает, мяч, который Спартак должен был быстро разыграть после штрафного.
Второй жёлтой нет.
Все обсуждают пенальти на последних минутах (думаю, что и без него Спартак забил бы как минимум один гол) и игру Селихова...
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Bullship
Селе поддержка, он многое делает для Спартака, как восстановился. Но сегодня и правда было нечто, очень обидная полоса у Спартака, должны были забирать дерби и выходить в нормальное состояние..
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Артём Дзюба
Ответ Hitgoe Himgob
К Саше нет вопросов. Что с командой то *****? игры просто нет, реализации нет.
То есть по хГ сегодня Спартак выносил в одну калитку Динамо, но «игры нет»…. Ну да, ну да…
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Gunter1769
Такой гол невозможно пропустить случайно. Это раз. Второе, Селихов наступил на бутылку и это, увы, известный факт. И третье, Абаскаль дает слишком много воли игрокам. В Европе, это в порядке вещей, а в РФ нужен Цербер с плеткой
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Hunt13
Ответ Wizards of Waverly Place
Всякое случается... Сейчас самое главное для болельщиков "Спартака"-это поддержать своего кипера.
Всё верно. 💩💩💩 случается. Все адекватные помнят как Селя тащил. Саня, лучший
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Slavnov
Сане можно,пару тройку привозов сделать,заслужил....
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Peter Parker
Да вы никаких ошибок Селихова не запоминаете, за то Максименко ставите в укор даже практически идеальные удары от Урала итд. Потому что Селихов, святой, видимо. Ему можно угрожать людям физической расправой, будучи публичным лицом, ему можно ошибаться в простых ситуациях, ему можно в подвиг возвести два пенальти, где ему повезло с плохими ударами Варди и Пекгарта. И не важно, что ему уже почти 30, а он только 100 матчей в РПЛ пробил. Но вы и дальше будете писать "Селихов опытный, защита с ним чувствует себя уверенней". Руй переведет Спартак на низкий блок в защите и из-за этого станет меньше пропущенных, но это все равно запишут в заслуги Селихову. Он же ведь плакал после возвращения, а за это, вероятно, дается пожизненная амнистия.
А Максименко так, подумаешь уже 10 лет в команде и почти 150 матчей за Спартак к 25. Его не поддерживают, его не ценят, его фамилию не скандируют после трех голевых ошибок в дерби. Он просто помог выиграть первый кубок за 19 лет. Но он не плакал.
+21
-5
+16
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GLW
Всё не так самом деле. У спартаковских болелов многие тренеры/игроки становятся любимчики без причины ,а других хейтят без причины. Если бы Абаскаль не был любимчиком, то тексты был бы, "почему этот тренер бездарь Селихова в ворота поставил". Ну а поскольку Абаскаль любимчик, то вся вина Селихове. Хотя Селихов тоже любимчик и его тоже особенно нельзя критиковать. Что тоже прекрасно отражено в этом тексте.
+5
-5
0
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jonnysilverhand01
Салихов потом филимонова и Ковалевски, какой там ребров 🤣
+2
-2
0
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igls54
Все нормально, Глеб. Главное, к Зениту ещё на очко приблизились.
+2
-2
0
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ARIK2
Вот не надо ля-ля. Не первая игра с провалом. На лавку, что бы с рук не сошло))
+7
-5
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Anton Bogner
Последние матчи - аномалия. По xg, по всему Спартак лучше, залетают дураки... Я понимаю Абаскаля, он просто не понимает,как такое может быть... Главное - не сломаться. А там статистика обратно отыграет
+27
-1
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Hitgoe Himgob
Ответ Wizards of Waverly Place
Всякое случается... Сейчас самое главное для болельщиков "Спартака"-это поддержать своего кипера.
К Саше нет вопросов. Что с командой то *****? игры просто нет, реализации нет.
+5
-3
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