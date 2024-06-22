Португалия – в плей-офф Евро. А как выйти Грузии?

Считаем расклады.

3:0 – Португалия смяла Турцию, в том числе за счет нелепого автогола Самета Акайдина.

Португальцы выиграли уже группу и вышли в плей-офф. Впереди борьба за остальные места.

Португалия вообще не заметила Турцию

Португалия начала активно, но чуть не пропустила на шестой минуте: Керем Актюркоглу выскочил из-за спины Канселу, но не замкнул в пустые с трех метров. Через 15 минут повели португальцы: Нуну прострелил в штрафную, мяч дошел до Бернарду – тот наказал.

На 28-й минуте произошел пока что главный курьез Евро: защитник Акайдин отдал пас мимо вратаря Алтая Байындыра, пока режиссер трансляции показывал нам эмоции Роналду . Мяч трагично закатился прямо в ворота.

На второй тайм помогать атаке вышел Юсуф Языджи. Не помог и Арда Гюлер: в начале матча он грустил в запасе, вышел на 70-й минуте и ничего не решил.

Португальцы забили еще раз: Криштиану Роналду героически выкатил на пустые Бруну.

До этого Грузия и Чехия сыграли вничью , спасибо Георгию Мамардашвили. Теперь борьба в группе F максимально обострена.

Расклады: Грузии нужно чудо

Прямо сейчас группа F выглядит так:

Португалия вышла с первого места: турки не догонят, так как проиграли очный матч. В третьем туре (26 июня в 22:00 мск) португальцы сыграют с Грузией, а Турция параллельно – с Чехией.

У турков с чехам прямая заруба за плей-офф, но грузины тоже могут включиться. Что кому нужно?

Турции достаточно ничьей . Тогда точно станут вторыми: Грузия останется пониже из-за поражения в первой игре. Если проиграют, то пропустят чехов в плей-офф напрямую. Третье место будет зависеть от Грузии: им надо побеждать Португалию.

Чехии нужна победа . Тогда выйдет со второго места, если Грузия не выиграет у португальцев в три и больше мячей. Сейчас разница мячей у чехов – минус один. У грузин – минус два. Ничья с Турцией – третье место, если не выиграет Грузия.

Грузии нужна крупная победа . Если турки и чехи играют вничью, а грузины победят, они займут третье место (будут ниже турецкой команды по личным встречам). Если чехи проиграют, а Грузия сыграет вничью с Португалией – тоже. Для второго места нужен фантастический сценарий: грузины громят португальцев, а чехи минимально выигрывают у турков.

Для прохода с третьего места представителям этой группы тоже нужно выигрывать: с одним/двумя очками занять его можно, но этого будет недостаточно, чтобы быть в топ-4 из шести команд с третьих мест.

В кого верите вы?

🤯 Все пропустили безумный автогол Турции: режиссер отвлекся на эмоции Роналду

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos