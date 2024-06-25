Расклады для чуда Хорватии: что нужно, чтобы выйти в плей-офф Евро?
Что должно совпасть.
По таблице третьих мест можно подумать, что Хорватия уже вылетела. Но нет!
У Хорватии еще есть шанс. Правда, сильно мешает разница в -3 мяча.
Коротко: какой формат и критерии?
Четыре лучшие команды, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Сначала смотрят на количество очков, при их равенстве идут по следующим показателям:
● разница мячей;
● забитые мячи;
● победы;
● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);
● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.
У Хорватии еще есть математические шансы!
Да, сейчас хорваты идут пятыми в таблице команд с третьих мест. Но существует расклад, при котором Хорватия поднимется в четверку.
Нужно, чтобы сложилось очень многое: четыре результата. По пунктам.
1. Победа Дании над Сербией (чтобы у сербов осталось одно очко) или победа Сербии над Данией 3:0 (чтобы у датчан при двух очках была разница -3 при меньшем количестве забитых, у них два в двух играх);
2. Победа Англии над Словенией в три или более мяча (чтобы словенцы больше не набрали очков, ухудшили разницу и при этом не забили больше Хорватии: у хорватов три гола за три матча, у словенцев два в двух играх);
3. Победа Турции над Чехией (чтобы у чехов осталось одно очко, при ничьей чехи будут лучше хорватов по разнице: у них -1);
4. Победа Португалии над Грузией (чтобы у грузин осталось одно очко, при ничьей и грузины будут лучше хорватов по разнице: у них -2).
В таком и только таком сценарии, когда совпадают все пункты, Хорватия пройдет в плей-офф через рейтинг третьих мест. Иначе просто никак.
Надежда Хорватии на то, что третьи места в группах C (Англия, Дания, Словения, Сербия) и F (Португалия, Турция, Чехия, Грузия) займут команды с показателями еще хуже, чем хорватские два очка и разница -3 при трех забитых.
Статистический шанс на это – 2,65%.
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Ну а по остальным пунктам, шанс есть))
Англия для себя 2 забить не может, тем более хорватам помогать которые над ними надругались не пустив на евро 2008 за Абрамовича призовые
Невозможно. То есть возможно лишь в теории, но не на практике с крепкой обороной Словении и блевотным футболом физрука-Саутгейта. Остальные пункты, скорее всего, сбудутся (хотя турки не выглядят сильнее чехов), но это уже не будет иметь значения.
Ждём в следующем сезоне четверочку в ворота реальчика (как было в позапрошлом сезоне и должно было быть и в прошлом в Манчестере).
Не повезло чуток хорватам, конечно