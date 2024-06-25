Расклады для чуда Хорватии: что нужно, чтобы выйти в плей-офф Евро?

Что должно совпасть.

По таблице третьих мест можно подумать, что Хорватия уже вылетела. Но нет!

У Хорватии еще есть шанс. Правда, сильно мешает разница в -3 мяча.

Коротко: какой формат и критерии?

Четыре лучшие команды, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Сначала смотрят на количество очков, при их равенстве идут по следующим показателям:

● разница мячей;

● забитые мячи;

● победы;

● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);

● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

У Хорватии еще есть математические шансы!

Да, сейчас хорваты идут пятыми в таблице команд с третьих мест. Но существует расклад, при котором Хорватия поднимется в четверку.

Нужно, чтобы сложилось очень многое: четыре результата. По пунктам.

1. Победа Дании над Сербией (чтобы у сербов осталось одно очко) или победа Сербии над Данией 3:0 (чтобы у датчан при двух очках была разница -3 при меньшем количестве забитых, у них два в двух играх);

2. Победа Англии над Словенией в три или более мяча (чтобы словенцы больше не набрали очков, ухудшили разницу и при этом не забили больше Хорватии: у хорватов три гола за три матча, у словенцев два в двух играх);

3. Победа Турции над Чехией (чтобы у чехов осталось одно очко, при ничьей чехи будут лучше хорватов по разнице: у них -1);

4. Победа Португалии над Грузией (чтобы у грузин осталось одно очко, при ничьей и грузины будут лучше хорватов по разнице: у них -2).

В таком и только таком сценарии, когда совпадают все пункты, Хорватия пройдет в плей-офф через рейтинг третьих мест. Иначе просто никак.

Надежда Хорватии на то, что третьи места в группах C (Англия, Дания, Словения, Сербия) и F (Португалия, Турция, Чехия, Грузия) займут команды с показателями еще хуже, чем хорватские два очка и разница -3 при трех забитых.

Статистический шанс на это – 2,65 %.

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