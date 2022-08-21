Первое поражение «Спартака» не выбило Абаскаля. Тренер спокойно объяснил, что пошло не так

Очень достойно.

Пресс-конференции Гильермо Абаскаля очень напоминают те, что были при Доменико Тедеско. Испанский тренер относится к общению с прессой очень внимательно: не делает одолжение, а старается объяснять как можно подробнее.

Например, после победы над «Оренбургом» Абаскаль внезапно рассказал, что соперник плохо контролирует дальнюю штангу угловых, об этом знали и этим воспользовались.

Это нонсенс для РПЛ: большинство тренеров предпочитают не углубляться в футбольные материи: то ли считают, что они выше этого, то ли уверены, что все равно никто ничего не поймет, то ли боятся раскрывать секреты.

До «Динамо» Абаскаль открыто говорил о стиле «Спартака» и давал понять, что стерильное владение – не совсем то, к чему он стремится. Наоборот, хочет быть хамелеоном. Вот цитата, которую вы точно видели:

«Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника атакой».

Это подтверждали и цифры: при Руе процент владения был 54,2%, при Ваноли – 52,7, при Абаскале (за 5 туров) – 51,5.

«Спартак» в игре с «Динамо» тотально доминировал по владению. Итоговые цифры мощные – 67% против 33%. Получается, Йоканович вынудил Абаскаля действовать иначе.

На пресс-конференции тренера «Спартака» спросили: не жалеет ли он, что он открыто заявляет о стиле, ведь это помогает соперникам. Абаскаль улыбнулся и намекнул, что матчи вообще-то снимают на видео, а все все видят.

Дальше испанец спокойно сказал, что да, действительно, «Динамо» играло от обороны в низком блоке, но это проблемы «Спартака», а не «Динамо».

«Если соперник обороняется перед воротами, то это их решение. Мы должны быть лучше даже в такой ситуации.

Да, «Динамо» было закрыто, но мы нанесли много ударов и подали много угловых – и ничего из этого не реализовали. Понимаете, если бы мы не били по воротам, если бы не подавали угловые, то да, можно было бы сказать, что что-то не получилось.

Но такого не было. Просто нам надо прибавлять в точности и реализации моментов. Уверен, что прибавим с той работой, которую делаем».

При этом Абаскаль приводил цифры. Сказал, что «Динамо» заблокировало 25 ударов, а «Спартак» подал 14 угловых. По моим наблюдениям, тренеры на пресс-конференции сразу после матча нечасто владеют и делятся вообще какими-либо цифрами.

Абаскаль по эмоциям вел себя точно так же, как и после побед – спокойно и взвешенно. Никаких истерик, наездов и фраз о невезении – только спокойный анализ.

Порадовала и достойная реакция на вопрос про ошибку Умярова. Тренер не гасил игрока и не уходил от ответа, а обратил внимание на поведение команды в тот момент.

«Я бы отметил, как команда отреагировала на ошибку, как хотела поддержать. Говорили: «Давай-давай, Наиль». Это очень важный момент».

Еще Абаскаль абсолютно на равных обсуждает с журналистами схемы и расстановки. Если тренеры и затрагивают такие темы, то очень снисходительно. Испанец всегда предельно корректен – и дает пояснения своим решениям. Например, почему с «Динамо» он перешел на 4-4-2 и почему двинул Литвинова выше:

«Схемой 4-4-2 мы хотели изменить игру, хотели создавать больше напряжения на флангах. При этом на поле остались два центральных нападающих, они должны были отвлекать центральных защитников, добавить им больше проблем. Литвинова подвинули поближе к зоне подбора, чтобы у него была возможность бить».

На вопрос, кем он больше видит Литвинова – защитником или полузащитником – Абаскаль тоже ответил максимально подробно.

«Руслан может играть в защите, а по ходу матча подниматься в полузащиту. В защите он нам дает одно, в полузащите – другое. Сзади он хорош при выходе из обороны, еще силен в единоборствах.

Для игры в полузащите у него хороший вертикальный пас, он может обострять. Еще Руслан хорош в районе 16 метров, в районе линии штрафной, у него отличный удар. Так что мы используем все его сильные стороны».

Кажется, Абаскаль был готов отвечать на вопросы вечно, но за дверью уже томился довольный Славиша Йоканович, поэтому микрофон постепенно уступили ему.

«Спартак» сегодня точно не впечатлил, но обстановка вокруг поражения максимально адекватная.

И в этом много заслуги Абаскаля.

Фото: spartak.com