Новинка – уже в субботу.

Ближайший гоночный уик-энд в Баку «Формула-1» проведет в уникальном формате: к (до сих пор) экспериментальному спринту (гонке длительностью полчаса) организаторы добавят специальную квалификацию, а итоги субботнего короткого заезда не окажут влияния на стартовые позиции в главной гонки в воскресенье – обладатель поула определится по итогам традиционной квалификации, которая пройдет в пятницу.

Главная цель руководства «Ф-1» – максимально насытить уик-энды значимыми событиями. Да, лет через семь, когда в календарь впихнут 30 Гран-при, сессии ужмут до двух дней и надобность в спринте отпадет сама собой. Но сейчас деваться некуда – этапы все еще не проводятся каждую неделю, поэтому привлекательными для зрителей на трибунах (по мнению боссов серии) должны быть все три дня уик-энда.

В обычном расписании интерес представляют лишь суббота и воскресенье (из-за квалификации и гонки), зато пятница бессмысленна: две практики возбуждают лишь преданных фанатов и инженеров команд, в то время как обычным людям наматывание кругов с большим и малым количеством топлива кажется занятием в лучшем случае странным.

Спринт для того и ввели, чтобы хотя бы каждый день на трассе шла какая-то движуха, но если предыдущие его версии оказывали непосредственное влияние на воскресную гонку (победитель 30-минутного заезда стартовал с поула), то в Баку «Ф-1», по сути, разорвет стройность и логичность проводимых сессий. Теперь спринт и квалификация к нему будут соревнованиями сами в себе, в отрыве от остальных заездов, что лишний раз подчеркнет экспериментальный статус такого формата.

«Я по-прежнему не большой поклонник спринтов, – признается Макс Ферстаппен. – Даже если доработать этот формат, я все равно буду считать, что «Формуле-1» не стоит проводить все эти заезды. «Ф-1» – это когда ты выжимаешь максимум в квалификации, а потом проводишь длинную и интересную гонку в воскресенье».

Как болельщик, я не против оживления уик-эндов «Формулы-1», но не понимаю, почему руководство серии яростно вцепилось в идею спринтерских заездов – которые вызывают смешанные реакции у фанатов и гонщиков. Раз уж субботу вывели за скобки общей формулы гоночного уик-энда, то зачем в этот день нужно вообще придерживаться каких-то привычных рамок?

Возможно, вы не согласитесь и скажете, что сам спринт не требуется редактировать, но уж квалификация к нему в нынешнем варианте точно будет выглядеть вторичным шоу – сокращенной копией пятничного ивента. Неужели боссы «Ф-1», ФИА и представители команд не смогли придумать ничего более захватывающего?

Если хочется проводить именно квалификацию, то на каких-то Гран-при можно вернуть один из старых форматов – в частности, с предоставлением пилотам одной попытки без каких-либо помех со стороны конкурентов. Я не утверждаю, что это лучший выбор, но с ним уик-энд точно станет разнообразнее. А вообще, я бы предпочел квалификацию в формате плей-офф с борьбой пилотов колесо в колесо: выпускать гонщиков на трек парами или тройками и дать им побороться друг с другом в течение 2-3 кругов, по итогам которых отставшие закончат выступления, а быстрейшие продолжат дальше, пока не разыграют поул.

Для увеличения зрелищности лидеров сезона стоит выпускать в таких мини-гонках позади конкурентов, или, может быть, следует подглядеть какой-нибудь формат в другой гоночной серии и взять его на вооружение?

В любом случае, «Формула-1» должна определиться, чего она хочет. Если серии нужно шоу для фанатов в отрыве от привычных квалификаций и гонки – следует пробовать и внедрять разные типы соревнований, ведь хуже нынешнего формата вряд ли выйдет.

Если же в гонках важны традиции, консерватизм и преемственность – то не следует ждать 2030 года, а сразу сократить уик-энд до двух дней и не заниматься больше всякой ерундой.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Chris Graythen, Dan Mullan