27 комментариев

Шок Чернявского.

В феврале мы больше двух часов болтали с Антоном Шуниным в Белеке. Вратарь «Динамо» рассказывал, как на старте карьеры думал, что никогда не ошибется: «В 2008-м мне нужно было просто сказать банальное: «Антон, ты будешь ошибаться. Не существует вратаря, который не ошибается». А я будто попал в сказку и был уверен, что останусь в этой сказке навсегда».

Когда слушал его речь, задумался: черт, а есть же Селихов, который не ошибается. Точнее, его ошибки никогда не становятся результативными.

После интервью я думал: «Реально, а Селихов вообще косячил?» Вспомнил только дерби с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/19, когда вратарь «Спартака» сначала нелепо сыграл на выходе, а затем долгая возня у ворот закончилась голом. И второй гол – там тоже как-то неловко залетело от ноги.

Сегодня тема снова актуальна. Я напряг себя и подписчиков, пытаясь вспомнить еще какие-то ошибки Селихова. Глебов-2021 (за шиворот) и Витиньо-2017 (над бицепсом) – это, пожалуй, единственное, что можно отнести к серьезным фэйлам. При этом не сказать, что хотя бы один из этих голов на 100% привоз вратаря – Селихов никогда не исполнял Кариуса.

Тем удивительнее, что в матче с «Динамо» такое случилось дважды.

1. В случае с автоголом Соболева мне вообще сложно объяснить, что произошло. Даже если мяч из-за под Тюкавина вылетел в последний момент, даже если там было какое-то минимальное касание, вратарь все равно обязан сыграть в такой мяч. Поймать, отбить, задеть – что угодно, только не пролетать мимо.

Обратите внимание на Соболева: он видит, что вратарь идет на выход и готовится реагировать на действия вратаря – форвард не допускает, что мяч может пролететь сквозь Селихова. Потому что вратарь, который пошел на выход, не имеет права не коснуться мяча.

2. Голы с пасов – история из мини-футбола. Только там передачи бывают страшной силы, расстояния маленькие, а обзор вратаря полностью перекрыт. Но когда Макаров отдавал передачу на Тюкавина, кажется, не было ни одного из этих факторов. Ни силы паса, ни перекрытого обзора, ни близких расстояний.

Понятно, что Селихов до конца не понимал, успеет ли Тюкавин к этой передаче, но у вратаря было два варианта: до последнего реагировать по мячу или пытаться выйти и сыграть в этот мяч раньше нападающего.

Селихов зачем-то гадал, дернулся в другой угол (на одном из повторов виден этот маневр) и остался в полупозиции.

Добавляем к этому очень странный ассист Денисова (кажется, мяч не шел в створ) на Захаряна в первом голе и получаем три мяча, которые «Спартак» просто подарил «Динамо».

Ну и какой тогда смысл обсуждать Абаскаля и игру «Спартака»? Какой смысл отмечать набирающего Бальде? Или Соболева, которому без Шамара намного просторнее и комфортнее? Или Игнатова, готового казнить соперника за ошибки?

Да никакого. С «Динамо» случился редкий провал обычно надежного вратаря, который перечеркнул вообще все.

Надо ли при этом ругать Селихова и требовать скорее поставить Максименко? Конечно, тоже нет.

Случилось то, о чем говорил Шунин: все вратари ошибаются, а это просто надо пережить.

Впрочем, Селихов, судя по всему, в норме: не побежал прятаться, а прыгнул через щиты и подарил болельщику перчатки.

Правильно – сейчас главное не загоняться.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов