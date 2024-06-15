Конец суперсерии: Испания проиграла по владению впервые за 136 матчей. С финала Евро-2008!

Что это значит?

Деталь первого матча Испании на Евро, которая не укладывается в голове: испанцы меньше хорватов владели мячом.

Это не просто редкость, это с ума сойти какая редкость.

16 лет не происходило ничего подобного.

Мы попросили Вадима Лукомского объяснить, как вообще так. Он нашел три основных причины.

1. Испания изменилась и при тренере Луисе де ла Фуэнте не так зациклена на контроле . Это выражается в готовности играть более вертикально и обострять в менее очевидных эпизодах, даже если соперник сел глубоко. В таком сценарии больше переходов владения от команды к команде. Нет постоянных серий из 50+ передач Испании.

Грубо говоря, сборная Испании охотнее рискует и теряет мяч. В плане прессинга и желания быстро его возвращать изменилось немногое, а вот акценты при владении поменялись. Об этом рассказывали и футболисты. «Мы все еще стараемся доминировать в матчах, но теперь также можем адаптироваться и больше контратаковать», – описывал изменения Микель Мерино.

«Де Ла Фуэнте хочет, чтобы команда была более прямолинейной – особенно в конкретных ситуациях. Мы стараемся играть вертикальнее и меньше фокусируемся на владении ради владения. Теперь нам важно владение с целью нанести сопернику максимальный урон», – Родри.

Против большинства соперников изменения не бросались в глаза из-за радикальной готовности оппонентов парковаться и отдавать мяч без оглядки на задачи Испании. Но у ограниченного пула команд, которые готовы играть с Испании футбол, явно выросли шанс в битве за владение.

2. Хорватия – редкая команда, способная забрать мяч на длительный отрезок у любого соперника (даже у старой Испании) . Полузащита Брозович-Ковачич-Модрич сыграна и заточена на владение. Контроль – их фишка. В конкретном матче им помогали Ловро Майер и Андрей Крамарич, который проводили больше времени в центре, чем на флангах. У хорватов часто был перевес в этой зоне.

Такая структура была слишком рискованной – особенно при контратаках соперника. Но именно владею только способствовала.

3. Способности хорватов в центре умножились на ход встречи . В ином пограничном матче Испания даже со всеми нововведениями могла бы с небольшим перевесом выиграть владение – просто из-за рисунка, где долго нет первого гола, нужно давить и до конца играть первым номером.

Тут же первый тайм завершился со счетом 3:0. С 30-й минуты атаковать нужно было именно Хорватии.

Фото: Saren Stache/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Livesey