Ретро-матч «Спартака» и «Зенита» напомнил, что такое футбол с болельщиками на стадионе. Да и игра была супер

Репортаж Чернявского.

Стоило только очутиться внутри чаши «Открытие Банк Арены», как сразу почувствовалось, что на стадионе будет классно. Чтобы привыкнуть к пустоте на трибуне активных болельщиков «Спартака», потребовались месяцы, а чтобы отвыкнуть – несколько секунд.

Стадион почтил память Георгия Ярцева, а дальше понеслась – барабаны, заряды и наконец-то тот уровень шума, который и должен быть.

И, конечно же, здоровенные баннеры, которых тоже очень не хватает.

Дальше плакать хотелось уже не от ностальгии по болельщикам, а от ностальгии по ушедшим временам.

Честно, когда видишь на тренерской скамейке Олега Романцева, Александра Хаджи и Рината Дасаева, просто сложно оставаться в настоящем времени. Тебя сразу куда-то переносит в нефильтрованный 1997-й – и только отсутствие сигарет возвращает в реальность.

Составы вообще чудо – звезды из разных времен, чуть ли не для четырех поколений болельщков. У «Зенита» приехали даже Данни с Домингесом!

Сразу бросалось в глаза, в какой роскошной форме Роман Павлюченко и Игорь Денисов. Кажется, оба легко могли бы выйти в РПЛ и принести пользу.

Денисов сразу это доказал: уже на 5-й минуте вонзил шикарный гол с левой почти в девятку.

Главный шок – это форма Виктора Онопко. В 52 года так справляться с Кержаковым и Аршавиным – это невероятно. Или Хлестов, пробегающий половину поля на рывке в 51 и с больной ногой. Или Филимонов, возраст которого будто застыл. Ему уже 48, а по движению кажется, что до сих пор 35.

Да, этому футболу очень не хватало скоростей, но зато в нем было много мысли. Спартаковские легенды старались играть красиво и в короткий пас, а действия каждого были узнаваемы. Титов как обычно придумывал неочевидные ходы, Тихонов устраивал знаменитые смещения в центр, а Ширко агрессивно и слегка топорно замыкал.

Ребята помоложе тоже действовали так, как мы привыкли. Был и фирменный навес Бояринцева, и фирменный гол от Павлюченко в касание. Спартаковский телеграм даже нашел такой же их гол из 2006-го.

Наблюдать за футболом было одно наслаждение. Параллельно с этим активные болельщики «Спартака» разгонялись.

Те подзабытые звуки футбола.

Те совсем не подзабытые проблемы, из-за которых они не ходят на стадион. «Fan ID – убийца футбола!» – целый матч скандировали трибуны.

И, конечно же, «Лучший город Земли» с фонариками.

Еще одно важное событие – этот матч стал последним за «Спартак» для Андрея Ещенко и Артема Реброва.

Для Реброва, возможно, вообще последним – он уже несколько раз говорил, что его совсем не тянет играть в любительских и ветеранских лигах. К этой игре Ребров даже специально тренировался. И вышел на последние минут пятнадцать.

Стадион очень тепло его поприветстовал и покричал «Артем Ребров, Артем Ребров», но в деле увидел только на последней минуте.

Вратарь взял выход один на один от Погребняка, а потом повернулся к трибуне и яростно закричал. Так он делал во время чемпионского сезона, так он сделал и в свои последние минуты в футболе.

После финального свистка Ребров пошел целовать штанги. Внимание, инсайд: на видео последние поцелуи штанг, больше их не будет, даже если Артем еще сыграет в любительских лигах. Эту традицию он оставит для профессионального футбола.

После победы 2:1 «Спартаку» вручили Кубок, а Андрей Тихонов передал его болельщикам. Очень трогательно!

Это был очень искренний, добрый и приятный день в нашем футболе.

Фото: VK/fcsm_official