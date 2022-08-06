Матч «Спартака» с «Уралом» – флэшбэк из 90-х, где сметали аутсайдеров и хотели зайти с мячом в ворота

Чернявский в осторожной эйфории.

У меня есть детское собирательное представление об игре «Спартака» 90-х: яркий солнечный день, голос Перетурина, в центре ромбом расставлены условные Булатов, Баранов, Тихонов и Титов, впереди Робсон и Ширко.

Соперник заперт на своей половине поля, а эти шестеро (плюс один-два защитника) бесконечно комбинируют. Доминация дается им очень легко, а тебе кажется, что так и должно быть, что по-другому и быть не может.

Идеальное развлечение: ты просто смотришь за красивым атакующим футболом любимой команды, стабильно всегда радуешься голам и победам, а потом весь день в хорошем настроении.

Тот период, к сожалению, так и остался просто образом из детских нечетких воспоминаний, а вырасти мне было суждено на разрухе 2003-го и без побед. Впрочем, тот идеальный (и, возможно, частично выдуманный) «Спартак» все равно никогда не покидал мое сознание.

И сейчас, в 2022-м, уже второй матч подряд мне кажется, что дух той команды витает в новой.

Здесь, конечно, можно пошутить про циклы, назвать меня сектантом и напомнить про Суперкубок с «Зенитом», но мы сейчас не обещаем «Спартаку» чемпионство, а просто обсуждаем старт сезона и особенно два последних матча.

Да, окей, пусть «Оренбург» с «Уралом» аутсайдеры, пусть уровень РПЛ стремительно рушится, пусть будет еще миллиард оговорок. Но я с трудом могу вспомнить, чтобы «Спартак» настолько мощно смотрелся в РПЛ против соперника, который играет в полном составе.

Как здорово двигается ромб в центре поля, как классно им помогают крайние защитники, как в эту формацию замечательно вписываются и десятка, и оба нападающих.

С «Уралом» местами казалось, что игроков «Спартака» на поле просто больше: на отдельных участках вечно было численное преимущество, игроки «Спартака» почти всегда были первыми на подборе, а до 60-й минуты (по ударам было 21-2) не выпускали команду Шалимова со своей половины.

«Спартак» производил моменты в промышленных масштабах, а игроки позволяли себе играть в дыр-дыр в чужой штрафной – иногда будто бы пытались зайти с мячом в ворота. Уверен, вы даже не запомнили все 100-процентные Промеса, которые он запорол.

С «Уралом» ведь было то же самое, что и с какой-нибудь «Тюменью» в 1998-м. Только куда с большим движением и прессингом с учетом духа времени.

Да и не только с «Уралом». Давайте просто возьмем график коллеги Павла Тихонова (кстати, подписывайтесь на его новый и крутой канал с такими графиками!) про старт «Спартака» в РПЛ. Из него выяснится, что с 2014 года на отрезке 4 матчей (речь не только о стартовых турах, а вообще о любом 4-матчевом отрезке) ни один тренер не давал такого xG, как Абаскаль. Ни Каррера, ни Тедеско, ни кто-либо!

При этом у «Спартака» есть еще и запас во всех смыслах. Выбыл Мозес? Выходит Игнатов, забивает, выводит Промеса один на один. Устал Соболев? Нет проблем, ворвется голодный Николсон. Еще и Пруцев с Зиньковским – у Абаскаля как минимум четыре игрока, которые не уступают основным в линии атаки и готовы усилить игру. И это будет куда важнее, когда они понадобятся не только для того, чтобы добить соперника, но и чтобы вырывать победу.

Да, конечно, с более серьезными соперниками (а впереди и «Динамо», и «Зенит») точно будет сложнее, а темп «Спартака» могут легко сбить, но надо зафиксировать кое-что историческое.

Абаскалю в первых четырех турах удалось практически невозможное: порадовать болельщиков «Спартака» не только результатами, но и по-настоящему атакующим футболом.

Это просто браво.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; spartak.com/Александр Ступников